Co si myslíte o šedých dovozech mobilů (čtenářské téma)

Také vás zajímá, proč někdo prodává mobily drahé, zatímco jiný je má výrazně levněji a dokáže vám sehnat novinku, která je sice v prodeji v zahraničí, ale u nás si na ni máme podle oficiálních sdělení výrobce ještě pár týdnů počkat? Příčiny mohou být jen dvě – první prodejce má nehorázně vysoké marže nebo ten druhý nekupuje mobily od oficiálních distributorů, ale u překupníků, kteří mobily pokoutně dováží ze zahraničí.

Ne všechny mobilní telefony, které do České republiky přišly ze zahraničí jinak než oficiálními kanály, lze považovat za šedé dovozy. U exotičtějších značek totiž ani oficiální kanály neexistují. České prodejce také nikdo neomezuje v tom, aby nakupovali přímo u německých nebo třeba polských oficiálních distributorů a mobily do České republiky řádně dováželi. Jenže mobily se také v malém množství dají dovážet bez proclení, dá se pracovat s vracením DPH a to nejlépe v kombinaci s využitím dotací v zahraničí.

Nejdražšími prodejci mobilních telefonů jsou v České republice mobilní operátoři. Jejich cenovou politiku často kopírují i velké distributoři a tak není divu, že se staly pro malé prodejce šedé dovozy populární cestou, jak se prosadit na trhu a přitom na mobilech vydělat. A to i za cenu toho, že se dostanou do hledáčku finančních a celních úřadů nebo že budou mít problémy se servisy či zákazníky s porouchanými mobily. Autorizované servisy se totiž opravám telefonů pocházejících ze šedých dovozů snaží všemožně bránit. To ale odnese zákazník. Jenže, když vám někdo nabízí mobil i o pár tisícovek levněji než někdo jiný, byť vám dá záruční list tištěný na laserové tiskárně – nešli byste do toho rizika?

Problematikou šedých dovozů a distribuce telefonů se na Mobil.cz budeme zabývat v následujících dnech a týdnech podrobněji. A velmi nás zajímají vaše názory na problematiku a zkušenosti s nákupem mobilních telefonů. Jistě to pomůže těm, kdo si chtějí před Vánocemi koupit mobil a nemají dostatek zkušeností nebo informací ze svého okolí. A nebojte se být v diskusi konkrétní!