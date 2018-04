Co všechno ještě bude umět Oskarta?

Zatím jsme přemýšleli hlavně nad cenovou výhodností nové předplacené Oskarty, ale přiznejme si: od třetího operátora a jeho předplacené karty se čekají bezmála zázraky. Přinášíme tedy přehled toho, co by Oskarta podle neoficiálních a Oskarem nepotvrzených informací měla umět. Samozřejmě, bez záruky.

Co vše najdete v balíčku Oskarty, v takzvané Spouštěcí sadě? Především Spouštěcí sada stojí 400 Kč a obsahuje kupon na 400 Kč kredit. Kromě Všeobecných podmínek a instrukcí, jak Oskartu používat a samotné SIM karty, zde jsou i mapy pokrytí a ceníky a také průvodce, jak zmigrovat na klasickou fakturovanou službu - přechod na klasický tarif je zdarma, stejně tak návrat. . Kromě toho je ve Spouštěcí sadě štítek s důležitými identifikačními čísly SIM karty. Když se vám něco nebude líbit, můžete sadu vrátit do 48 hodin a dostanete své čtyři stovky zpět.

Když už jsme u SIM karty, je stejná, jako u ostatních služeb a ze začátku ani nebude vzhledově vypadat jinak. Má kapacitu 16KB a provedení karty je ve dvou verzích 250/10 nebo 220/14+logo Oskar. V distribuci jsou v současné době obě karty bez možnosti výběru

Služby nabízene Oskartou se většinou vyrovnají konkurenčním produktům - Oskarta umí zasílat i přijímat SMS zprávy, můžete si na ní zablokovat zobrazení čísla volajícího, dokonce si číslo můžete změnit, což u žádné konkurenční karty nejde. Volba zlatého čísla nebo jeho změna vyjde na 1000 Kč, ty ale musíte poukázat na účet Oskara a nelze je vzít z kreditů. Ale je to velmi zajímavá služba.

V další fázi se chystá spuštění datových přenosů, ty ale nepůjdou ihned od začátku. Také na WAP si ještě chvíli musíte počkat, neboť Oskar by jej rád spouštěl až s GPRS. Oproti klasickému placenému tarifu nemáte na Oskartě možnost aktivovat si rozšířenou hlasovou schránku ani fax box. Roaming bude k dispozici od konce května a to stejnou metodou, jako u Twistu - pouze příchozí hovory v zahraničí, sami volat nebudete moci.

Co je rozdílem oproti Twist a Go, je možnost přesměrování - Oskartu můžete přesměrovat na jakékoliv národní číslo, samozřejmě toto přesměrování zaplatíte dle platného tarifu. Přesměrování na hlasovou schránku je zdarma, přesměrovat do zahraničí nelze.

Podrobnosti o vašich telefonátech budou dostupné i na internetu a to v případě, že si vyžádáte takzvaný PIC - identifikační kód předplacených služeb. Tímto kódem budou chráněny informace o účtu na internetu a na infolince, jinak nebudete moci získávat podrobnosti přes internet a na infolince řeknou komukoliv volajícímu z vašeho čísla všechny informace o účtu. Je to logické - kromě vyššího stupně ochrany informací, které Go ani Twist neposkytuje se také Oskarovi tímto postupem podaří "odanonymnit" velkou část uživatelů. Svůj PIC získáte vyplněním internetového formuláře nebo odpovědním lístkem či telefonátem na oddělení služeb zákazníkům. Pozor - bez PIC si může s vaší kartou dělat kdokoliv cokoliv a dokonce ji zrušit, když se k ní dostane.

Dobíjení Oskarty probíhá podobně, jako u ostatních předplacených karet - vybrat si ale lze, podobně jako u EuroTelu, také dobíjení po internetu. Zůstatek zjišťujete buďto voláním na linku *77 (volání se platí!) nebo pomocí kódu *22# zadaného na telefonu - USSD řešení, jaké používá i Twist. Samozřejmě se ale na většině telefonů zobrazuje na displeji, záleží to na nastavení telefonu. Pokud vám zbývá posledních 50 Kč kreditu, jste upozorněni SMS zprávou, potom jste upozorňováni hlasově při každém odchozím hovoru, že si máte dobít.

Zajímat vás asi také bude i to, jak dlouho nemusíte nabíjet, když máte kredit. Tato nejdelší doba mezi nabíjením je u Twistu rok, u EuroTelu půl druhého roku. U Oskarty to záleží na kuponu - u kuponu za 400 Kč si vystačíte maximálně půl roku, 800 Kč kupon + 100 Kč bonus vystačí na 9 měsíců a rovný rok vydrží ten nejdražší za 1500+300 Kč.

Co bude zajímat okradené: u Oskarty si můžete v případě ztráty pořídit novou SIM kartu a za poplatek 1000 Kč si na ni nechat převést svůj účet. Původní SIM je zablokována a vy máte novou se stejným číslem.

To je zatím vše, co můžeme vyspekulovat k funkcím Oskarty - snad jen poslední dodatek, očekávaný termín zjevení se na trhu je 18. duben 2000.