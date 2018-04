Co říkáte na symbianový smartphone od LG? Nám se líbil

Nové LG KS10 používá podle tiskové zprávy operační systém Symbian 9.2 s nadstavbou S60. Telefon umí pracovat v sítích třetí generace UMTS, ve kterých nabízí rychlá data HSDPA (1,8 Mbps). Mimo to telefon podporuje tři pásma GSM (900/1800/1900 MHz), ve kterých ale nenabízí datové přenosy EDGE. Takže u nás spíš nevýhodná kombinace.

Displej telefonu má rozlišení QVGA a dokáže zobrazit 262 000 barev. Displej je aktivní typu TFT.Ve výbavě se nachází dvoumegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením. Nechybí druhý fotoaparát s rozlišením VGA pro videohovory.

Hudební přehrávač podporuje formáty MP3, AAC, AAC+ a WMA. Pro uložení hudebních souborů lze využít paměťové karty formátu microSD. Vestavěná paměť má kapacitu 80 MB. Nechybí Bluetooth 1.2. Rozměry nového LG KS10 jsou 103 x 51 x 18,5 milimetru.

Smartphone od LG rozhodně není žádný vyložený krasavec, tentokrát jasně převážila praktičnost nad krásou. Ale to je dobře. Telefon padne do ruky, klávesnice nás velmi mile překvapila a ještě více se nám líbilo extrémně rychlé menu. Takhle rychlá asi žádná Nokia S60 není.





Symbianové LG je určené pro evropské trhy. Možná se objeví i na našem trhu, definitivně rozhodnuto ale ještě není. U nás by to ale měla tato novinka těžké. Drtivou převahu na trhu smartphonů má Nokia a konkurence se rekrutuje jen z přístrojů s konkurenčním operačním systémem. Do přímého souboje na platformě S60 se zatím nikomu nechce. Škoda.