Co vše použije GTS v boji o zákazníky

Jak může vypadat odpovědná příprava na konkurenční boj v liberalizovaném prostředí nám předvedla společnost GTS. Na středeční večer sezvala novinářskou obec na pražskou střelnici Avim u metra Florenc. Již od vchodu bylo jasné, že firma zmobilizovala všechny síly, protože o uvítání se staraly lepé děvy ve vojenských uniformách. Ti, kteří měli nějaké vojenské zkušenosti, ať již teoretické či praktické, hned napadlo, že GTS do střetnutí s konkurencí povolalo opravdu všechny zálohy. Na druhou stranu je fakt, že obdobnou koncentraci síly (vojenské) a disciplíny v jiné společnosti nepotkáte.

Po krátké formální části již následovalo to, co každý na střelnici očekává, tedy střílení. Popisovat tuto činnost je zřejmě zbytečné, proto se omezím na konstatování, že soutěž v rámci jedné z vytvořených skupin vyhrála s přehledem žena. Pozoruhodné také bylo, že v zápolení třetí skupiny zvítězil Ing.Rusnák, ředitel GTS. Všichni se samozřejmě zapřísahali, že soutěž opravdu nikdo nemanipuloval. Ředitel nám dal poté k lepšímu historku, kterou zažil při pracovním pobytu v Rusku.

V rámci tamního programu měli zástupci GTS možnost střílet z tanků a pancéřovek a nebyli ušetřeni ani akčních ukázek bojového umění. Zkrátka program, jaký by našinec v Rusku očekával. Na závěr ukázek pak předstoupilo několik drsňáků, kteří začali pojídat různé hady, žáby a podobnou havěť. Zaživa. Přihlížející Evropané a Američané začali mít záhy potíže s funkcí svých žaludků, což hostitelé kvitovali s neskrývanou radostí. Ovšem jen do chvíle než jeden z amerických právníků prohlásil, že "tohle přeci může udělat také", což doprovodil bleskovým chycením dalšího hada. Než se ostatní vzpamatovali, část hada již zmizela v žaludku distingovaného právníka z New Yorku. Teď bylo na Rusech, aby se divili.

Vysvětlení nakonec bylo docela jednoduché. Pojídači havěti patřili k nějaké speciální jednotce, která si tyto lahůdky dopřává v rámci nácviku přežití. A hadůchtivý Američan, před zahájením svého právničení, sloužil u podobné jednotky v US Army.

Že se GTS prezentovalo opravdu odpovědně, dokumentují i následující fotografie.