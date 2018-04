Co si myslíte o pouličních prodejcích T-Mobile?

Už je to docela dávno, kdy se v ulicích objevili první agenti T-Mobile a začali oslovovat kolemjdoucí ve snaze nalákat další duše pod svá křídla. Eurotel a Oskar řešili poslední měsíce svůj prodej nadnárodním kolosům, a tak se T-Mobile rozhodl své jednotky v první linii posílit.

Asertivní konzultanti v kvádrech postávali téměř na každém rohu a s jejich počtem se začaly u nás v redakci objevovat i první stížnosti na jejich ne vždy zcela etické chování. Pasivitu Oskara i Eurotelu přesto využil T-Mobile perfektně a po té, co Eurotel přešel na počítání zákazníků podle GSM asociace, vyhoupl se T-Mobile na místo mobilní jedničky v České republice (alespoň co do počtu zákazníků).

T-Mobile ale nechce usnout na vavřínech a například v okolí pražského Andělu, kde sídlí naše redakce, postávají jeho agenti v plném počtu i nadále. Zahráli jsme si proto na náhodného kolemjdoucího a zkusili zjistit jaké finty na překvapené zákazníky používají.

Jdeme na to!

První kontakt proběhl až po několikátém průchodu jejich lovištěm. Možná šlo o náhodu, ale během několika desítek minut jejich pozorování oslovovali agenti převážně starší ženy. Nakonec jsme se přesto dočkali.

První otázka směřovala logicky na používaného operátora. Řekli jsme, že máme Go kartu a provoláme tak 500 Kč měsíčně. „Pětset měsíčně?“ řekl agent trochu obdivným tónem a hned vypálil: „Tak to vám ušetříme!“ Budiž mu ctí, že se nám nesnažil vnutit tarif T80, který by odpovídal pětistovkové útratě. Nabídnutý T30 je pro předplacenku s touto útratou přeci jen vhodnější.

Po upřesňujícím dotazu na námi používaný tarif, začal agent srovnávat minutové sazby naší předplacenky s HIT sazbou u paušálního tarifu T-Mobile. O tom, že se musíme pro jeho získání upsat smlouvou na dva roky „taktně“ pomlčel. Zatvářil jsem se „jako že teda jo“, z desek vyklouzla smlouva a agent už ji pohotově začal vypisovat.

Vypálil jsem mu proto otázku na trvání smlouvy a odpověď nás trochu uzemnila: „Samozřejmě, jestli neplánujete emigrovat, je pro vás lepší mít cenu garantovanou. Navíc místo třech tisíc teď za aktivaci zaplatíte jen 99 korun.“

Podotýkáme, že aktivace za 99 je nyní nabízena standardně, i když se agent snažil vzbudit dojem, že ušetříme tři tisíce, jen když se upíšeme dvouletou smlouvou hned ráno na cestě do práce. „Smlouva na dva roky je ale přeci jenom závazek, to si budu muset promyslet.“ Cukáme se a agent nasazuje nejtěžší kalibr. „Měl byste přemýšlet rychle, máme tady posledních pár SIM karet“

„Podepsat můžeš, přečíst musíš! “, je heslem Sdružení českých spotřebitelů. Ačkoliv je jasné, že mnoho uživatelů si všeobecné podmínky stejně nepřečte. Oslovovat zákazníky na ulici a chtít po nich uzavření smlouvy na dva roky, kde mimo jiné stvrzují podpisem, že s jejím zněním souhlasí, se zdá být trochu zarážející.

Postup agentů T-Mobile se nám příliš nezamlouvá. Na ulici rozhodně nemá zákazník dostatek klidu ani času na to, aby si ujasnil, co vlastně podepisuje a je pak až příliš snadné ohýbat fakta tak, aby vypadala nabídka naší „mobilní jedničky“ opravdu nejvýhodnější.

Určitě doporučujeme nepodepisovat ani nekupovat nic od lidí, kteří vás oslovují na ulici nebo klepou na dveře bez ohledu na to, jestli jde o zázračné vysavače, kastroly nebo superlevné mobilní tarify.

Jaké máte zkušenosti s pouličními prodejci operátorů?