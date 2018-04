Co v online rozhovoru prozradila tisková mluvčí RadioMobilu Tereza Kakosová?

V dalším online rozhovoru jste měli možnost klást své otázky tiskové mluvčí RadioMobilu paní Tereze Kakosové.

Roman Ner se ptá: Zajimalo by mne proc je takovy problem pani Kakosova,kdyz clovek chce zrusit cislo.Musel jsem Vase operatory presvedcovat tyden,nez u Vas vasi technici prisly na to,ze moje cislo je stale aktivni.Vasi operatori mne stale presvedcovaly,ze cislo uz neexistuje a kdyz mne volali zpet,tak pak nevedeli co rict.Ten tyden co Vase firma udelala chybu jste mne stejne napocitaly.To je slusne jednani pi.Kakosova? S pozdravem Roman N. (19:57)

Tereza Kakosová odpovídá: Je pro mne obtížné reagovat na tak konkrétní dotaz, aniž bych měla dostatek informací k vašemu případu. Jen mohu opět opakovat, jako již mnohokrát v tomto rozhovoru, že moji kolegové na infolinkách jistě dělají maximum pro spokojennost našich zákazníků, a pokud se jim to snad někdy v jednotlivých případech nezdaří, je nám to moc líto. Věřím ale, že to jistě není časté.

Nejde vůbec o finanční náročnost, jde spíš o rozhodnutí, zda naši zákazníci spíše využijí služby jako je SIM Toolkit nebo GSM bankovnictví. Pokud se týká technologií, které mají co do činění s technickou kvalitou sítě apod., implementovali jsme řadu jiných systémů, jako je například frequency hooping. Můžete si být jist, že nám záleží na kvalitě naší sítě a dnes i v budoucnu budeme přicházet s takovými řešeními a technologiemi, které skutečně budou k této kvalitě relevantní.Na všech našich prodejnách jsou instalovány on-line čtečky, které v případě, že vaše SIM karta je nefunkční, ihned zjistí, zda je to z důvodu ukončení její životnosti. Pokud tomu tak je, pak náš zákazník získá zdarma novou SIM kartu se stejným telefonním číslem. Toto omezení je z důvodu bezpečnosti zákazníků.Děkuji, dobrou noc.Na dnešní chat jsem šla s čerstvými informacemi od kolegů z oddělení IT, a pokud se infolinkách objevuje stále informace o omezené kapacitě Clicku, vše po skončení rozhovoru prověřím. Faktem zůstává, že manažeři zodpovědní za Click, mi potvrdili plnou funkčnost všech služeb.Brzy.Pokud se mne ptáte jako uživatele, nemá ani jedna strana tohoto sporu dostatečně průkazné argumenty. A tak se dívám na televizi, píšu na PC a používám mobilní telefon.Samozřejmě by nás tato informace nepoškodila, ovšem z komunikačního hlediska bychom se ochudili o možnost překvapit konkurenci.Ani na tuto otázku nemohu odpovědět.Pokud byste byl novinář, odkázala bych vás na své kolegy v tiskovém oddělení Deutsche Telekomu, bohužel nemohu odpovídat na dotazy, které se týkají aktivit jiné společnosti.Lidově řečeno, jdu do toho, protože jsem na pozici, od které se očekává, že má o novinkáách přehled. Zkouším telefony všech kategorií.Vítám Vás Patricku.Pokud se dobře vzpomínám, probíhala tato jednání s kolegy z marketingového oddělení a já se nezapomenu na tento váš konkrétní dotaz ihned zítra informovat.Ano, v přípravné fázi jsou všechny dceřinné společnosti Deutsche Telekomu v sousedních státech a řada dalších evropských operátorů se k zavedení roamingu připravuje.Přečíslování není rozhodně na pořadu dne.Kontrolním mechanismem jsem měla na mysli týmy supervisorů, kteří během směny řídí práci operátorů, a v případě, že operátoři nejsou schopni dotazy zodpovědět, berou tuto roli sami na sebe a participují na odpovědi, Navíc máme pravidelné marketingové analýzy spokojenosti našich zákazníků, kde jsou desítky dotazů, dávajích nám odpověď na to, jak si vedeme.Našim zákazníkům posíláme informační bulletin Dialog už 3 roky. EuroTel už musel zareagovat.Dobrý večer, pane Machu, považuji pět let v RadioMobilu za nejdůležitější období mé kariéry a vážím si příležitosti být u úplné zrodu jedné z nejvýznamjěích firem v ČR.V tuto chvíli probíhají výběrová řízení.Díky za otázku, ale ohledně budoucích projektů nemohu být konkrétní.Spíš bych se měla zeptat, co na něj říkáte vy, protože nevím, co nového do světa mobilních komunikací přinesl.Kvůli tomu, že nemáme dostatek GPRS telefonů, tak jsme GPRS nezprovoznili. Týká se to zejména billing systému a dalších služeb, které musíme ke komerčnímu spuštění služby