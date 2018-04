Co všechno lze dokázat esemeskou?

Kdyby neexistovaly textové zprávy SMS, byl by dnešní svět mobilních telefonů velmi pravděpodobně podstatně skromnější. Méně lidí by mělo mobil, o davech středoškoláků, kteří jej považují za samozřejmost, by si operátoři mohli nechat jen zdát. Nefungovaly by některé informační služby a zárodky používání mobilů k placení by se pravděpodobně také oddálily. Hlavně by služby operátorů i telefony byly zřejmě dražší.

Textová zpráva je přitom původně vedlejší produkt sítě GSM. Operátoři totiž chtěli využít volnou kapacitu, která zbývala na tzv. signalizačním kanálu, jež se využívá k posílání provozních informací v rámci sítě. SMS centra, která posílání zpráv řídí, například původně naši operátoři neměli ani v ČR. V počátcích GSM si jen málokdo uměl představit nesmírné rozšíření, kterého posílání zpráv v současnosti dosáhlo. Zdaleka ne každý mobil tehdy uměl se SMS pracovat a operátoři řešili problém, jak vůbec lidi naučit využívat SMS.

Dnes jsou textové zprávy bezkonkurenčně nejrozšířenější datovou službou bez ohledu na to, že je to zároveň služba nejjednodušší. Faktické náklady operátora na jednu SMS jsou přitom haléřové. Každá odeslaná zpráva v rámci jedné sítě je tak prakticky stoprocentním ziskem pro operátora. Jejich masová obliba tak přináší provozovatelům sítí stovky milionů ročně, které mohou použít například na dotace mobilů.

Veškeré pobídky, kterými se operátoři dosud snažili přimět uživatele k připojování k internetu či intranetu pomocí mobilů, skončily totiž bez výraznějších výsledků. To samé se opakovalo s WAPem, jež měl zkrátit dobu potřebného internetového připojení a tím snížit nepříjemně vysokou cenu za datové spojení. Podstatnějšímu rozšíření standardních datových služeb příliš nepomohlo ani zvýšení přenosových rychlostí díky zavedení technologií HSCSD a GPRS. Jisté perspektivy pro datové služby snad představují „chytré“ telefony, které nyní pod různými názvy prodává Eurotel i RadioMobil.

Ovšem u obyčejných textovek byla situace odlišná. Jakmile se začala s příchodem Paegasu snižovat cena aparátů i služeb, začali se objevovat -náctiletí s mobily. Zároveň ale potřebovali šetřit volné minuty, aby jim zbylo něco z kapesného. Popularita SMS se od té doby už jen zvyšovala. Čím více mladých posílalo zprávy, tím častěji se SMS dostávaly i k těm starším, kterým psaní zpráv v té době přišlo jako něco podivného a málem úchylného. Se stále rostoucím počtem mobilních telefonů, jejich rozšíření mezi mládež a ženy a při setrvalé potřebě uživatelů udržet náklady na provoz mobilu v rozumných mezích se textová zpráva brzy stala základním prvkem mobilní komunikace. Kdyby však služby SMS v sítích GSM chyběly, můžeme se domnívat, že by dnes jejich operátorům chyběly miliony především mladých zákazníků.

Pozice SMS zůstane neotřesitelná tak dlouho, dokud se cena přístrojů podporujících multimediální zprávy (většina nových mobilů) nesníží na úroveň dnešních low-endových přístrojů a cena těchto zpráv se nezačne nápadně podobat ceně obyčejné textové zprávy. Přístup k internetu a intranetu či potřeba klasických datových přenosů z mobilního telefonu totiž ještě dlouho bude záležitostí poměrně úzkých profesních skupin. Obyčejnou textovku však může poslat každý. V běžném životě navíc jen málokdy nestačí záležitost vyřídit 160 znaků jedné SMS. A když už se to stane, stačí zavolat.

Co dokáže SMS

Textovky dnes slouží kromě osobní komunikace i k objednání taxíků, lze jejich prostřednictvím objednávat lístky do kina, dostávat reklamy, zpravodajství, existují aplikace pro firemní SMS centra, pomáhají v řízení speditérských a dopravních firem, udávají polohu vozidel a lze provádět i dálkové odečty údajů nebo zatopit na chalupě... Podívejte se na přehled dnes dostupných využití SMS.

Informace



zpravodajství

program kina, TV

odjezd autobusu či vlaku

dopravní situace

zprávy

počasí

slovníček

zprávy okresního úřadu

lékaři mohou posílat údaje o pořadí v čekárně

Finance



placení faktur

zjišťování zůstatku na účtu

Hraní her

Hlasování



televizní, rozhlasové i novinové soutěže

Určení místa



nalezení nejbližší banky, bankomatu, lékárny, hotelu, divadla...

zjištění polohy jiného telefonu

Mezilidské vztahy



chat

seznamka

zábava - horoskopy, vtipy

Objednávky



taxislužby

pivo

inzerce

lístky do kina a na koncert

Podle dostupných statistik z loňského roku se v Česku odešle na 260 milionů textových zpráv měsíčně. Lidé si nejvíce posílají zprávy po začátku a na konci pracovní doby. Jedním z vrcholů je pak doba okolo půl jedenácté v noci. Tradičně největší nápor textových zpráv je v období Vánoc, Nového roku a začátku letních prázdnin.