Co ukáže Siemens na CeBITu?

Siemens již oficiálně informoval, že na letošním CeBITu představí čtyři nové mobilní telefony. Zatím samozřejmě neprozradil jaké to budou, přesto se již začínají objevovat první informace. Podle našeho zdroje ze serveru Club-Siemens.com by to mohl být odolný (outdoor) model vycházející z modelu S55 (analogie s předchozí dvojicí modelů S/ME45), jiné zdroje však hovoří o odolném modelu nižší třídy, než je S55. Jako druhou novinku by měl Siemens představit nový low-end s barevným displejem, konkurenta Nokii 3510i, Sony Ericssonu T300/310, či Panasoniku GD67. Třetí novinka má již kódové označení "K1" (oficiálně zatím nepotvrzeno) a mělo by se jednat o chytrý telefon s operačním systémem Symbian, podporou MP3, paměťovou kartou, fotoaparátem (?) a v neposlední řadě rozměrným barevným displejem. O čtvrté novince se zatím jen spekuluje. Buď to bude již "prozrazený" model SL55, nebo další model o kterém zatím není nic známo. Některé zdroje totiž uvádějí, že SL55 bude představen s předstihem již na veletrhu v Cannes.

Jakmile budeme znát podrobnosti, okamžitě vás o nich budeme informovat, zatím vám doporučujeme článek o nové značce stylových telefonů Xelibri, kterou Siemens včera představil. Zatím ukázal jen jeden model, na další se dostane 15. února. Více informací najdete v tomto dnešním článku.