rozjet.Náročné povolání to vskutku je. Kdo bude můj nástupce, zatím nevím.Toto je otázka na delší diskuzi.To vážně udělat nemohu.Rozhodně nehrajeme druhé housle.Již jsem odpovídala v předchozích otázkách...Děkuji za předem připravenou odpověď, opravdu ne.Nemohu odpovědět jinak než na Mobil server (a ještě k tomu je to i pravda). Následně jsou to stránky iDnes (a zase je to pravda), potom ČTK, CNN a další.Loňsky rok jsme investovali do zvyšování kapacity a zlepšování kvality sítě několik miliard korun a budeme tak činit i v dalších letech. Tato otázka je prioritou číslo jedna vedení naší společnosti i všech mých kolegů.Děkuji, vážím si vaší zákaznické věrnosti. Vím, že všichni moji kolegové v nejrůznějších odděleních, ať už je to IT (Click) nebo technické oddělení, se maximálně snaží všechny případné problémy vždy co nejdříve vyřešit. Děkuji za vaše přání, moc mě potěšilo.Pokud se chyba skutečně vyskytne, vždy ji přiznáme. I v dnešním chatu jste to jistě mohl zaznamenat. Osobně se na statistiku kvality sítě v okrese Havl. Brod zítra podívám.Jak jsem už mnohokrát odpovídala, vím, že jsme měli jisté přešlapy, ale v současné chvíli Click funguje naprosto bezchybně. Jsem přesvědčena, že v budoucnosti vám vynahradí předchozí nepohodlí.Odpovídají významu naší společnosti.Vyzkoušejte Click sám a jistě mi dáte za pravdu.Odpověď je v předchozích. V tuto chvíli je Click plně funkční.EuroTel respektuji jako důstojného konkurenta. Pře o nejlepšího operátora jsou myslím podobné sporům o to, které auto je lepší či který místní fotbalový klub je lepší.Máte možnost si mobilní telefon s GPRS někde v ČR zakoupit?Bez podrobné znalosti dané situace se nemohu konkrétně vyjádřit. Nicméně naše síť je stavěna podle běžného standardu a k němu patří i dostatečná rezerva.Na podobné otázky nebudu moci odpovídat, protože musím stále opakovat, že o našich budoucích krocích nemůžeme konkurenci konkurenci informovat předčasně.Odpověď na svoji otázku najdete v předchozích položkách chatu.Ne vždy, když se nemůžete dovolat, se nutně jedná o výpadek sítě. Může jít o lokální přetížení, kterému se občas nevyhne žádný operátor.to není o systému. To je o tom, že otázku musí zodpovědět člověk a ten ji zodpoví v průměru za minutu. Vy kladete cca. tři otázky do minuty, takže je tu nutně skluz.S distribucí jsme skončili, rozhodně však ne s post-prodejním servisem.Odpověď na svoji otázku najdete v předchozích položkách chatu.A co se vám na něm nelíbí?Toto není příliš vhodné, nemyslíte...?Dokud jsem nevyzkoušela tento on-line rozhovor, dokázala bych formulovat řadu jiných obtížných situací, ale odpovídat třem písařům najednou, abychom zvládli všechny vaše otázky, se zdá být obzvlášť pikantní součást mé profese.Omlouvám se, ale jistě chápete, že na tuto otázku zde nemohu odpovědět.Omlouvám se, ale pochopte, že se odpovídám najednou třem písařům. Proto moje odpovědi nemohou být vyčerpávající. Pokud vím na Clicku omluva byla a v tuto chvíli je plně funkční. Přesto bych ráda dodala, že všem zákazníkům děkuji za trpělivost. Je nám líto, že je uvedení služby spojeno s problémy, ale jde o světově unikátní službu, kde jsme v roli těch kteří prozkoumávají terén.Odpověď redakce: Nechceme přecházet na jiný systém, žádný jiný nam nevyhovuje.Já jsem přesvědčena, že jsme nikdy klamavou reklamu nepoužili a naopak se snažíme být velmi fér ve všech našich komunikačních aktivitách.Je mi líto, že vás zklamu, ale myslím si to, protože na cenu je nutno pohlížet z hlediska komplexní nabídky, a my jsme přesvědčeni, že za to vše, co u nás zákazník získá, je cena na českém trhu stále nejvýhodnější.Zdarma volání nemají, ale existují velmi výhodné tarifní programy speciálně ušité na míru zaměstnancům a jejich zařazení ve struktuře společnosti RadioMobil.Redaktoři Mobil.cz na mne gestikulují, že nechtějí, abych tuto otázku zodpověděla, protože zítra jdou na tiskovku a neměli by žádnou novinku.Není profesionální se vyslovovat k tomu, co budu dělat, protože v tuto chvíli pracuji pro společnost RadioMobil a jsem tu jako její tisková mluvčí.Pokud jste měl problémy s kolegy na infolince, je mi to opravdu líto. Máme samozřejmě kontrolní systémy, na jejichž základě mohu tvrdit, že mají opravdovou snahu vyjít zákazníkům vstříc.Používám téměř všechny