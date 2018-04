Co to ##### je? Google Nexus One cenzuruje rozpoznávání hlasu

Telefon Google Nexus One disponuje pokročilým systémem rozpoznávání hlasu. Díky němu lze telefonu dávat základní příkazy a také diktovat text do každého textového pole v telefonu. Sami jsme si to vyzkoušeli v preview prvního mobilu od Googlu a tato funkce nás velmi potěšila. - čtěte První dojmy ze supermobilu Google Nexus One: nedokonalý zabiják iPhonu

Jak objevili sami uživatelé, systém rozpoznávání hlasu má vestavěnou cenzuru. Telefon veškerá neslušná slova, která z řeči uživatele rozpozná, nahradí sadou dvojitých křížků (znaků #). Tato cenzura se může zdát trochu nepochopitelná, ale Google pro ni má vcelku dobrý důvod.

Společnost se totiž obává, že by systém voice-to-text mohl občas běžné slovo chybným rozpoznáním zaměnit za slovo neslušné, což by mohlo uživatele urážet. Google se tak pojišťuje před případnými žalobami za ohrožování mravní výchovy.

To se dá pochopit. Možná ale mohl Google dát uvědomělým uživatelům možnost tuto cenzuru vypnout. Patřičná položka se ale nikde v nastavení telefonu nenachází.