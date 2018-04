Co umějí české předplacené karty

Zhruba dvě třetiny uživatelů služeb GSM dnes využívají předplacených služeb EuroTel Go, Paegas Twist a Oskaret. Předností předplacených karet je především to, že nemusíte uzavírat s operátorem žádnou smlouvu a nemusíte hlídat účty za telefon, protože víte jakou částku jste provolali a kterou ještě provolat můžete. Navíc neplatíte žádné měsíční poplatky.

Hranice mezi předplacenými kartami a paušály stále mizí, protože většina služeb nabízených operátory majitelům pevných tarifů je dostupná i z předplacených karet. Podívejme se tedy, jaké služby nabízejí operátoři pro majitele předplacených karet na začátku roku 2001.

EuroTel Go

Předplacená karta společnosti EuroTel se jmenuje Go. Každý majitel Go si může vybrat jeden ze dvou tarifních programů -neboŠpička pro Go Original trvá od 7:00 hodin do 19:00 hodin a pro Go Quatro od 7:00 hodin do 16:00 hodin. Go Quatro je určen především zákazníkům, kteří chtějí volat svým známým převážně v odpoledních hodinách. Po čtvrté hodině odpolední totiž tento tarif nabízí výhodnější sazby za volání než v dopoledních hodinách.Uživatelé karet Go mají tu výhodu, že mezi programy Original a Quatro mohou přepínat pouhým zasláním SMS ve tvaru TARIF O, nebo TARIF Q (O – Original, Q – Quatro) na číslo 999111. První změna tarifu je zdarma, za každou další vám bude z kreditu strženo 95 korun.

EuroTel dnes prodává samotné předplacené karty Go za 1 495 korun. V ceně je přednabitý kredit 500 korun. Ceny Go sad, které obsahují kartu a mobilní telefon, se pohybují od 2 995 korun (Alcatel One Touch club) až do 9 995 korun (Nokia 3310, Motorola V100). Tyto ceny, stejně jako všechny ceny v článku, jsou uváděny včetně DPH.

Dobít kartu Go můžete hned několika způsoby. EuroTel zahájil prodej kupónů ve speciálně označených bankomatech a současně s tím i dobíjení na svých internetových stránkách. Další možností, jak dobít Go kartu, je, že zavoláte na dobíjecí linku Go - *88.



Kupóny pro dobíjení Go karet jsou prodávány v hodnotách 300, 500, 1 000 a 2 000 korun. Doba platnosti každého kupónu je 18 měsíců, nicméně jednou za tři měsíce musíte z karty GO uskutečnit odchozí hovor.>

EuroTel umožňuje zobrazování aktuálního stavu kreditu přímo na displeji mobilního telefonu. Pokud tuto službu využíváte, při každém hovoru se na displeji zobrazuje údaj o zůstatku kreditu na vašem mobilním telefonu. Odeslanou SMS zprávu ale zobrazí telefon později.

Roaming

Paegas TWIST

S Go kartou v zahraničí máte stejné možnosti jako s pevným tarifem. Jediným rozdílem je způsob telefonování ze zahraničí s technologií Callback. Při tomto volání zadáte telefonní číslo ve tvaru *101*+420xxx yyy yyy #, odešlete a čekáte na zpětné volání. SMS i zpětné volání umožňuje EuroTel z více než 85 zemí světa.RadioMobil nabízí předplacené služby na kartách, které se jmenují Twist. Samotnou Twist kartu dnes pořídíte za 1 399 korun (vč. DPH), nebo za 1 599 korun (vč.DPH) s bankovní aplikací. V obou případech karta obsahuje kredit 400 korun.Ceny Twist sad, které kromě Twist karty obsahují i mobilní telefon, se pohybují od 2 999 korun (Ericsson A1018, Alcatel One Touch club) až do 9 999 korun (Sony CMD-J5 s bankingovou kartou).

Dobíjení Twistových karet umožňuje RadioMobil na dobíjecí lince 4602 nebo ve vybraných bankomatech Twist. Dobíjení kreditu na internetu Paegas zatím nenabízí.

Twist kupóny jsou k dostání v hodnotách 400, 800 a 1 000 korun, všechny s platností 12 měsíců.

Twist NEJ

Roaming

Zákazníci s kartou Twist mají možnost volat levněji na jedno vybrané telefonní číslo. Tato služba se jmenuje Twist NEJ. Číslo můžete vybírat pouze v rámci sítě Paegas a jeho nastavení probíhá na bezplatné lince 4440. Cena za volání na toto číslo je 2,80 Kč/min ve špičce i mimo špičku.

RadioMobil nabízí takzvaný stoprocentní Roaming založený na technologii CAMEL (Customised Applications for Mobile Networks Enhanced Logic). Výhodou je, že zákazník v zahraničí nemusí před vytáčené číslo zadávat žádné kódy a spojení probíhá ihned. Nevýhodou je, že tato služba je s Paegasem dostupná pouze v německé síti D1, holandské KPN a švýcarského Swisscomu.

