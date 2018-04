Co všechno představuje Ericsson na CeBITu

Pokračujme v našem monotématickém seriálu novinek z CeBITu. O firmě Ericsson jsme si již řekli, že představila nějaké to chytré příslušenství, jako MP3 přehrávač či čtečku bankokaret, je ale také na čase podívat se i na to, zda třeba nepředstavila nějaké mobilní telefony. Ejhle, představila. Tento článek berte jako první seznámení s nimi, jako informaci o jejich existenci, jejich podrobná představení a první zkušenosti s nimi budou následovat ihned poté, co podobným přehledem obsloužíme i ostatní firmy.

Ericsson A2618

O tomto telefonu jsme již psali dříve, takže si můžete článek přečíst a dozvědět se nějaké další podrobnosti.

Ericsson A2618 je dualband 900/1800 MHz o váze 140 gramů a výrobcem udávané výdrži 180 minut hovoru nebo až 120 hodin stand-by. Jeho hlavní výhodou je výměnný celotelefonní kryt, který se standardně bude dodávat v několika vzorovaných, tedy nikoliv jednobarevných provedeních. Jeden takový příklad je na snímku. Telefon je vybaven WAPem 1.1, ale pouze přes SMS rozhraní (to ET ani RM zatím nepodporují). Kromě toho telefon lze ovládat hlasem a má i vybrační vyzvánění.Vestavěné jsou tři hry včetně Tetris, komposer nových zvoněnía možnost vlastních animací při vypínání a zapínání telefonu. Telefon bude k dispozici v polovině roku 200 a jeho koncová cena je mírně pod 10 000 Kč - nepokrytě jde o kandidáta na dotace.

Ericsson R310

Opět dualband, tentokráte s outdoor zaměřením, tedy přímý konkurent Nokia 6250. Odolný proti nárazům, vodě i prachu - to praví reklamní materiály. Hlasové vytáčení a vibrační vyzvánění jako standardní výbava. Anténa na telefonu vypadá divně a divně se i jmenuje - SharkFin Antena. Ericsson se chlubí, že díky ní je telefon stylovější a hlavně že má podstatně lepší příjem.Váha 170 gramů, až 150 minut hovoru či 120 hodin standby. Žádný WAP a data jako u všech Ericssonů možná přes infraport, v danném případě DI-28.

Ericsson R380

Dualbandový smartphone vybavený EPOCem s přístupem na WAP, email schránku a synchronizaci dat s PC. R380 byla k vidění již na loňském CeBITu, kdy jsme o ní přinesli první známé informace. V prodeji má být telefon do konce tohoto roku.

Bluetooth

Bluetooth se nejmenuje ten telefon, ale bezdrátový přenosový protokol, za nímž stojí mnoho firem včetně Ericssonu. Bluetooth se letos začne pomalu dostávat na trh a v praxi to znamená, že výrobky vybavené Bluetooth rozhraním budou navzájem propojitelné bezdrátově. Příkladmo tato náhlavní souprava je propojena s T28 World skrzevá Bluetooth modul. O Bluetooth budeme ještě hodně psát, takže vydržte na shrnutí trendů z CeBITu.

Ericsson ScreenPhone HS210

Není to mobil, ale stojí za to ho zmínit. Je to domácí komunikační centrála propojovaná skrze Bluetooth. Vybavena je operačním systémem Linux, jeho příkazovou řádku ale nikdy neuvidíte - grafické rozhraní si dodělal Ericsson. Z téhle legrácky pohodlně surfujete, emailujete, nebo i telefonujete, jak se vám zachce. Zachtít se vám může ale až počátkem roku 2001, kdy bude ScreenPhone od Ericssonu na trhu. Váha 1,2 kg (fuj, málem jsem napsal kb), obrazovka dotyková, cena neznámá.

Ericsson Communicator

Viděl jsem ho fungovat a je to opravdu silný zážitek. Ericsson Communicator je všechouť zastřešená EPOCem a barevnou obrazovkou. Uvnitř té krabičky koncipované jako triband 900/1800/1900 MHz je vše, co byste si tam asi přáli vidět: WAP a HTML prohlížeč, telefon, satelitní GPS navigace, SMS zprávy, kalendář a adresář, HSCSD a GPRS. Hlasité handsfree, IrDa a barevný dotykový displej. Zvukové schopnosti pro záznam a přehrávání zvuku, možnost videopřenosů o zatím pochybné kvalitě. Faxování a editace textů. To všechno s kyselou pachutí made by Ericsson - tahle hračka je jen technologické preview, co všechno je možné. Trh si na ni musí počkat - a když to říká i sám Ericsson, tak minimálně dva roky. Škoda, opravdu to dělalo velmi dobrý dojem.)

Poslední fotka je pro fanoušky. Víte, jak vzniká průmyslový design? U Ericssonu na stránce programu televize - a to ne proto, že by se tak šetřilo papírem, ale proto, že designer si naskycoval telefon ve volné chvíli doma.

Takhle tedy vznikl design Ericsson T28. Kontrolní otázka - ten program je z 22. října. Z jakého si myslíte, že je to ale roku?

Toť z telefonů u Ericssonu z CeBITu 2000 vše.