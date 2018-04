Co se nám nelíbí na: Samsung Galaxy S II

Nový nepravidelný seriál Co se nám nelíbí na... má upozornit na nedostatky u přístrojů, služeb nebo aplikací, které dlouhodobě používáme nebo se s nimi dostáváme do styku. Vracet se tak v tomto seriálu budeme k například již dávno recenzovaným telefonům, na paškál si ale vezmeme třeba i služby mobilních operátorů či některé aplikace.

V prvním díle jsme si vybrali pro nás trochu obtížný materiál – Samsung Galaxy S II. I po téměř roce od uvedení je to totiž stále jeden z nejlepších smartphonů na trhu a pokud se nás v redakci zeptáte, jak se nám líbí, odpovíme, že jsme s jeho používáním velice spokojeni a že si vlastně nemůžeme na nic zásadního stěžovat. Ostatně, jeho kvality mu koncem loňského roku přinesly i vítězství v anketě Mobil roku.

Samsung Galaxy S II je opravdu vynikající přístroj a chyb má pomálu. Ale to neznamená, že se jich vyvaroval úplně.

Slabá výdrž baterie

Je to nemoc téměř všech současných špičkových (i obyčejnějších) smartphonů. Nabíjet každý den nás opravdu příliš nebaví. Když občas zapomeneme dát telefon na nabíječku přes noc, druhý den hrozí, že nám dojde energie už v čase oběda. Bohužel příliš nepomůže ani originální baterie s větší kapacitou, ke které výrobce dodává i nový zadní kryt – pod ten standardní by se tlustší baterie nevešla.

Podotýkáme, že Galaxy S II u nás dostává docela zabrat – je neustále připojen minimálně ke dvěma e-mailovým účtům, máme zapnuté wi-fi, Facebook a v každodenním shonu pošleme s telefonem desítky e-mailů, ještě víc jich přečteme a smažeme a telefon používáme k prohlížení internetových stránek. Občas je v permanenci navigace nebo alespoň mapy. A často využíváme výborný vestavěný fotoaparát, který se ale v kritických chvílích jeví jako největší žrout energie.

Škrábance

K telefonům se při testování nechováme rozhodně jako v bavlnce, ale na druhou stranu je ani nijak brutálně netrápíme. Prostě běžné používání, většinou bez všelijakých krytů a pouzder. To ovšem znamená, že plastové tělo je po čase poseto drobnými škrábanci. Překvapivě náchylný na poškrábání je také zadní kryt baterie s vroubkovanou úpravou. Půl roku používaný telefon by už tak pro fotografie do recenze nebyl moc dobrým modelem. Ovšem jinak nemáme ke zpracování telefonu žádné výhrady. Vše stále drží, nikde nic nevrže.

Upatlaný displej

Displej telefonu je hodně náchylný na upatlávání, což také zhoršuje jeho čitelnost na slunci. Navíc nám připadá, jako by se časem šmouhy na displeji držely stále víc a víc. Jednoduše je potřeba displej častěji přeleštit hadříkem.

Grafika widgetů

Uživatelské prostředí TouchWiz rozhodně patří mezi ty příjemnější grafické nadstavby, které uživatele příliš neotravují (na rozdíl třeba od HTC Sense). Ale na druhou stranu vypadá uživatelské prostředí místy jako by je kreslil školák. Obzvlášť je to vidět u některých widgetů, které opticky na plochu příliš nepasují. Samsung nedovedl u widgetů dodržet jednolitý styl, a tak je nutné na jednotlivých obrazovkách občas widgety pečlivě volit tak, aby netahaly za oko.

Občas potřebuje restart

I když Galaxy S II stále patří mezi nejvýkonnější smartphony a běžná práce s ním je opravdu rychlá, přece jenom je občas vidět, že restart jednou za týden nebo dva systému prospějí. Vhodnost restartu se začala projevovat především poté, co jsme telefon zaplnili spoustou aplikací – doinstalovaných jich máme asi padesátku. Je tedy možné, že ono postupné mírné zdržování telefonu má na svědomí některá z nepříliš správně napsaných aplikací. Každopádně nejde o nic drastického, ale zhruba po týdnu na telefonu určité zpomalení vidět je – vyčištění paměti ve správci úloh přitom problém vyřeší jenom částečně – pro běžnou údržbu je to tak dostačující volba.

A co se nelíbí vám?

Výše uvedený výčet nedostatků patří mezi ty, které nám i po delším používání telefonu trochu vadí nebo se naopak teprve začaly projevovat. Pokud bychom zapátrali hlouběji v paměti, jistě bychom našli i nějaké jiné neduhy, na které jsme si ale během používání vcelku zvykli a příliš divné nám ani nepřijdou. Proto se můžete v diskusi podělit o svůj názor a ostatním uživatelům, kteří by například o koupi tohoto telefonu uvažovali, předložit svůj seznam nedostatků.