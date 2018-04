Co už umějí displeje mobilů

Včera jsme vám představili nový telefon Samsung SGH T100, který je zajímavý svým vzhledem i perfektním displejem. Podle reakcí v diskusi se zdá, že zaujal i několik čtenářů natolik, že se zanedlouho stanou jeho majiteli. Těšíme se na vaše zkušenosti.

V sadě je k telefonu přibalen mj. datový kabel a CD s oblužným programem; přinášíme vám letmý pohled do obsahu programu PCLink for GSM. Do telefonu je možné nahrávat „spořiče displeje“ (v programu nazvány přiléhavěji - wallpapers, tedy pozadí) a vyzváněcí melodie. Jako pozadí si do telefonu můžete nahrát samostatné obrázky a pokud jich vložíte více, budou se ve vámi určeném pořadí střídat. Dobu zobrazení jednotlivého obrázku nelze ovlivnit. Na CDčku jsou ovšem připraveny také série obrázků, které při střídání vytvářejí efekt animovaného pohybu. Zde jsou některé ukázky.

Nechceme vás připravit ani o ta nejlepší pozadí, která nejsou určena pro animované série. Ve složce Wallpapers se nacházejí adresáře Výročí, Technika a budoucnost, Sporty, Umění, Cit, Scenérie, Kultura, Roční období a dvě složky Příroda. Vybrali jsme ty, které nám připadají nejoriginálnější. Ujišťujeme vás, že na displeji telefonu působí mnohem efektněji.

Zvonění jsou zhruba rozdělena podle hudebních žánrů a všechna jsou polyfonní (16 hlasů). Výběr je velmi rozsáhlý, uvádíme jen několik ukázek.