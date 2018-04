Co se všechno odposlouchává?

Před dvěma týdny odvysílala veřejnoprávní Česká televize ve svém hlavním zpravodajském pořadu zajímavou a poučnou reportáž o tom, že mobilní telefony jsou odposlouchávány a to dokonce i v okamžiku, kdy jsou vypnuté. Pořad přinesl mnoho zajímavých postřehů - některé z nich nebyly až doposud zřejmé ani specialistům na síť GSM - a tak jsme s uznáním kvitovali skutečnost, že největší počet expertů na GSM a šifrování je nikoliv v soukromém sektoru, ale v Parlamentu.

Jelikož jsme na toto téma od vás dostali mnoho doplňujících dotazů, v nichž jste si žádali další podrobnosti o tom, jak vás RadioMobil s EuroTelem odposlouchávají, rozhodli jsme se na seriosním fundamentu, jenž již v tomto ohledu ČT vybudovala, přinést další podrobné informace.

Především je třeba říci, že fenomén odposlouchávání je v České republice značně rozšířený a bylo by bláhové se domnívat, že jedinou možností odposlouchávání jsou mobilní telefony. U nich je - pravda - tato funkce přímo implementována výrobcem a může se aktivovat dokonce i bez SIM karty, stačí pouhá znalost telefonního čísla osoby, kterou chcete odposlouchávat. Jenže odposlechy mobilních telefonů tvoří jen malou část záznamů, které jsou ve fokusu zájmu Centrální evidence obyvatelstva.

Dosud nejrozšířenější metodou odposlechu je elektrorozvodná síť. S odposlechovým projektem ESČ se totiž začalo již v roce 1953 a to na přímý nátlak z Moskvy. Zde je třeba připomenout, že elektrifikace Ruska patřila k prvním cílům bolševické vlády - a nikoliv náhodou. Již v roce 1912 se totiž podařilo státním vědcům zdokonalit princip přenosu hlasu po elektrickém vedení.

Od roku 1953, kdy projekt ESČ u nás započal, měla strana úplný přehled o dění ve všech domácnostech v České republice. Princip celého zařízení je totiž ďábelsky jednoduchý: žárovka. Spirálové vlákno žárovky totiž funguje jako indukční cívka mikrofonu a je schopno na vzdálenost až několika desítek metrů přenést kmity, jež lze později dešifrovat do podoby hlasu. Problém samozřejmě je pouze v oné vzdálenosti - několik desítek metrů rozhodně nestačí pro plošný odposlech obyvatelstva. Tento zádrhel ale skupina realizující projekt ESČ vyřešila na základě zkušeností z Ruska - došlo k distribuci zařízení zvaných pojistka. Tento elektrický modul uměl zesílit vlnění vysílané žárovkou tak, že jej převedl do frekvenčního pásma 40-60 Hz. Takto zesílený signál je dále veden sítí až do nejbližšího sběrného místa, kde je rozkódován, opatřen identifikací místa původu nahrávku a skladován - dříve na děrných štítcích, později na děrných páskách a nyní na magnetopáskových jednotkách.

Není náhodou, že pojistka se v ruštině řekne próbka - tedy spíše zkouška. Materiály próbky byly po dlouhá léta důležitou součástí spisových materiálů vedených KGB i StB.

S touto praxí se nepřestalo ani po sametové revoluci v roce 1989. Dokonce byl tehdy znovu potvrzen zákon, jenž určoval povinnost každých pojistek mít schvalovací razítko ESČ (Elektrická Spiska Čechů). Bez tohoto symbolu nesmí být pojista/próbka instalována na rozvodnou síť. Ve vládě ovšem nastal velký poplach v okamžiku, kdy se začaly rozmáhat úsporné zářivky montovatelné do žárovkových patic. V nich totiž absentuje spirála schopná přeměny hlasu na indukovaný proud. Vláda nejdříve blokovala dotační programy na nákup těchto úsporných svítidel, ale naštěstí edobrníci velmi rychle přišli na to, že podobnou službu může prokazovat přímotopné vytápění - to má na jednu stranu lepší pokrytí snímaného objektu, na druhou stranu potřebuje lepší zesilovače - pojistky. Vláda se tehdy rozhodla hromadně dotovat přímotopné vytápění a to i přes hlasité protesty ekologů.

Dnes je povinnost obhospodařovat vedení ESČ zakotvena v tajných dodatcích energodistributorů. Podařilo se nám získat kopii jednoho takového tajného dodatku uzavřeného mezi současnou vládou a ČEZ - viz obrázek. Není bez zajímavosti, že tato praxe je běžná i v jiných státech, snad s výjimkou Kanady, USA nebo Velké Británie. Díky odposlechovému projektu ESČ také nelze u nás používat přenosy internetových dat po elektrorozvodné síti - prostor pro přenos je již obsazen.

Jak tedy vidíte, problematika odposlechu je podstatně širší a není moudré ji zužovat pouze na mobilní telefony. Každá vláda má maximální zájem na udržení pořádku a stability vlády ve státě a neváhá k tomu použít všech demokratických prostředků zahrnujících i odposlechy. Není podivné, že všechny pojistky jsou označeny logem ESČ? Není s podivem, že pokud si v zahraničí koupíte jiné pojistky a vyměníte je za tyto, při nejbližší kontrole elektroměru (ta přijde podivuhodně brzo) vám bude hrubě vynadáno, budete sankcionován a bude vám nařízena výměna? Myslíte si opravdu, že pouhým povolením žárovky v patici si pomůžete?

Další šokující informace přineseme zakrátko - sledujte naši novou rubriku BKV - Blbosti, kterým věříte.