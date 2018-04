Co se vyplatí udělat s mobilem před odjezdem do ciziny?

Tento průvodce obsahuje základní rady, co byste si měli před odjezdem na dovolenou zkontrolovat, případně aktivovat, abyste v cizině nezapínali telefon zbytečně.

Projděte si tedy s námi v klidu deset užitečných rad, jak připravit na dovolenou nejen sebe, ale i váš mobilní telefon.

1. Tarif nebo předplacená služba

Pokud jste tarifní zákazník, budete mít volání ze zahraničí ve většině případů levnější, než když budete používat předplacenou kartu. Na rozdíl od předplacených karet ale musíte jako tarifní zákazníci splňovat náročnější podmínky pro aktivaci samotného zahraničního volání. Náročnějšími podmínkami je myšlena finanční několikatisícová jistina a nebo minimálně tříměsíční dobrá platební morálka.

2. Aktivujte si roaming ještě před odjezdem

Majitelé tarifů musí, jak už bylo zmíněno, u svého operátora složit zálohu na roaming. Ten je jim pak automaticky aktivován. Majitelé předplacených karet si pouze aktivovují roaming přes svého operátora.

V zahraničí si můžete svůj kredit dobít pouze v případě, že si s sebou vezete dostatečnou zásobu dobíjecích kupónů a nebo vám snad někdo z domova slíbí kreditovou podporu.

3. Pozor na tzv. jednorázový poplatek

U některých operátorů zaplatíte kromě minutové sazby za hovor také tzv. jednorázový poplatek. Tady pozor, zvláště u krátkých hovorů se vám to může opravdu prodražit. Radši zvažte jestli se vám nevyplatí spíš textová zpráva nebo MMS.

4. SMS a MMS zprávy jsou nejvýhodnějším způsobem komunikace ze zahraničí

Využívejte ke komunikaci se svými blízkými SMS zprávy, jsou daleko levnější než minuta hovoru. Jestliže váš telefon umí i MMS, tak využívejte hlavně jich. V jednom tisíci znaků a s obrázkem se dokáže vyjádřit snad už opravdu každý. Navíc multimediální zprávy vyjdou na počet znaků mnohem levněji. V některých případech jsou i levnější než textovky.

Nejdražší SMS z nejběžnějších turistických destinací nabízí z tuzemských operátorů Eurotel, nejlevnější T-Mobile. Zatímco u Eurotelu vyjde poslání jedné zprávy na 11,90 Kč, v rámci tarifu T-Mobile Cestovatel uživatel zaplatí 5,95 korun. Vodafone nabízí SMS od 8,30 korun.

5. Pozor na příchozí hovory

Jak vypadají letošní roamingové nabídky? Přehled operátorských novinek v roamingu nejdete v našem letním speciálu.

6. Hlasová schránka – zbytečný luxus?

Uvědomte si, že v zahraničí platíte také nemalé částky za příchozí hovory, každá minuta hovoru se vám tak opravdu prodraží.

Pozor na podmíněné přesměrování. Při něm je totiž hovor přesměrován z České republiky do zahraničí, kde se snaží najít váš mobil. Pokud hovor nepřijmete, a je tedy splněna některá z podmínek přesměrování, vrací se hovor ze zahraničí zpátky do České republiky do hlasové schránky. V podstatě tak zaplatíte dvakrát – za hovor z České republiky do zahraničí a za hovor ze zahraničí do České republiky.

Pokud hlasovou schránku zrušíte, závisí jen na vás, zda hovor přijmete. Využít můžete také registru zmeškaných hovorů, kdy po přihlášení telefonu do sítě dostanete zdarma SMS s telefonními čísly a časy, kdy se vás někdo z těchto čísel pokoušel zastihnout.

7. Dovolená v příhraničních oblastech ČR se může prodražit

Pokud trávíte dovolenou v příhraničních oblastech České republiky, braňte se nežádoucímu roamingu v zahraniční síti tím, že si manuálně nastavíte síť svého českého operátora. Někteří zahraniční operátoři mají na našem území velice silný signál, který jednoduše a rychle nahradí signál vašeho vlastního operátora. A vy se o tom zpravidla dozvíte až z faktury.

Infolinky operátorů:

Eurotel:

Go linka pro bezplatné volání ze zahraničí - *101*+420267011188#

Číslo do hlasové schránky - *101*+420602989898#

T-Mobile

Zákaznické centurum pro volání ze zahraničí - +420 603 603 603

Vodafone

VodafoneLinka pro volání ze zahraničí - *123*+420 776 977 100#