V ostatních zemích probíhá spojení hovorů technologií Callback (telefonní číslo je třeba zadat ve tvaru **111#00420xx yyy yyy).

Textové zprávy a callbackové telefonování mohou uživatelé Twistu využívat ve všech zemích, se kterými má Paegas roamingovou dohodu, což je dohromady 86 států.

GSM banking

Click Box easy

Oskarta

Uživatelé Twistu mohou využívat službu GSM banking. Tato služba je založena na technologii SIM toolkit. Kdo si ji nechá aktivovat, má přístup k informacím o svém účtu (zůstatek, historie účtu) nebo může provádět jednorázové příkazy k úhradě. S GSM bankingem tedy můžete nakupovat ve virtuálních obchodech na internetu a platbu provádět s mobilním telefonem v ruce.GSM banking si mohou aktivovat účastníci, kteří mají účet u jedné z šesti bank, se kterými RadioMobil v oblasti GSM bankingu spolupracuje (Union banka, eBanka, ČSOB, IPB, Poštovní spořitelna a GE Capital bank). Dále potřebujete mobilní telefon, který podporuje SIM toolkit (drtivá většina mobilních telefonů na našem trhu) a bankingovou kartu. Výměna standardních SIM karet za karty, na které se nahrává bankovní aplikace, stojí 400 korun.Prostřednictvím této služby si můžete na webových stránkách Clicku vytvořit freemailovou schránku, tedy e-mailovou schránku zdarma. Velikost schránky je 10 MB a při jejím využití můžete i přijímat e-mail na svůj telefon.Nejmladší provozovatel mobilních sítí v České republice, Český Mobil, nabízí předplacenou kartu pod názvem Oskarta. Samotnou Oskartu koupíte za 400 korun. V ceně je zároveň kredit v hodnotě 400 korun. Oskar nenabízí žádné předplacené sady s mobilními telefony. Oskarovy kupóny se prodávají za 400, 800 a 1 500 korun. Oskar pro své kupóny zavedl, kdy ke každému dobití nabízí kredit navíc (s výjimkou kupónu za 400 korun.Kupón v hodnotě 400 korun je platný šest měsíců.S kupónem za 800 korun získáváte bonus ve výši 100 korun. Celkový volací limit je tedy 900 korun a doba pro vyčerpání kreditu je v tomto případě devět měsíců.Kupón za 1 500 korun prodlužuje dobu na vyčerpání kreditu na 12 měsíců a získáváte k němu bonus ve výši 300 korun. Celkový volací limit je tedy 1 800 korun.Oskartu dobijete na lince *77, na internetových stránkách Oskara nebo na WAPových stránkách Oskara.

Oskar narozdíl od svých dvou konkuentů umožňuje na svých předplacených kartách přesměrování hovorů na jiné telefonní číslo.

Roaming

Oblast chráněná heslem

Srovnání základních služeb na předplacených kartách všech tří operátorů Go Twist Oskarta WAP ano ano ano Příchozí roaming ano ano ano Odchozí roaming ano ano ne Přesměrování ne ne ano levnější (internetové) volání ano(Net Call 55) ano(Internet Call) ano(77) DATA a FAX ne ano ano dobíjení na internetu ano ne ano dobíjení v bankomatu ano ano ne

S roamingem na předplacených kartách Oskar pokulhává za oběma staršími operátory.Pokud jste s Oskartou v zahraničí, můžete sice přijímat hovory a SMS, ale neuskutečníte hovor a neodešlete SMS.Každý majitel Oskarty má možnost na webových stránkách Českého Mobilu získávat přehled o stavu kreditu na své kartě, detailní výpis hovorů, nebo aktuální informace o nabídkách Českého Mobilu. Děje se tak v oblasti chráněné heslem, která je přístupná přímo z domovské stránky Oskara po zadání osobního kódu.

Základní sazby za volání z předplacených karet do různých sítí

(špička / mimo špičku) EuroTel Paegas Oskar Český Telecom SMS Go Original (Kč/min) 5,5 5,5 15,5 15,50/5,5 3,3 Go Quatro (Kč/min) 6,90/2,70 9,90/7,90 9,9 9,90/7,90 3,3 Twist (Kč/min) 5,8 5/2,80 6,8 9,90/7,90/5 2,8 Oskarta (Kč/min) 6,3 6,3 3,15 6,3 2,1 Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Předplacené karty jsou jednoznačně určeny zákazníkům, kteří potřebují být především na příjmu. Rozhodně nejsou vhodné pro pracovní účely.Ceny za volání do různých sítí jsou totiž v tomto případě o hodně vyšší než za volání z pevných tarifů a celková délka hovoru z předplacené karty je omezena výší kreditu.Přesto obliba předplacených karet (a zejména celých sad) stále stoupá. Výběr z portfolia mobilních telefonů v sadách je velký a zřejmě každý si vybere i ze služeb nabízených jednotlivými operátory.