Co Series90 přinese uživatelům? (seznámení se systémem)

Vývojářská platforma Series 90 je operační systém postavený na poslední verzi systému Symbian (tedy verzi sedmé) a obsahuje podporu pro moderní mobilní technologie. Pro vývoj nativních aplikacích je použito programovacího jazyku C++ a vývojářům je k dispozici také kompletní dokumentace API tohoto systému.

Systém Series 90 obsahuje také vestavěnou podporu pro aplikace vytvořené v multiplatformním programovacím jazyce Java (je použita verze MIDP 2.0). Samozřejmostí je plná podpora hlasové komunikace, komunikace prostřednictvím textových a multimediálních (MMS) zpráv, bezdrátové Bluetooth komunikace, USB rozhraní (ve verzi 1.1) i podpora síťového protokolu TCP/IP.

Uživatelské rozhraní v mnohém vychází z již osvědčeného modelu ovládání starší řady komunikátorů. Novinkou je zde však absence klávesnice (i když i ta je v Series 90 plně podporována) a integrace dotekového displeje. Stejné zůstalo ale použití tří softwarových tlačítek po pravé straně displeje (komunikátory se nabízely tlačítka čtyři), kurzorového navigačního tlačítka a základních klávesových zkratek.

V horním stavovém řádku displeje najdete vždy zobrazeno menu aktuální aplikace, dále stavové ikony informující o aktuálním stavu základních komunikačních funkcí doplněné o aktuální sílu signálu, úroveň nabití baterie.

Webový prohlížeč

Webový prohlížeč je postaven na základu šesté verze známého prohlížeče Opera včetně rozšíření Opera Desktop Platform. Přestože Opera disponuje vlastní technologií pro zobrazení stránek na malém displeji, u zařízení se systémem Series 90 se předpokládá použití displeje o rozlišení 640 x 320 obrazových bodů, který pro zobrazení většiny webových stránek v neupravené podobě dostačuje.

Webový prohlížeč podporuje technologie HTML 4.01, XHTML 1.0 i 1.1, WML 1.3, SSL 3.0/TLS 1.0, JavaSript, CSS, Wap CSS. Webový prohlížeč dokáže používat zásuvné moduly, které mu umožní zobrazovat například Flashové animace. Samozřejmostí jsou také záložky či podporu off-line prohlížení webových stránek.



Kliknutím na obrázek zobrazíte nezmenšený originál

Spouštěč aplikací

Prostředí pro spouštění aplikací je základní částí celého operačního systému. Jednotlivé ikony mohou být sdružovány do tématických skupin, přičemž zobrazeny mohou být buď všechny, nebo jen ty zařazené do právě vybrané skupiny. Množství skupin ikon není nijak omezeno. Otevřené aplikace nemůžete normálně ukončit, zůstávají v paměti až do doby, než se volného prostoru začne operačnímu systému nedostávat. Teprve poté začne sám běžící aplikace ukončovat podle klíče: nejdéle nepoužitá (neaktivní) aplikace přijde na řadu jako první.



Kliknutím na obrázek zobrazíte nezmenšený originál

Telefonní aplikace

Možnost uskutečňovat hlasové hovory je jednou z nejzákladnějších funkcí tohoto systému. Telefonní čísla protistanice můžete buďto vybírat z vestavěného adresáře, nebo je můžete volit přímo prostřednictvím virtuální numerické klávesnice zobrazené na dotykovém displeji. Samotná tlačítka jsou dostatečně velká pro použití jediného prstu a eliminuje tak nutnost použít k zadání čísla ovládacího pera.

Telefonní aplikace kromě vytáčení čísel nabízí také hlasité hands-free, hlasové ovládání, funkci rychlé volby, konferenční hovory i hlasový záznamník.





