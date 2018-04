Co vše se dozvíte díky SMS

Přestože největší informační servis, který je přístupný formou SMS zpráv, nabízejí operátoři Paegas a EuroTel, případný zájemce o podobné služby není omezen jen na tyto zdroje. Na internetu je možné nalézt několikero serverů využívajících SMS zprávy jako informační kanál. Některé z nich jsou přístupné také přes některého z operátorů, jiní tuto službu nabízejí pouze samostatně.

Servery nabízející SMS Info, jak je tato sužba ve většině případů nazývána, se v podstatě dělí do tří skupin. Do té první patří nejrůznější novinové servery, která vám nabídnou zasílání aktuálních zpráv z nejrůznějších oblastí lidské činnosti. Druhou skupinu tvoří specializované servery, například informace o policejních radarech, ale také některé trvalé databáze, jako jsou jízdní řády. Do poslední můžeme zařadit servery různých firem, které podávají velmi specifické informace svázané nějak přímo s provozovatelem serveru – jde například o obchodní informace jako zprávy o průběhu zakázky, o odeslání objednaného zboží apod. Do této poslední kategorie také patří velká spousta nejrůznějších zájmových serverů informujících například o sportovních akcích a klubech.

Kompletní zpravodajství

Do první skupiny patří velké internetové projekty - například vyhledávače nebo domácí servery nejrůznějších provozovatelů internetového připojení i obsahu. Kromě nich se cestou SMS zpravodajství vydaly také některé deníky, ať už papírové nebo internetové. Často však nejde o plné průběžné zpravodajství, ale jen o základní výtah informující o obsahu aktuálního čísla, podobně jako je tomu u Mobil.cz.

Příklad: Video On Line- zprávy z domova a zahraničí, výsledky fotbalové a hokejové ligy

Informační databáze, oborové novinky

Ve druhé skupině asi nejvíce vyčnívají služby pro motoristy a turisty, tedy informace o aktuálním umístění policejních radarů, respektive aktuální jízdní řády vlaků i autobusů. Rozdíl mezi těmito dvěma službami spočívá především v tom, že zatímco o radarech dostáváte po přihlášení do systému průběžné informace, zprávu o odjezdu vlaku či autobusu si musíte nejprve vyžádat konkrétním dotazem. Na umístění radarů se můžete ptát také, ale velká síla těchto SMS informací je především v průběžném zpravodajství o nových stanovištích radarů.

Příklady: IHudba - nové CD, co se děje v hudbě

fotbal - výsledky a dění v české lize

Drobnosti, které potěší

A nakonec ten poslední, třetí druh SMS informací. Těchto malých info serverů je nejvíce, to je však kompenzováno tím, že údaje jimi podávané nemají tak široký rozsah a jsou určeny užší skupině uživatelů. Mezi provozovateli těchto služeb nalezneme například fotbalové kluby (a to i kluby v „Horní Dolní“) nebo zájmové skupiny (např. modeláře). Tyto infoservisy mají jedno společné – jde výlučně o automaticky zasílané zprávy týkající se novinek, chybí možnost SMS si vyžádat, neboť na něco takového nejsou tyto servery vybavené. Často totiž jde o rozesílání SMS jen pomocí e-mailu, což je někdy velmi nejisté.

Příklad: informace o Evropské unii

informace z dění na radnici města Mikulov

Obecné pravdy

Obecně platí, že většinu praktických informací, jako jsou jízdní řády, slovníky, počasí atd., stejně jako oblíbené vtipy, naleznete na SMS Infokanálech Paegasu nebo EuroTelu. Ty mají ještě jednu výhodu, a to přístupnost pomocí SIM Toolkitu, díky němuž se můžete pohybovat jen v přehledném menu a zkratkový dotaz za vás vygeneruje toolkit aplikace, tedy dotaz jakonemusíte psát, ale jen vyplníte hodnoty v nabídce SIM Toolkitu pod položkami nástupní a výstupní stanice.

Pokud hledáte nějaké specifické informace, je většinou třeba hledat jinde. Nejjednodušší cestou ke stránkám, které zasílání zpráv pomocí SMS nabízejí, je navštívit jakýkoliv český internetový vyhledávač a zadat text SMS Info. Před vámi se otevře svět informací méně či více hodnotných, které si podle přehledu v tomto článku jistě snadno roztřídíte do jednotlivých skupin. Někoho možná potěší komplexní zpravodajství ze zahraničí, jiní zas budou nadšeni, když naleznou SMS Info svého oblíbeného fotbalového klubu. A vy, kteří v této nabídce nic zajímavého nenajdete, nezoufejte. Ještě pořád máte šanci objevit požadované informace ve WAPu.