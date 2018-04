Co se vám nelíbí na Samsung Galaxy S II. Největší kritiku slízla baterka

Nejkritizovanější vlastností Samsungu Galaxy S II je podle čtenářů výdrž telefonu. Ostatně, toto byla i první redakční výtka k telefonu. Telefon vydrží se standardní tenkou baterií na příjmu při plné zátěži stěží jeden den, spíš ale odpadne už večer. Čtenářka s přezdívkou Zlatoluna to komentuje lakonicky: "Mno, a pak ta baterie, ta je tedy opravdu příšerná."

Výdrž se nelíbí ani čtenáři s přezdívkou Cunas, který asi drží rekord ve výdrži: "Moc tenký, tím pádem slabá baterie, max. výdrž u mě 12 hodin a je hotovo." U redakčních přístrojů jsme se na takto nízkou výdrž nedostali, a to si myslíme, že využíváme telefon zcela naplno.

Výdrž lze prodloužit koupí náhradní baterie, kterou výrobce dodává i s novým zadním krytem. Baterie je totiž vyšší, nový kryt je tak nezbytný. Neforemné monstrum se ale z telefonu nestane, naopak se záda srovnají s výstupkem v dolní části přístroje.

Na první pohled si tak velké baterky nikdo nevšimne, vypadá to naprosto přirozeně. Větší baterka prodlouží výdrž telefonu při maximální zátěži zhruba o půl dne. Druhou možností prodloužení výdrže je vypnutí dat. Pak i se základní baterií vydrží telefon na příjmu klidně čtyři dny. Jenže bez dat postrádá pořízení smartphonu smysl.

Baterky se ale zastává čtenář Boumba: "Skvělý telefon, trochu tenký a lehký do velkých rukou. S baterkou to asi lepší být nemůže, pořád to vydrží déle než notebook." A ve své podstatě má pravdu, především s ohledem na to, že výkon telefonu jasně předčí slabé netbooky.

Druhou nejčastěji kritizovanou vlastností Samsungu Galaxy S II je fotoaparát. V několika případech čtenářům chybí tlačítko spoušti na těle přístroje. Čtenář s přezdívkou Raptor k tomu ještě kriticky dodává: "Celkově fotoaparát není tak dobrý, jak všichni píší." Čtenář s přezdívkou Cunas kritizuje nepřítomnost xenonů a tedy nevalné fotografie za zhoršených světelných podmínek.

Čtenář, vystupující jako Skalkarider, s kritikou fotoaparátu rovněž souhlasí: "Z mého pohledu je největší promarněná šance fotoaparát, který není tak antiblbovský (rozuměj uživatelsky přívětivý) jako u iP4S. Největším problémem je pro mne opravdu pomalá spoušť a absence mechanického tlačítka – ťukání do displeje, zejména v zimě, není moc příjemné."

Nelíbí se vám ani náchylnost k poškrábání. "Ano, škrábance jsou problémem všech Samsungů, Samsung prostě používá měkké plasty a to je snad jediná objektivní věc, která se telefonu dá opravdu vytknout," píše diskutér Rudý přízrak. Jiní čtenáři ale oponují, že škrábance bývají spíš jemné a jsou vidět pouze při dokonale vyleštěném telefonu, a za zásadní vadu to proto nepovažují.

Kritika se snesla i na zamrzající obrazovku po ukončení hovoru. Zamrznutí trvá zhruba dvě sekundy, kdy s telefonem nelze nic dělat. Čtenář s přezdívkou Nedos to popisuje prozaicky: "Čumím jak vůl na obrazovku, kde se nic nedozvím a čekám, až se sama zavře."

Nepříliš povedený je podle vás i synchronizační program Kies. "KIES je mumie vypuštěná do reálného světa," stěžuje si čtenář s přezdívkou shanghai.lukaishi a jeho slovům přitakává čtenář Rudý přízrak fights for freedom: " KIES je opravdu nepoužitelné zvěrstvo."