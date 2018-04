Co vás nejvíce zajímá na Ericssonu T68m?

Včera jste se v on-line chatu na Mobil.cz mohli ptát našeho redaktora na mobilní telefon Ericsson T68m. Rozhovor s Rostislavem Kocmanem probíhal mezi 11 a 12 hodinou.

Telefon, který jsme měli na krátké testování k dispozici, ovšem nepodporoval všechny funkce, které by měly být ve finální verzi. Proto jsme nemohli vyzkoušet například vestavěné Hands-free (hlasitý odposlech) a nemůžeme se spolehlivě vyjádřit ani k maximální rychlosti při použití GPRS. Telefon totiž v tuto chvíli testují čeští mobilní operátoři a po jejich testech může ještě dojít k úpravám ve firmware, které se budou velmi pravděpodobně týkat právě GPRS.

Dotazy na rychlost GPRS patřily k jedněm z nejčastějších. Stranou zájmu čtenářů není ani česká T9. To proto, že T68m umí psát slova s diakritikou. Spousta čtenářů, která měla špatné zkušenosti s rychlostí ovládání starších Ericssonů, se samozřejmě ptala i na tuto vlastnost. Zdá se, že Ericsson se od dob T28s a R320s nemůže zbavit nálepky výrobce pomalých mobilů. A to i přestože novější modelové řady (především R520m, T29s a T39m) problém s rychlostí vůbec nemají.

Pokud uvažujete o tom, že začnete šetřit na T68m, potom si přečtěte odpovědi na dotazy a připomínky čtenářů - třeba vám tento chat pomůže při rozhodování. Recenzi telefonu najdete zde.