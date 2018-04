Co se změní, když bude mít Telecom celý EuroTel?

Koncem minulého týdne proskočily zvěsti o tom, že Český Telecom vykoupí podíly amerických akcionářů ve společnosti Eurotel a stane se tak svrchovaným pánem nad touto společností. Než se naše informace oficiálně potvrdí, můžeme se zamyslet nad tím, proč by se tak mělo stát a co to přinese jednotlivým zúčastněným stranám.

Proč je Eurotel na prodej

Společnost Atlantic West B.V., která je majitelem 49% podílu v Eurotelu (Eurotel je společnost s ručením omezeným, tedy nejde o akcie), je společným podnikem Verizon Communications a AT&T Wireless Services. Obě firmy mají dost starostí na americkém trhu a již před delší dobou se začaly stahovat ze svých evropských aktivit. S prodejem Eurotelu nespěchaly. Eurotel je vysoce ziskovou společností a byť nezapadá do strategie amerických vlastníků, nebylo potřeba se jí zbavovat v době, kdy akcie telekomunikačních firem padaly na burzách ke dnu. Za Eurotel by koncem loňského roku nebylo možno získat adekvátní cenu.

V polovině letošního roku je situace jiná. U firem se již tolik nehodnotí branže, ve které se pohybují, a tedy cenu Eurotelu nesráží panická hrůza z telekomunikačních titulů. Firma se nyní opět oceňuje na základě finančních výsledků a dlouhodobých ukazatelů; obojí je u Eurotelu excelentní.

Proč chce nakupovat Český Telecom

Český Telecom (ČT) hraje sice v Eurotelu roli většinového vlastníka, podle smlouvy ale nemá na jeho chod velký vliv a drží se rozumně spíše v pozadí. Ovšem z finančního hlediska se výnosy Eurotelu podílejí na celkových konsolidovaných výsledcích ČT zhruba polovinou. Údajně je navíc vlastnictví Eurotelu ze strany Telecomu smluvně špatně zajištěno. Dokonce natolik, že by případný nový majitel Telecomu o Eurotel přišel. To je první podstatná část pro úvahu, proč je kupujícím ČT.

Druhou částí úvahy je skutečnost, že Český Telecom je na prodej. On je sice na prodej již delší dobu, ale teprve rok je na prodej s vědomím toho, že dosavadní strategičtí partneři KPN a Swisscom nemají o dokup zbytku podílu zájem. To otevírá dveře pro další zájemce, kteří chtějí expandovat na středoevropském trhu a koupit si solidně fungujícího operátora s výborným technickým zázemím, stále ještě neliberalizovaným trhem a stabilní pozicí.

Pokud obě dvě úvahy spojíme, docházíme k závěru, že posílení pozice Telecomu v největším českém mobilním operátorovi, ideálně pak jeho převzetí, je maximálně žádoucí pro zvýšení ceny Českého Telecomu při prodeji firmy. Potenciální kupec ČT totiž nezíská jen vedoucího telefonního operátora pevných linek, ale i linek mobilních.

Samozřejmě, že by Český Telecom měl svoji hodnotu i v případě, že by byl majoritním akcionářem Eurotelu, jako jím je dnes, ale součet hodnoty celého Eurotelu a hodnoty dvou na sobě závislých podílů je přeci jenom rozdílný. Oba podílníci mohou mít své zájmy a strategie, a tak je lepší dávat jako věno celý Eurotel namísto strategicky nadpoloviční většiny. Už proto, že Eurotel sám je zisková společnost a není potřeba ji živit, naopak ona sama vytváří zisk. Tím odpadá obava potenciálních kupců z toho, že by do firmy museli nalévat finance k zajištění chodu Eurotelu. A to není nevýznamná obava v okamžiku, kdy se mnoho mobilních operátorů potácí nad finanční propastí.

Kdo se stane novým vládcem Eurotelu

Vzhledem k tomu, že osud Eurotelu bude spojen s osudem Českého Telecomu, je prospěšné zrekapitulovat si dosavadní vývoj při hledání nového kupce ČT. Na prodej je 51 % v Českém Telecomu, přičemž pravděpodobně 34 % akcií dodá stát prostřednictvím Fondu národního majetku (FNM) a 17 % půjde z podílů TelSource.

