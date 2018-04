Co se povídá za zdí?

Již jednou jsme se zabývali některými možnostmi, jak zjistit co se kde povídá, případně jak předejít tomu, aby někdo totéž zjišťoval o nás. Dnes vám přineseme ukázky další odposlouchávací a detekční techniky. Naše informace jsme tentokrát získávali ve firmách SafeCom (dodávky, použití) a PMS (praktické využití).

Zaměříme se na další oblast lidských činností, kterou je možné sledovat a tou je běžná konverzace v místnostech a dalších uzavřených prostorách. Pro záznam hovoru mimo telefonní síť je opět možné využívat zařízení vyrobená amatérsky i zařízení vysoce profesionální. Cenové rozpětí je zde dokonce ještě větší než u odposlechů telefonů, protože lze pracovat s fungujícím zařízení za cca 400 korun, ale také za desítky tisíc nebo za statisíce korun. Odposlechová zařízení mají jednu nepříjemnou vlastnost. Sama fungují jako vysílače a proto je k nim potřeba pořídit i přijímač, který je zpravidla dražší, než samotný odposlech. U nejjednodušších amatérských odposlechů, pracujících na okrajích běžného pásma VKV, stačí jako přijímač obyčejné rádio. Paradoxně je lepší pro tyto účely používat starší rádio s klasickým laděním, protože nová rádia, která ladí sama, nemají tak jemný krok a proto mnohdy vysílání amatérské štěnice nezachytí.

Již klasickým příkladem amatérského odpolechového zařízení je rozdvojka do zásuvky, v ceně cca 1100 korun. Odposlech je v ní překvapivě dobře maskován, navíc není potřeba se starat napájení, protože rozdvojka je plně funkční. Dosah mikrofonu je slušný, běžnou místnost monitoruje na celkem solidní úrovni.

Takto koncipované odposlechy jsou poměrně snadno odhalitelné. Pro bezpečnostní screening stačí projet si celou stupnici svého tranzistorového rádia a při tom mluvit. Ve chvíli kdy uslyšíte svůj hlas z reproduktoru, víte co se děje.

Jakmile se rozhodnete pro odposlech na vyšší úrovni, přejdete k profesionálním či poloprofesionálním instalacím. Na domácím rádiu je již samozřejmě nezachytíte a náklady na jejich pořízení proto vzrostou o přijímače vysílání. Škála výrobků je však nepoměrně širší než u amatérských zařízení a tak si můžete vybrat to opravdu nejvhodnější. Jiný odposlech se hodí do kanceláře, jiný do kuchyně a jinak samozřejmě musí vypadat přístroj, který má mít někdo neustále u sebe.

Může se stát, že na schůzku, kterou si potřebujete nahrát, se nemůžete dostavit se žádnými zavazadly a není vhodný ani větší diář. Typickým případem může být oběd, na němž vám někdo chce nabídnout něco hodně nekalého. Výrobci pamatují i na takové situace. Stačí si pořídit vhodné pouzdro s jakoby kreditní kartou nebo vkusné pero s keramickým hrotem. Obé je vybaveno mikrofonem a vysílačem, takže nic nestojí v cestě pořízení kýženého záznamu. I tato zařízení potřebují přijímač a tak opět nezapomeňte na maximální dosah jejich vysílačů. Přijímač se vždy snažte umístit do kratší vzdálenosti než je ta uvedená maximální.

UXP:Odposlech v pouzdru na kreditní karty opravdu každý nečeká...

UXCard:Plně funkční pero s módním keramickým hrotem možná figuruje v románu, ale ve skutečnosti? Kdo by to čekal?!

Pokud chcete sledovat místnost, je volba poměrně snadná. Stačí najít odposlouchávací zařízení vhodné velikosti, které nenápadně umístíte. Limitujícím prvkem je výdrž baterií, což by při jednorázovém použití nemělo vadit a také dosah vysílače. Jestliže odposlouchávání provádíte ve vlastních prostorách, můžete přijímač umístit vlastně kdekoli. Chcete-li si však tímto způsobem pořídit dokumentaci důležité schůzky (a diktafon není přípustný), je dosah vysílače velmi důležitý. Při porovnávání parametrů nezapomeňte ani na to, že překážky (třeba panelové stěny atd.) dosah vysílače dále snižují.

Následující fotografie představují příklady odposlechových zařízení, využitelných popsaným způsobem. Na fotografii je vždy vysílač i přijímač. Ovšem pozor, odposlech se může skrývat třeba ve stolní kalkulačce...

Vysílač UXR1 a přijímač UXB: Za povšimnutí jistě stojí správné agentské naslouchátko pro bezdrátový přenos. Ovšem při hlídání svěřené osoby může být k nezaplacení.

Vysílač BRX a přijímač VT039M super: Jak vidíte, ani 9V baterie nejsou k zahození...

Vysílač 102TR a přijímač AOR 8200: Díky své velikosti je tento typ vhodný např. k nenápadnému zavěšení přes zářivku, kde se bude tvářit jako vypadlá součástka.

Kombinaci odposlechu místnosti se sledováním telefonní linky, jak jsme o něm psali v předchozím článku, představuje přístroj Mittel 02, jehož fotografii bohužel nemáme k dispozici. Budete-li používat takové zařízení, mohou se již vaše výsledné pocity vzdáleně blížit pocitům agentů CIA a KGB.

Může být "napíchnutý" telefon, může být "napíchnutá" celá místnost, co s tím? Je vůbec nějaká možnost, jak zjistit takové "dovybavení" prostor? Dokonce jsou tyto možnosti dvě. První, samozřejmě nákladnější, spočívá v povolání specializované firmy. Druhá možnost předpokládá vlastní iniciativu a zakoupení příslušné vyhledávací techniky.

RVD: Osobní detektor štěnic by v některých profesích měli rovnou fasovat. Signalizace blikáním a vibrací.

ERFD-2:Tohle již není jen detektor. Zařízení slouží především k vyhledávání již detekovaných odposlechových prostředků. Displej ukazuje intenzitu zachyceného signálu.

Zařízení MRA3 slouží k stabilní kontrole místnosti proti instalaci odposlechových lumpáren.

Pokud na vás náš seriál působí depresivně nezoufejte, budeme psát i zařízeních proti špiónským hrátkám.