Co se v létě může stát vašemu telefonu

Kdo by takovou situaci neznal. Chcete se podělit o zážitky z krásné italské pláže (nejlépe s tchyní, o níž víte, že se v tu chvíli potí v nacpaném rozpáleném městském autobuse), ale namísto na rozsvícený displej se díváte na kus prokazatelně netečné šedé umělé hmoty. Následují věty typu „... krucinál, proč ten krám nechce fungovat?“, „jak to, že nenaskakuje to či ono?“, „...proč musím to zelené tlačítko mačkat čtyřikrát?“ a takřka neomezené množství dalších variací na totéž téma. Jenže - dovolená sice pro váš mobil logicky znamená větší riziko než zbytek roku, ale některým z těchto nežádoucích zpestření dovolené se přesto vyhnout můžete.

Obecně platí, že největším nepřítelem mobilních telefonů je přesně podle zákona schválnosti právě to, co mnohé z Čechů v létě láká nejvíce, tedy pobyt u moře. „Nejčastější žádosti o opravu v létě přicházejí právě od zákazníků, jejichž telefony poškodila mořská sůl,“ říká David Leška, šéf oddělení péče o zákazníky u Siemensu.

K tomu, aby vám telefon vypověděl službu, se s ním ovšem není třeba zrovna vykoupat. Bohatě postačí, když strávíte několik dnů na pláži. „Vlhkost vzduchu je u moře podstatně větší než u nás, a navíc právě mořská sůl je velmi agresivní,“ říká Liška. Podle něho je nejlepší si s sebou telefon prostě ke koupání nebrat. „Kdo ale volat potřebuje, udělá dobře, když si nechá mobil dobře zabalený třeba v batohu.“

Pozor na plastikové obaly

Někdy se ale právě snaha o pečlivou ochranu telefonu před nepřízní povětrnostních podmínek může obrátit proti vám. To když si proti vlhkosti pořídíte například obal z průhledného plastiku, který vám nezřídka může poskytnout medvědí službu. „Často se stane, že takové obaly poškodí displej nebo kryt. Hlavně v nich ale telefon nemůže dýchat,“ varuje Leška. „Pak se zapaří jako ve skleníku a je zle.“

Přestože zkušení mobilní telefonisté, jakými jsou čtenáři Mobilu.cz, jsou s nástrahami léta jistě dobře obeznámeni, přinášíme následující seznam nejčastějších problémů, do kterých se o dovolené telefon může dostat:

1) Voda – zejména mořská - dokáže napáchat již zmíněné velké škody.

2) Na pláži se ale nepřítelem moderní techniky stává i jemný písek, stejně jako prach z udusaných cest či tenisové antuky (podle gusta majitele).

3) Pokud je telefon vystaven vysokým teplotám, může přijít k úhoně baterie, která pak má tendenci vytéci a znehodnotit telefon i jeho bezprostřední okolí. „Když někdo nechá telefon v přihrádce palubní desky v autě stojícím na slunci, bude asi mít smůlu,“ upozorňuje Leška. „Když přístroj leží na přímém slunci, často to odnese i popraskaným displejem.“

4) Další riziko představuje možnost nárazu při sportování, pokud si mobil nenecháte na bezpečném místě, což není vždy možné. Nebezpečí spojené například s horolezectvím je evidentní (i když na starost o osud mobilu by v případě pádu ani nemuselo dojít), ale na pozoru je třeba se mít i při méně zjevně rizikových disciplínách. I ty nejtrvanlivější outdoory - Ericsson R310, Nokia 6250 a Siemens M35 - se budou jen těžko vyrovnávat třeba se špatně mířeným golfovým úderem.

5) Zvýšená možnost ztráty nebo krádeže je logickou daní, kterou platíme za opuštění známého prostředí a zaběhaných návyků. I tady se uplatní rada o batohu. To platí zejména v krajích, kde na odiv vystavený elegantní mobil působí nikoli jako vizitka technologického, společenského a finančního postavení, nýbrž jako hozená rukavice zlodějům.

6) Pokud vlastníte předplacenou kartu a opustíte civilizační vymoženosti včetně možnosti dokoupit si kreditní kupony, vyplatí se pro všechny případy nabít si více kreditu, než si myslíte, že budete potřebovat.

„Jednotný recept na to, jak zabránit potížím s mobilem o prázdninách či dovolené, asi neexistuje,“ uzavírá Leška. „Nejlepším vodítkem bývá zdravý rozum.“ K orientaci s trochou nadsázky poslouží i známé „pravidlo pěti T“, které obvykle nedochází uplatnění při nakládání se zraněnými mobily, nýbrž s jejich majiteli (a samozřejmě nejen s nimi). Pokud se budete při Transportu chovat ke svému telefonu tak, že mu bude příliš Teplo nebo se dostane do příliš těsného styku s Tekutinami, bude vaším společníkem namísto hovorů jen Ticho. Což může trochu paradoxně vést k další poptávce po Tišících prostředcích - tentokrát je ovšem budete potřebovat vy.



