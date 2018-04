Co takhle roaming mezi GSM a iDEN

Do nedávna si roaming mezi různými druhy sítí, přeněji třeba mezi sítěmi GSM a iDEN dovedl představit asi jen málokdo, samotné struktury sítí jsou odlišné, jiné jsou šířky a rozestup radiových kanálů, jiný je mnohonásobný přístup do sítě i metody kódování zdroje tak dále. Tato situace se ale pomalu začíná měnit a v následujících řádcích se dočtete jak to všechno začíná.

V americkém Chicagu, tedy městě kam se ve dvacátých letech datují počátky mobilní radiové komunikace (někdy se v této souvislosti hovoří i o Detroitu, to ale v tuto chvíli není podstatné), se počátkem dubna sešli zástupci předních světových bezdrátových komunikačních společností , aby započali společnou práci na mezinárodní roamingové organizaci která nese název GSM Global Roaming Forum a která se bude zabývat umožňěním roamingu a spolupráce rozdílných standardů a technologií.

Jmenováním tzv. GSM Global Roaming Fora je umožněna spolupráce mezi GSM operátory a poskytovateli jiných digitálních technologií na bázi TDMA, CDMA, iDEN (verze CDMA) . Cílem založení GSM Roaming Fora je podporovat společné mobilní přístroje a spolupracující síťové platformy, které umožní uživateli používat svůj telefon kdekoli za hranicemi domovské sítě bez ohledu na druh digitální technologie a frekvenčního pásma

Pozadu nezůstává ani dění kolem sítí 3G a tak zvláštní pozornost GSM Global Roaming Fora směřuje také k řešení umožňující konvergenci technologií a realizaci vize systémů a služeb 3G.

Tuto pro GSM společenství téměř historickou událost má na svědomí GSM Asociace, jejíž více než 420 členů poskytuje bezdrátové služby více než 285 milionům uživatelů ve 144 zemích. GSM Roaming Forum je navrženo tak aby pracovalo jako poloautonomní skupina v rámci GSM Asociace, účast je otevřená a tak se mohou zapojit nejen členové GSM Asociace, ale i všechny průmyslové organizace z oboru.

Za technologi iDEN (CDMA) se prvního setkání GSM Global Roaming Fora účastnil americký operátor NEXTEL, dalšími účastníky byli představitelé asociací CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association) a PCIA ( Personal Communications Industry Association) plus další zásupci poskytovatelů a výrobců z celého světa.

Zde je několik postřehů ze setkání v Chicagu:

"Jako společenství následující globálně zavedený GSM standard, cítíme, že je naší odpovědností rozhýbat dění kolem roamingu různých druhů sítí", řekl Robert Conway CEO GSM Asociace. "Naším největším přínosem jsou rozsáhlé odborné znalosti které jsme rozvíjeli při zavádění mezinárodního roamingu me sítěmi GSM. Právě teď nastal čas aby jich mohl každý využívat".

Prozatímním místo předsedou GSM Roaming Fora byl jmenován Gregory Williams, dosavadní vice president bezdrátových systémů SBC Technology Resources, společnosti která se ujala role hostitele při zahajovací konferenci GSM Roaming Fora.

"Jsme svědky toho, že postupem času dochází k odstraňování překážek bránících interoperabilitě mezi jednotlivými konkurenčními bezdrátovými technologiemi a tím i k naplnění slibů našeho průmyslu. Samozřejmě je před námi ještě mnoho úkolů, ale nejduležitější je fakt, že jsem připraveni se této velké příležitosti chopit ", znovu říká Gregory Wiliams

"Roaming mezi různými druhy sítí není jen snem budoucnosti, k založení společných pracovních týmů ze již zavázali představitelé všech technologií", říká prozatímní místopředseda Roaming Fora Paul Aebi ze Swisscom Ltd.

Celá akce je přirozeným rozšířením naší práce na projektu ineroperability mezi GSM a TDMA-EDGE, vidíme, že Global Roaming Forum je skvělou příležitostí pro každého", říká Chris Pearson viceprezident markengu UWCC (Universal Wireless Communications Consortium)

Nejdůležitějším výsledkem tohoto setkání je fakt, že se společné práce při vytváření specifikací mezi-standardního roamingu budou účastnit dosud samostatně pracující technologické skupiny,. Toto je samozřejmě skvělá situace pro globální společenství bezdrátových technologií říká Terry Yen ředitel Asijsko-Pacifického projektu vývojové skupiny CDMA (CDG -CDMA Development Group společenství více než 100 společností společně pracující na vývoji a zavádění CDMA technologie)

Další setkání GSM Global Roaming Fora je předběžně naplánováno na polovinu Června a mělo by se konat v Evropě.

Ačkoli by se tedy mohlo zdát, že dění v mobilních komunikací se točí jen kolem sytémů třetí generace, není to tak docela pravda. Díky této snaze budou moci výhod roamingu mezi různými druhy sítí využívat i uživatelé operátorů, kteří licenci na kmitočty sítí 3G nedostanou.