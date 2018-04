Co všechno by mohl umět výměnný kryt na Nokie

Vyhodnocení soutěže, ve které jste vy, naši čtenáři, hledali a navrhovali využití pro populární výměnné kryty na Nokie je zde. Soutěž jsme uveřejnili v článku Platební karta v krytu Nokie , který se týkal využití technologie Xpress on coby platebních karet. Ve stejném duchu se nesla i soutěž a vaším úkolem bylo vymyslet nové využití pro výměnné kryty. Podle vašich reakcí a nápadů se dají s technologií Xpress on dělat opravdu zajímavé kousky.

Přestože jsme v závěru článku upozornili, že budeme odměňovat pouze praktické nápady, sešlo se nám v poště větší množství bláznivých fantazií. Posuďte sami.

Nejčastější návrhy, jak využít výměnné kryty, se týkaly zabudování elektronického klíče pro otevírání snad všech dveří, trezorů, nebo dokonce oken.

Další vynalézavý čtenář by použil kryt jako otvírák na lahve, načež nechtěně navázal další, který by do něj implementoval placatku a zjednodušil tak přístup k lihovině (hrdlo lahve by mělo být skryto pod šroubovací anténou - vhodné na porady). Bezpečnost telefonu byste zajistili vbudováním padáku, který by se otevřel při každém pádu telefonu z větší výšky. Ze stejné hlavy pochází i nápad s implementací koleček. Telefon by se poté změnil na autíčko s dálkovým ovládáním. Další nápady směřovali k implementaci nejrůznějších dálkových ovládání. Telefonem by tak někteří z nás ovládali televizor nebo hi-fi věž. Vylepšení v dnešní době tolik populárního hands free v podobě upraveného zadního krytu, který by uživatel jednoduše zasunul do držáku na palubní desce automobilu, by mohlo být další inspirací po výrobce a distributory výměnných krytů. Identifikační čip zabudovaný v krytu Nokie, který by měl nahradit občanské průkazy, průkazy pojišťoven, nebo dokonce zbrojní průkazy je již vizí z jiného světa, nicméně příspěvek tohoto typu nebyl ojedinělý. Zajímavé byly i nápady na zabudování zrcátek (vhodné zejména pro dámy), pouzder na brýle nebo odposlouchávacích štěnic.

Vybrat z téměř sedmdesáti nápadů ty nejzajímavější rozhodně nebylo nic jednoduchého. Přesto jsme dali hlavy dohromady a zde jsou jména výherců:

Ing. Zdeněk Hanák

Mgr.Roman Táborský

Ing. Michal Kopečný

Petr Vaněk

Ladislav Krutil

Václav Jirčík

Vojtěch Habarta

Ladislav Kratochvíl

Lukáš Klimpera

Milan Zikula

David Ferenc

Jaromír Finferle

Martin Trutman

Radek Samek

Výhercům gratulujeme.Všechny výše jmenované budeme kontaktovat během dnešního dne e-mailem. Věříme, že se vám soutěž líbila a těšíme se na další.