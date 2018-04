Co se nelíbí GTS?

Společnost GTS zaznamenala dvojnásobný nárůst tržeb oproti roku 1999. Oznámil to včera generální ředitel společnosti GTS, Milan Rusnák. Podle předběžných výsledků dosáhly tržby společnosti 1, 270 miliardy korun, čímž se stala jedním z největších alternativních operátorů v České republice. Celých 36 % z této částky představují příjmy za hlasové služby.

, dodal Milan Rusnák.

Dne 23. ledna 2001 GTS oznámila, že se nedohodla s Českým Telecomem na propojovacích cenách. GTS navrhuje Českému Telecomu cenu za propojení, na které se dohodli alternativní operátoři, tedy cca 0,31 korun za minutu lokálního volání. Český Telecom požaduje v případě volání ze sítě GTS do sítě své 0,66 korun ve špičce a 0,33 korun mimo špičku. V případě volání ze sítě Českého Telecomu do sítě GTS by ale měla být částka za propojení 0,31 korun. GTS by tím pádem byla v nevýhodě, protože jeho poplatky za propojení by byly vyšší než popatky Telecomu za hovor ukončený v síti GTS. Cenový návrh GTS jsme komentovali v tomto článku

GTS je držitelem licence na provozování veřejné telekomunikační pevné sítě a je tak jedním z 10 alternativních operátorů v České republice. Podle odhadů mají v současné době zhruba 16 procentní podíl na našem trhu telekomunikačních služeb a v roce 2005 předpokládají dokonce 34 procentní podíl. V těchto číslech jsou zahrnuty hlasové, datové služby i Internet, které GTS nabízí.

Nespokojenost vyjádřila GTS v dopisu odeslaném ČTÚ (Českému Telekomunikačnímu úřadu) a požádala o urychlené rozhodnutí.

GTS očekává v brzké době rozhodnutí ČTÚ, vyjádření stanoviska Českého Telecomu a jednání s Českým Telecomem, které by mělo proběhnout dnes. O tom zda a jak probíhalo jednání GTS s Českým Telecomem vás budeme informovat na našich stránkách.