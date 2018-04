Co se vám nelíbí na iPhonu 4S: největší kritiku slízly iTunes

Když se na nedostatky iPhonu 4S podívali v minulém díle seriálu redaktoři Mobil.cz, nejvíce to lidově řečeno odnesla malá výdrž baterie, příliš vysoká cena či nutnost používat micro SIM. Se čtenáři jsme se shodli především v nedostatečné výdrži baterie: uživatelé musí nabíjet den co den.

V některých bodech s námi čtenáři v diskusi nesouhlasí. Jmenujme například čitelnost na přímém slunečním světle, na kterou jsme si stěžovali. "Je to nejlepší displej na trhu a na slunci je absolutně nejčitelnější ze všech. Měl jsem HTC Desire a změna je 100%," píše čtenář s přezdívkou plooter. Souhlasí s ním i uživatel Figis: "Tedy nevím, ale já nemám na iPhonu problém s čitelností na slunci. Je to výtečný telefon a neměnil bych."

Dále už ale následují stížnosti, nejvíce pak na nutnost používat při synchronizaci téměř jakéhokoliv obsahu program iTunes. Uživatelům nejvíce chybí Mass Storage, tedy možnost kopírovat soubory do paměti telefonu stejným způsobem jako na externí disk.

"Obecně jsou možnosti, jak komunikovat se zařízením tam, kde není iTunes, zoufalé. Měli jsme třeba akci, na které jsem mobilem fotil a někteří lidé s iPhony ode mě ty fotky chtěli," píše v diskusi uživatel IvanL. Existují sice aplikace, které odeslání fotografie na iPhone umožňují přes internet, ale jak sám čtenář připomíná, v zemi drahých datových přenosů a přísných limitů FUP to není ideální řešení.

Další výtky směřují k technologii Bluetooth, která není podle čtenářů dostatečně využitá. "Co mi skutečně vadí, je nekompatibilita s ostatními přístroji přes Bluetooth. Není možné přenášet soubory mezi Samsungem a HTC, což je dost tristní. Prostě to zahlásí, že daný přístroj nepodporuje, což je jedinečnost iPhonu. To je závada číslo 1," připomíná čtenář plooter.

Lidem také chybí funkce klasického FM rádia a absence widgetů tak, jak je znají uživatelé operačního systému Android. Notifikační centrum, které přinesl systém iOS 5, čtenářům nestačí.

Kritika směřovala i ke konstrukci telefonu. "Když spadne na zem a spadne "dobře", tak se udělá nádherný "spiderman" na těle," konstatuje ironicky uživatel Veska a dodává: "Tělo telefonu je spíše designově pěkné než účelné."