Pohádkově zbohatněte. Stačí jen vymyslet, co s chytrými hodinkami

Na veletrhu CES v Las Vegas představily firmy desítky typů chytrých hodinek. Často však zatím jen jako makety nebo položky v letáku. Ale dost jich bylo již funkčních, i když tento výraz je spíš eufemismus.

Proč se všichni pustili právě do hodinek? Protože se spekuluje, že chytré hodinky chystá Apple a protože docela chytré hodinky Gear představil Samsung. A nutno dodat, že právě hodinky Gear mají oproti všem následovníkům náskok jako nejnovější počítač před dřevěným počitadlem. Přitom ani ony nejsou zrovna prodejní trhák a výrobce je i na našem trhu výrazně zlevnil pár týdnů po zahájení prodeje.

"Chytré" hodinky umí dnes vyrobit kdekdo. Jsou to obvykle obyčejné ručičkové bateriové hodinky s vestavěným Bluetooth modulem, který komunikuje se smartphonem. V lunetě hodinek jsou obvykle čtyři diody, které upozorní na SMS, e-mail, hovor a zprávu na sociální síti. Ty lepší pak mají ještě dotykovou vrstvu na krycím skle, která funguje jako potvrzovací tlačítko.

Občas může být na lunetě malý displej, který zobrazí nějaké základní informace o výše uvedených událostech, nebo to mohou být rovnou "digitálky" s displejem. V každém případě až na výjimky to jsou dost ošklivé hodinky na úrovni těch nejlevnějších na trhu. Ale proč ne, jako levný základ to může fungovat, až tyto funkce adoptují zavedení výrobci hodinek, kteří umějí design. Ale trh to změní jen stěží.

Další experimentátoři s chytrými hodinkami vymysleli už dávno vymyšlené, takže do hodinek rovnou namontovali telefon. Jenže hodinky s mobilem existují už mnoho let a nikdy to žádný hit nebyl. Zákazníci to prostě nechtějí.

Někteří výrobci to třeba zkoušejí přes hlídání dětí, tedy hodinkami s telefonem s přednastavenými čísly a sledováním polohy. Jenže ani to není žádná inovace, to samé umí dětské telefony už několik let a opět to nikdy žádný hit nebyl. Pravda, rozdíl je v tom, že hodinky si děti nasadí na ruku a mikromobil musí mít v kapse, nebo na krku.

Podívejte se na chytré hodinky Samsung Gear:

Na CESu jsme narazili i na napodobitele chytrých hodinek Gear od Samsungu a jednodušších Smartwatch od Sony. Problém je, že ty od neznámých firem často nejedou na operačním systému. A když už je jejich základem Android, tak do nich zatím nejde nahrávat další aplikace.

Ale abychom nebyli příliš kritičtí, jedna skupina přístrojů má šanci už v současné podobě. Jsou to hodinky se sportovními trackery, tedy přístroji pro zaznamenávání a správu sportovních aktivit. Když to nejsou přímo hodinky, tak to jsou senzory, ale to je jedno. Oboje pro daný účel funguje a má smysl. Navíc se to už celosvětově prodává a třeba v USA je to i docela hit.

Posledním problémem chytrých hodinek je jejich ergonomie. Tím, že je většinou nevyvíjí výrobci hodinek, tak na rukou sedí dost špatně. Pásky mají podivné délky, špatně navržené dírky a pouzdra špatně sedí. Zkrátka to chce ještě hodně vývoje i mimo elektroniku.

Ovšem pozor, mezi designéry chytrých hodinek jsme přímo na výstavišti narazili na hvězdu mobilního designu, bývalého designérského šéfa Nokie Franka Nuova. Ale ani jeho dílo nás nepřesvědčilo.

Navíc výrobci téměř dokonale ignorují polovinu zákazníků. Většina chytrých hodinek má totiž pánskou velikost a v nejlepším případě unisex design. Ženy mají zatím prostě smůlu.

Takže pokud máte nápad, jak udělat hodinky, aby byly opravdu chytré, tak se do toho pusťte. Firmy vám za dobrý nápad utrhají ruce a určitě zbohatnete.