O uchazečích o ČT se spekulovalo často, s oblibou se zmiňuje Deutsche Telekom (DT) a France Telecom (FT). Oba mají vazby na náš region a jsou ostrými soupeři, DT byl ale doposud se svými aktivitami úspěšnější. Například jím majoritně vlastněný RadioMobil si nevede špatně, ovšem v porovnání s Eurotelem přeci jen hraje druhé housle, zejména ve výnosech. France Telecom investoval do společnosti Radiokontakt Operator, provozovatele pagingové služby, která skončila neslavně, dlužno poznamenat, že nikoliv vinou FT, ale spíše vinou neprosazení se pagingu jako takového.

Spekulovat by nyní sice bylo zajímavé, ale předčasné. Tyto firmy nejsou jediní zájemci a také do doby skutečného zahájení prodeje je jejich kandidatura jen teoretická, změnit se může mnohé.

Pozoruhodnou spekulací by byla možnost prodeje ČT do rukou DT. Eurotel i RadioMobil by tak měly stejného vlastníka, proti čemuž by regulátor zasáhl a nařídil by prodej jedné této firmy. Je nasnadě, že by si DT vybral podstatně ziskovější Eurotel a pro RadioMobil by se hledal kupec. Změna majitele by tak měla dalekosáhlé důsledky nejenom pro Eurotel, ale i pro RadioMobil.

Také prodej do rukou France Telecomu by nepostrádal na poetičnosti. France Telecom je vlastníkem Orange a jeho mobilní strategie se nese v duchu New Orange. Orange přitom patřil mezi velké soupeře TIW při tendru na třetí GSM licenci v ČR, přitom se jedná o velmi agresivní firmu s podobně situovanou značkou, jakou má Oskar. Pokud by France Telecom aplikoval strategii New Orange na českém trhu, bylo by ještě veselo.

Mezi dalšími zájemci údajně jsou také Vivendi Universal, francouzský multimediální koncern a španělská Telefonica. (Tyto informace před několika dny publikovala i MF Dnes.)

Vivendi Universal je francouzský telekomunikační koncern vlastnící francouzskou mobilní síť SFR a pevnou síť Cegetel. Vivendi pilně expanduje do středoveropského regionu, kde útočí především na pevné sítě, ale jde i do zemí jako Egypt, Keňa či Kosovo. To napovídá, že by si i s naším trhem mohl poradit.

Telefonica je sice orientovaná především na trhy s hispánskou tradicí, má své podíly v mnoha telefonních operátorech v Latinské Americe a samozřejmě ve Španělsku, kde to je bývalý monopolní operátor. Telefonica je velmi agilní v boji o nové trhy a ukazuje, že ostré lokty jí nejsou cizí. Zabodovala v UMTS tendrech, rozšiřuje svoji působnost tedy i do Německa, Rakouska, Švýcarska a Itálie. V červnu probleskla zpráva o tom, že se pokusí převzít British Telecom Wireless, tedy mobilní dceřinku legendární, ale po uši zadlužené British Telecom. A něco šprochu: dříve internetová divize Telefonicy se po osamostatnění jmenuje Terra, dnes Terra-Lycos. A Terra-Lycos vlastní cca. 30 % podílu v Lycos Europe a ten zase po akvizici švédského Spray vlastní podíl v českém vyhledávači Seznam.cz. Svět je malý… nebo jen složitý.

Změny pro zákazníky Eurotelu

Koncoví zákazníci mohou očekávat změny, ale nikoliv změny rychlé. Především dohoda o tom, že Eurotel plně patří Českému Telecomu, nebyla dosud finalizována. Za další, Český Telecom se stále neprodal. A do třetice, nový majitel o zákazníky Eurotelu nebude chtít přijít, takže pravděpodobně nezvolí taktiku ostrých změn k horšímu.

Od Českého Telecomu je moudré, že se rozhoduje pro vykoupení zbývajících podílů v Eurotelu, jeho prodejní cenu by to mohlo jen zvýšit. Podle některých názorů je to také jediná cesta, jak vůbec Telecom prodat.

V okamžiku, kdy vláda z prodeje Telecomu potřebuje každou korunu, je to zcela jistě rozumný krok přicházející v pravou chvíli.