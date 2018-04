Co s utopeným PDA???

Pozn.: Podnětem k napsání tohoto článku byl fakt, že se mi do rukou dostal Sony Clié N710, který byl omylem jeho majitelem zalit kávou, která se převrhla na stole. Abych dokreslil hrůznou situaci, kdy si Vy jako uživatelé myslíte, že k ničemu nedošlo a do PDA přes malé skuliny kolem ovládacích prvků se nic nedostalo, přikládám některé dokumentující fotografie a popis faktu, že když se mi PDA dostalo do rukou, bylo kompletně nefunkční!!!