Co s mobilem po zemřelém

Staří Vikingové pohřbívali své náčelníky na jejich lodích, do nichž jim ukládali všechny předměty, které měli náčelníci rádi, nebo které by se jim mohly v záhrobí hodit. Obdobně činili staří Egypťané, Keltové i další dávnověké národy. Největší pohřební výbavu měli samozřejmě již zmínění náčelníci, faraóni, podobně jako další významní hodnostáři.Dnes je jednou z téměř nezbytných věcí mobilní telefon. Pokud jeho majitel zemře, dáte mu jej také do hrobu? Nebo existuje možnost, jak jej vrátit operátorovi?

Vůbec nechceme zlehčovat životní situaci, do níž se pravděpodobně někdy dostane každý z nás. Existuje však skutečně problém, na který nás upozornil jeden z čtenářů. Může nastat situace, že úmrtí postihne majitele mobilního telefonu, jehož smlouva s operátorem ještě neskončila. Pozůstalí onen telefon nepotřebují, případně jej nechtějí, ovšem smluvní závazek běží dál. Mají jinou možnost, než platit měsíční paušál po zbývající dobu smlouvy? Na infolince odpověď nenaleznou.

Všichni naši operátoři sítí mobilních telefonů k této situaci přistupují jinak. Dva z nich uplatňují to, co můžeme nazvat sociálním cítěním, třetí se pak striktně drží znění smlouvy a občanského zákoníku.

Jak postupují

Nejmladší operátor Oskar spoléhá na zákony České republiky a pokud nenastanou komplikace, neobtěžuje vůbec pozůstalé takovou záležitostí, jako je uzavřená smlouva o tarifním programu. Vychází z toho, že by se měl o úmrtí zákazníka s podepsanou smlouvou dozvědět od notáře, který pozůstalost vyřizuje. V tu chvíli smluvní vztah zaniká.

Situaci zbývajících operátorů komplikuje to, že nabízejí dotované telefony, což zatím Oskar nedělá. Za standardních podmínek, pokud se zákazník chce předčasně vyvázat ze smlouvy spojené s nákupem dotovaného telefonu, musí doplatit částku, adekvátní tomu, kolik měsíců ještě zbývá do konce původního smluvního závazku.

Paegas, který je druhý nejmladší, očekává, že pozůstalí pošlou jeho reklamačnímu oddělení dopis se žádostí o zrušení smlouvy. Jejich výjimečnou situaci je potřeba doložit kopií úmrtního listu. V tu chvíli uplatňuje tento operátor tzv. individuální přístup a smlouvu zruší. O individuálním přístupu se zde hovoří proto, že standardní Všeobecné podmínky Paegasu na takovou událost nepamatují.

Nejstarší EuroTel se v případě úmrtí zákazníka s platnou smlouvou striktně drží znění smlouvy a občanského zákoníku, který zmiňuje také převzetí závazků pozůstalými. Podle našich informací tak závazky zesnulého přecházejí na jeho dědice. Nicméně infolinka radí zříci se v takovém případě dědictví. Tato možnost podle ní záleží na vyjádření příslušného notáře.

Na závěr bychom vám chtěli poradit, uložte tyto informace pro případné pozdější využití, protože díky tomu můžete někdy někomu zjednodušit nepříjemnou životní situaci. Soudě podle slov tiskových mluvčích, jedná se spíše o vyjímečnou situaci a tak se návod na její řešení bude pravděpodobně vždy hledat obtížněji.