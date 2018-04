Co prozradil mluvčí Českého Telecomu v on-line rozhovoru?

V našem dalším online rozhovoru byl hostem tiskový mluvčí Českého Telecomu Vladan Crha. I tentokráte se na našeho hosta sesypalo množství otázek. Bohužel nás trochu pozlobil týraný hardware (upgrade se chystá!), jak se ale ukázalo, většina lidí již díky návodům pochopila, že online rozhovor není chatování.

Karel Rada se ptá: Bude novy tarif internet 2001 (19:01)

Vladan Crha odpovídá: Tarif (služba) I2001 už reálně funguje, cena se oproti roku 2000 nezměnila. Není vyloučeno, že v průběhu letošního roku dojde k dalším (pozitivním) změnám - ať už cen pro koncového uživatele nebo provizí pro ISP.

Trvale klesají jak ceny mezinárodních, tak i meziměstských hovorů, budeme se v rámci cenových programů snažit nabídnout více variant, ze kterých si budou moci zákazníci vybrat.Pokládám liberalizaci za rozumný a logický krok, domnívám se, že bude ku prospěchu jak našim zákazníkům, tak Českému Telecomu.V současné době nedokážu odpovědět.Minuta volání do mobilní sítě stojí 9,40 Kč a je účtována po 30 sekundách. Převážnou část z této sumy inkasují mobilní operátoři.Doufám, že si udržíme silnou pozici na našem trhu i přes nástup konkurence. Myslím si, že ČTc pro to má dobré předpoklady.Myslím si, že kvalita telekomunikační sítě se trvale zlepšuje. ČTÚ každoročně hodnotí kvalitativní ukazatele, které musíme plnit a zatím se nám to daří. Důležitá je samozřejmě infrastruktura jednotlivých ISP. Domnívám se, že ano, hlavní ovšem je názor zákazníků, mimochodem porovnejte naše ceny s cenami současné konkurence, např. GTS/Dattel.Pro Vaši otázku platí to samé, co pro otázku pana Rady.Pevné linky (pronajaté okruhy) poskytujeme jak my, tak i konkurence. Proto si myslím, že cena rozumná je.Domnívám se, že stálo za vynaložené prostředky, ale přesnou částku vám teď bohužel nemohu sdělit.Spolupracujeme na řadě projektů se základními a středními školami. Jejich součástí jsou i zvýhodněné ceny připojení k internetu. Blíže viz. www.telecom.cz Nevíme o žádném tvrzení, které by takové obavy potvrzovalo. Jsem přesvědčen, že sluchátko fixní linky Vám neuškodí.Myslím, že vás nepřekvapím. Používám EuroTel.Používám telefon Nokia 7110.Asi tušíte, že mezi počtem našich zaměstnanců a internetovými tarify není přímá spojitost. Pravdou je, že se dlouhodobě snažíme zefektivnit činnost naší firmy, a to i za cenu snižování počtu zaměstnanců.Již jsem odpovídal, přesnou částku vám nemohu sdělit.Odpověď najdete na www.telecom.cz - v platných cenících.Bezpečně víme, že řada domácností tento tarif využije.Návrh cen vycházel z platného telekomunikačního zákona. Výsledná cena musí být přijatelná pro obě dvě strany. Tvrzení začínajících konkurenčních operátorů o trojnásobné výši je zavádějící a zjednodušující. Meziměstské datové okruhy jsou služba, kterou ČTc poskytuje v plně konkurenčním prostředí. Konkrétní plány o případných změnách cen vám nemohu prozradit. Vždy máte možnost využít nabídku konkurence.Bohužel, tento konkrétní dotaz vám nemohu teď zodpovědět. Pošlete ho s poznámkou na adresu redakce@mobil.cz, postaráme se o doručení do správných rukou.Nejbližší změnou bude nabídka volitelných cenových programů k 1. dubnu 2001. Díky nim však spíše ušetříte.Telefonní stanice jistě budoucnost mají. Zdaleka ne každý se bude pevnou linkou jen připojovat. Navíc i internetové připojení je funkcí telefonní linky. Za důležitější (než subjektivní názor) považuji ohlas u zákazníků a ten je více než slušný.Domnívám se, že jde o první opatrný krok v konkurenčním prostředí. O zdražení jít rozhodně nemůže, pokud si nevyberete