Kliknutím na obrázek zobrazíte nezmenšený originál

Textové, multimediální a e-mailové zprávy

Všechny příchozí zprávy – a je zcela lhostejno, zda se jedná o běžnou textovku, multimediální MMS zprávu či internetový e-mail – se zobrazují v jednom seznamu v aplikaci Messaging. Ta dokáže pracovat s e-mailovými účty s použitím technologií POP3 i IMAP4 včetně zabezpečení. Upozorňování na příchozí zprávy funguje nad všemi aplikacemi, takže vždy budete včas informováni.



Kliknutím na obrázek zobrazíte nezmenšený originál

Při tvorbě e-mailové zprávy můžete použít jak běžného znakového režimu, tak i rozšířeného HTML editoru. Pro zobrazení HTML dat se zde stará zobrazovací jádro webového prohlížeče Opera, které je zárukou poměrně věrného zobrazení. Samozřejmostí je podpora SMTP serverů vyžadujících autorizaci.



Kliknutím na obrázek zobrazíte nezmenšený originál

Kalendář

Kalendářová aplikace v sobě integruje také základní úkolovník. Již z dvoupanelového rozdělení přehledu je velmi dobře patrná inspirace s řadou komunikátorů společnosti Nokia. Kromě zobrazeného měsíčního náhledu máte možnost použít také náhledu na týden, detailního pohledu na jediný den i zobrazení plánovacího kalendáře s názorným grafickým zobrazení času trvání jednotlivých událostí. Snadno tak odhalíte případné kolize v termínech probíhajících ve stejné době. Aplikace calendar podporuje také formáty vCalendar a vCal pro snadnou výměnu dat s jinými zařízeními.



Kliknutím na obrázek zobrazíte nezmenšený originál

Kontakty

Aplikace Contacts slouží pro správu a práci vašich kontaktů. Seznam je vícepoložkový a kromě jména máte možnost přiřadit ke každé z položek neomezený počet dalších záznamů. Zmiňovat ani nebudeme možnost přiřazení fotografie ke kontaktu, které je dnes již u systému této třídy naprostou samozřejmostí. Fotografie u kontaktu je pak zobrazena na displeji nejen při příchozím či odchozím hovoru na příslušné číslo, ale také při náhledu příchozí zprávy. Kontaktní aplikace podporuje formát vCard pro výměnu dat s jinými zařízeními.



Kliknutím na obrázek zobrazíte nezmenšený originál

Textový editor

Textový editor je plně kompatibilní s formátem dokumentů aplikace Word americké společnosti Microsoft. Primárně je však pro ukládání používán více otevřený formát RTF. Editor podporuje základní možnosti formátování textu, cizí mu nejsou ani do textu vložené obrázky či jednoduché tabulky. Ty můžete vytvořit ve vestavěném tabulkovém kalkulátoru (viz. níže).



Kliknutím na obrázek zobrazíte nezmenšený originál

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor obsahuje všechny potřebné formátovací možnosti včetně základních matematických, logických či statistických funkcí. Zajímavou možností je také tvorba základních druhů grafů pro názornější prezentaci editovaných informací. Podporováno je více stránek v každém sešitu. Tato aplikace plně podporuje formát datových souborů kompatibilní s aplikací Excel společnosti Microsoft.



Kliknutím na obrázek zobrazíte nezmenšený originál

Prezentátor

Trojici vestavěných kancelářských aplikací je prohlížeč prezentací vytvořených v aplikaci Microsoft PowerPoint. Prezentace bohužel nejde v aplikaci vytvářet, slouží tak skutečně jako „pouhý“ hloupý prohlížeč souborů předem vytvořených na stolním či přenosném počítači. Podporováno je zobrazení prezentací na celé obrazovce.



Kliknutím na obrázek zobrazíte nezmenšený originál

Možnosti operačního systému Series 90 jsou skutečně velmi bohaté a do jednoho článku se nám je bohužel nepodařilo všechny vměstnat, připraveno pro vás máme další pokračování. A nač se můžete těšit? Na zoubek se podíváme tentokrát multimediálním schopnostem této platformy a na samotný závěr naší poznávací exkurze pronikneme „do hloubky“ a povíme si, co se skrývá pod líbivým uživatelským rozhraním. Sledujte proto pravidelně Mobil.cz.