značky, zvykla jsem si na GSM bankovnictví, takže ty, které podporují SIM Toolkit, a snažím se je stále obměňovat, abych byla ve stálém kontaktu s novinkami, se kterými výrobci přicházejí.Důvodem je ochrana našich zákazníků, aby nebylo mailových adres zneužíváno pro spamming.Již jsem na tuto otázku odpovídala níže.Ve druhé polovině ledna, po plánovaném rozšíření funkcionality systému, došlo k snížení kapacity autorizačního systému (LDAP), na jehož správné funkci je závislá většina Click služeb. Od počátku identifikace snížení kapacity systému, jsou odborníci RadioMobil ve stálém kontaktu se zahraničními i domácími experty jednoho z našich významných dodavatelů - společnosti Oracle. V tuto chvíli již bylo nalezeno řešení, takže Click je plně funkční.Pokud jste měl jakékoli problémy s kolegy z infolinky, je mi to moc líto. Pochopitelně máme kontrolní systémy, které monitorují jejich práci a právě na základě těchto informací mohu tvrdit, že jsou to velmi schopní lidé a snaží se všem vyhovět.AMR v nedohlednu rozhodně není a mohu jen dodat, nechte se překvapit.V tuto chvíli je to 6 bank a mohu naznačit, že jednání i s KB probíhají.Jde o dlouhodobá jednání, během kterých se musí rozumně vyvážit požadavky všech zúčastněných stran.Telefon Nokia 7110 je již starší model a jistě jste zaznamenal, že v našem portfoliu se objevily novější modely jako je Siemens SL 45 nebo Sony CMDJ5.Jsem v Paegasu přes pět let a myslím si, že je to dostatečně dlouhá doba na to, abych měla chuť stát opět na úpatí kopce a ne se rozhlížet z jeho vrchulu.Nemyslím si, že je to pravda.Edit je zdrojem informací pro operátory na Paegas Asistentu.Myslím, že nám vlak neujíždí.Pokud se týká nás, uvádíme pouze aktivované SIM karty. Jak to dělají jiní operátoři, netuším.Jsem přesvědčena, že naše služby jsou profesionální a budu ráda, když uvedete příklad, kterým bych se mohla zabývat.Je obtížné mluvit o čemkoli, co budeme dělat v budoucnosti, protože bychom tím příliš nahráli naší konkurenci. Každopádně si můžete být jist, že se budeme vždycky snažit být nejvýhodnější.Již jsme deklarovali náš zájem o licenci UMTS. Nicméně v tuto chvíli se jakkoli detailněji vyslovovat k návrhům zveřejněných cen je obtížné, protože nebyly specifikovány podmínky jejich udělení.Výpadky, o kterých mluvíte, skutečně trvaly pouze několik minut, avšak zákazníci se poté snažili dovolat, a tím zatížili síť. Funkčně tedy šlo opravdu o několik minut, avšak koncový uživatel mohl mít v některých případech pocit delší doby.Jistě chapete, že podobné informace nemůžeme zveřejňovat v této diskuzi. Nechte se překvapit.GSM banking připravujeme, GPRS závisí na dodávce dostatečného počtu mobilních telefonů a na zbytek otázky mohu pouze říci: nechte se překvapit.To je otázka na rozsáhlou diskuzi, já rozhodně patřím k technooptimistům.Já si opět nemyslím, že máte pravdu. Věřím, že naše služby i produkty, které v následujících měsísích představíme, přesvědčí i vás.Mé informace z dnešního dne jsou takové, že služby Click jsou naprosto funkční, nezastírám, že jsme v posledních dnech mnohokrát klopýtli, a i z toho důvodu jsou všechny služby stále poskytovány zdarma. Máme pro naše zákazníky připravenu omluvu, a to zdarma vybírání hlasových z ClickBoxu na určité časové období.Ano, místo nicku se zobrazuje skutečné jméno uživatele, které položil otázku. Dává to více smyslu...Pokud se týká našich dalších kroků v cenové politice, věřím že pochopíte, že nemohu na podobné otázky odpovědět, protože bych příliš nahrála konkureneci. A k další části vaší otázky mohu pouze dodat, počkejme na vyjádření regulátora trhu.Zase musím říci, že v tuto chvíli je plně funkční, pokud máte chvíli, vyzkoušejte jej. Je nám nesmírně líto, že se naši uživatelé setkali s určitými kapacitními problémy při registraci do systému, a věřte, že jsme intenzivně pracovali na identifikaci příčiny. Jak jsem uvedla v předchozí odpovědi, našim zákazníkům se omluvíme.Nick se používá pro zalogování do Genesis systému, protože je unikátní. Co na tom není online? Nezapomínejte, že tu je přes 800 lidí, zatímco tiskovou mluvčí máme jen jednu a i když tu máme dva písaře, tak paní Kakosovou nerozdvojíme... Díky tomu se také může odpovědět jen tolik otázek, kolik lidsky stihne. Systém Xka nám nevyhovuje.