některou z nových variant, zůstane vám standardní nabídka platná již nyní. Zákazník, který si to dobře spočítá, může ušetřit.I v této diskuzi najdete zprávu o tom, že ISDN je velmi dobré.Zastavte se u našich "bezpečáků", velmi rádi vám poradí.Ano, dokonce je to součástí našeho nového návrhu.Tak si je pronajměte. Mohu Vám doporučit služby Internet On Line.:o) Naše logo se mi líbí i v jednobarevném provedení.Nejetá auta bohužel nevlastníme.Nic.Doufám, že ano. Vystudoval jsem mezinárodní obchod a politologii, mám rád těstoviny i ženy na jakýkoli způsob. Kariérní řád u nás není, vaše šance stát se generálním ředitelem nedokážu posoudit. Neplatí. Při volání službou X-call platíte pouze cenu za provolané minuty. Pravděpodobně ji zaměňujete se službou Czech Direct.O ceně akcií rozhoduje pražská a londýnská burza, nikoli moje názory.Volání zdarma nemají.Zlevňujeme mezinárodní i meziměstské hovory, u místních hovorů nedošlo ke snížení cen ani po liberalizaci v roce 1998, naopak se v EU zvýšily zhruba o 10 procent.V druhé polovině letošního roku. Omlouvám se, ale jakékoli konkrétní nové služby nebo jejich změny nemohu prozrazovat s předstihem.28Zdravím vás, pane Polášku, na tohle téma jsme už spolu diskutovali, respektuji váš názor, ale nesouhlasím s ním.Mýlíte se.Zatím se mi to nikdy nestalo, ale pro jistotu to ověřím.Samozřejmě, že mě osobně se zdaleka nemusejí líbit všechny reklamy. Rozhodující pro mne však musí být jejich účinnost. Pošlete svůj dotaz na adresu tiskovy.odbor@ct.cz , odpovím Vám.Určitě plánujeme rozšíření jak kapacit, tak i provozní doby infolinky. V současné době nabíráme zhruba 160 nových pracovníků.Jakékoli snižování počtu zaměstnanců je pečlivě zváženo. Našim cílem je maximálně efektivní činnost firmy. Souhlasím s vámi, že "zeštíhlování" ČTc je poměrně drastické, na druhou stranu, chceme-li uspět na liberalizovaném trhu uspět, je nevyhnutelné.Souhlasím. Za nás mohu slíbit, že uděláme vše proto, aby k tomu docházelo zcela výjimečně.Nedokáži na Vaši otázku okamžitě odpovědět, pošlete mi prosím mail na adresu tiskovy.odbor@ct.czVšechna čtyři call centra Českého Telecomu v ČR pracují se stejnými informačními zdroji. V případě, že je zatíženo jedno z nich, zákazníci jsou automaticky přesměrováváni na další s volnou kapacitou. K situaci, kterou popisujete, by nemělo docházet. Pošlete-li mi podrobnější informace, zjistím Vám další podrobnosti. Obávám se, pane Sedláčku, že problém není ani tak v kapacitě telekomunikační sítě, ale v infrastruktuře některých ISP (zejména těch, kteří nabízejí internet zadarmo). Kvalita sítě Českého Telecomu je trvale kontrolována ČTÚ a trvale se zvyšuje.Na tento dotaz jsem vám již odpověděl...Popořadě: Mikrovlnné připojení nabízí i naše konkurence. Ceny tedy určuje trh.Ředitelem se může stát kdokoli, kdo má dostatečné schopnosti, vzdělání a zkušenosti.Celou causu jsem sledoval v televizi.Už jsem odpovídal, že paušál je jedna z možností, kterou zvažujeme.Služby ADSL zavedeme v druhé polovině letošního roku. O konkrétních podmínkách vás však zatím nemohu informovat.S falšovanými telefonními kartami se setkávají všichni telekomunikační operátoři bez rozdílu. Je vždy jenom otázkou času, kdy se podaří překonat nějaké zabezpečení, stejně tak jako se vyvíjejí nové způsoby, jak telefonní karty před falšováním ochránit. Díky profesionalitě našich bezpečnostních techniků s tzv. nekonečnými kartami zásadní problémy nemáme. Díky profesionalitě našich bezpečnostních techniků s tzv. nekonečnými kartami zásadní problémy nemáme.Paušání poplatek slouží k úhradě tzv. fixních nákladů. Údržba telekomunikační sítě si vyžaduje určité finanční prostředky bez ohledu na to, zda je využívána či nikoli.