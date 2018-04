Co se děje... u Siemensu

Nové telefony z Berlína

Dne 18.6 se Berlíně konala předváděcí akce, kde Siemens představil dva nové telefony - SL65 a CFX65. První z nich SL65 je vysouvací (S znamená u Siemensu řadu Super, písmeno L zase značí vysouvací telefony, angl. slider). Je to nástupce staršího modelu SL55, u kterého je propracován každý detail. Design tohoto telefonu je příjemný, zasouvací mechanismus klávesnice pracuje bez problémů. (Fotogalerii najdete zde.)

Telefon oproti starší verzi 55 byl vybaveném kvalitním TFT displejem s možností zobrazení až 65 000 barev, integrovanou VGA kamerou s pětinásobným zoomem. Pro získání lepší kvality fotek můžete k mobilnímu telefonu připojit přídavný blesk Flash IFL-600. SL65 si budete moci zakoupit ve dvou variantách, a to kombinací stříbrné s černou nebo světlé barvy s bílou.

Prezident ICM D Thorsten Heins se k SL65 vyjádřil takto: „Jsme na náš nový luxusní mobilní telefon velmi pyšní. Model SL65 je kombinací fascinujícího designu a technologie, který se inspiroval světem módy a designu. Proto je tento elegantní přístroj víc než jen telefon – vypovídá také o stylu uživatele.“

CFX65 je druhý nový mobilní telefon, který je pro SIEMENS atypickým véčkovým typem (o premiéře jsme informovali zde). Podobně jako u CF62 je telefon v horní části telefonu vybaven speciálním poutkem, jinak se CFX65 podobá telefonům z Asie. Telefon byl vybaven hned dvěma displeji, venkovní černobílý displej má rozměry 96x64 a vnější CSNT displej má rozměry 160x128 s podporou 65 000 barev.

Tato novinka bude uvedena na trh ve třetím čtvrtletí roku 2004 ve dvou typech provedení chameleón a Modrá perleť za zhruba 8 500,- Kč.

Thorsten Heins připomíná: „S nápadným designem telefonu CFX65 se snažíme zaměřit na mladé lidi, kteří si užívají života a přitom se nechtějí vzdát všech vymožeností moderních technologií. Kombinace stylového vzhledu, snadno ovladatelných funkcí, plné verze MMS a zabudovaného blesku bude pro tuto cílovou skupinu, která je zaměřena na styl a ráda se baví, neodolatelná.”

Siemens chce být jednička v prodeji mobilních telefonů

Finská firma Nokia ztratila oproti minulému roku 5,7 % (z 34,6 % na 28,9 %) a tak zareagovala snížením cen některých telefon až o 25 % s představou, že získá zpět svůj bývalý podíl na trhu.

Siemens reagoval tím, že také snížil ceny vybraných telefonů a představil moderní telefon vyšší třídy SL65, CFX65 je určen hlavně pro tu část lidí, kteří se chtějí ze svým mobilním telefonem bavit a měl by patřit do střední třídy.

Doufejme, že Siemens bude tentokrát úspěšnější, protože ze zmíněných 5,7 procenta, která Nokie ztratila, získal nejméně.

Siemens M65 climatic tour

M65 climatic tour Siemens se nesla v duchu zábavy a hlavně testování odolnosti telefonu. Akce se konala v Praze - Zličíně 18. až 20. června a programem provázela Lucie Výborná. Po celém menším areálu bylo vystaveno 6 testovacích kol, na kterých byl nainstalován zajímavý doplněk Bike-o-Meter.

Po nasednutí na kolo jste si mohli vyzkoušet, jak mobilní telefon s tímto příslušenstvím reaguje a co všechno umí. Další částí programu byly čtyři klimatické komory.

Arktida

Po vstoupení do komory se ocitnete v ponorce, kde vás informuje kapitán o aktuální situaci. Ponorka nalezla malý otvor ve velkém ledovci! Vynoříme se a vysadíme vás na ledovci, poté se ponorka zase ponoří. Po vstoupení na Arktický ledovec naleznete iglů s umělými tučňáky. Tato komora vám má dodat pocit jistoty použití celého telefonu i ve větší zimě.

V celé komoře bylo cca –10 stupňů Celsia, průvodci vám připomenou vyzkoušet VGA kameru, jestli funguje i v takovýhle podmínkách (kamera funguje, ale zajímalo by nás, jak by telefon reagoval po strávené noci v této komoře).

Sopka sv. Heleny

Na Arktidu pro vás přiletěl vrtulník, který vás převeze na sopku sv. Heleny, kde je umístěno kolo s Bike-o-Meterem pro vyzkoušení jízdy na kole za velmi zajímavých podmínek. Komora je specifická tím, že celá vibruje a tím docela ztíží jízdu na kole, svěží vánek větru se dá považovat za příjemné osvěžení před další komorou.

Sahara

Snad nejkrutější komora ze všech. Ptáte se proč? Že tam je trochu písečku? V této komoře je 40 stupňů Celsia a navíc do ní musíte vstoupit v zimní bundě, takže po chvilku dovolené na poušti se docela potíte! Ve speciálním vědru, které je určeno pro soutěž (popíšeme si ji na konci), je umístěn propagační Siemens M65, který hodně zkusil. Na displeji je jasně viditelné dvojí nalomení a písek skoro všude (dovnitř jsme se nedívali).

Amazonka

Poslední komora slouží k vyzkoušení telefonu ve vlhčím prostředí, seshora padá volně vodopád do malého jezírka uprostřed komory. Průvodci vám doporučí mobil vložit do vodopádu. Telefon výlet vodopádem přestojí a jede dál. Dále jsme chtěli vyzkoušet telefon pod vodou, to nám bohužel nebylo dovoleno. Jeden návštěvník to přesto zkoušel a telefon fungoval.

Celý článek o akci M65 CLIMATIC TOUR najdete zde.

Známe již také ceny nových telefonů Siemens:

C65: 5 799,- Kč

CF62: 4 590,- Kč

CX65: 7 199,- Kč

M65: 8 959,- Kč

S65: 11 999,- Kč

Další informace o Siemensech, software a návody naleznete na beinspired.cz.