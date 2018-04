Co umí mobilní telefon při hovoru?

Regulování hlasitosti

Hands-free

Signalizace délky hovoru

Konference

Psaní a prohlížení SMS nebo diářů

Hlasový záznamník

Při hovoru, který provádíte prostřednictvím mobilního telefonu, můžete využívat i další funkce, které mobilní telefony nabízejí. Kromě regulování hlasitosti můžete tímto způsobem i posílat a číst SMS zprávy, pracovat s telefonním seznamem, nebo dokonce nahrávat hlasový záznam. Každý telefon dává účastníkovi při hovoru jiné možnosti, ale ve všech případech jsou tyto funkce velmi snadno ovladatelné.Při hovoru můžete regulovat hlasitost příjmu dle libosti. Nejčastěji se tak děje směrovými tlačítky (chcete-li šipkami), které zároveň slouží k rolování v menu nebo regulaci hlasitosti vyzvánění. To se týká především mobilních telefonů Nokia, Siemens, nebo Ericsson.Vestavěné hands-free je zejména v poslední době velmi žádané a praktické. Kvůli zákonu o provozu na pozemních komunikacích, podle kterého nesmíte držet telefon v ruce při řízení vozidla, je hands-free v některých chvílích nutností. Proto je nejjednodušší (a také nejlevnější) pořídit si některý z mobilních telefonů, který má hands-free zabudované přímo v sobě. Nejvíce v této oblasti vynikají společnosti Alcatel, Sagem a Panasonic, které i do svých low-endových modelů přidávají velmi kvalitní vestavěné hands-free.Většina mobilních telefonů v dnešní době podporuje signalizaci délky hovoru. Po nastavení této funkce v menu vás telefon upozorňuje na délku prozatím provolaného času pípnutím ve sluchátku. Nejčastěji se jedná o půlminutové nebo minutové intervaly, některé mobily však již umožňují délku tohoto intervalu nastavit. V praxi to znamená, že po každé půlminutě nebo minutě volaného času se ve sluchátku telefonu ozve signalizační pípnutí. Tato funkce umožňuje kontrolu nad provolaným časem a tím pádem i penězmi, které za daný hovor utratíte.Zajímavou funkcí při hovoru je zapojení dalších účastníků do stávajícího telefonátu prostřednictvím konference. Hodí se především k pracovním účelům, kdy debatuje více lidí najednou a každý se nachází na jiném místě. Není nic jednoduššího, než sejít se v mobilním telefonu. Konferenční hovory podporují především telefony střední a vyšší třídy. V poslední době však tato funkce proniká i do low-endových telefonů.Některé mobilní telefony umožňují při hovoru i práci se SMS editorem nebo diářem. Hodí se především v případě, že vám účastník na druhém konci zadává údaje, které je třeba si zapsat. Pomocí této funkce můžete i číst právě došlé zprávy nebo je posílat.Některé mobilní telefony disponují hlasovým záznamníkem, jehož prostřednictvím nahráváte průběh hovoru do paměti telefonu. Ve většině případů je pro tento účel na telefonu umístěna speciální klávesa, jejímž stiskem jednoduše aktivujete nahrávání. Takový záznamník se hodí především v situaci, kdy vám někdo po telefonu diktuje telefonní číslo nebo jiné údaje, které si jednoduše stisknutím příslušného tlačítka nahrajete.

Doporučujeme přečíst si manuál k mobilnímu telefonu ještě předtím, než jej začnete používat. Při hovoru nebudete mít čas naslepo zkoumat, které funkce vám telefon nabízí, když zrovna telefonujete, a nevědět, jaké schopnosti váš mobil má, by byla škoda.