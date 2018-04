Co přinese tendr českému trhu?

Pro potenciální uchazeče o licenci zbývá vydržet jen pár hodin před zveřejněním oficielních podmínek pro účast ve výběrovém řízení na třetího mobilního operátora sítě DCS 1800. Za uplynulých několik dní, které proběhly od zveřejnění výzvy ve sdělovacích prostředcích došlo k nejrůznějším spekulacím o tom, jak budou vypadat konečné podmínky, které budou zveřejněny v pondělí 12. července 1999 ve 12 hodin.

Přestože již v nich nejspíše nedojde k žádným výrazným změnám budeme si na jejich konečné znění muset ještě počkat. Čeho se můžeme dočkat? Na některé z otázek, jak by měly podmínky pro třetího mobilního operátora vypadat odpověděla také mezinárodní konference o GSM konaná v Praze.

Koncem června se v Praze v hotelu Hilton uskutečnila konference GSM IN CENTRAL & EASTERN EUROPE organizovaná společností ICM CONFERENCES za podpory hlavního sponzora GTS (Global TeleSystems Group, Inc.). Předsedajícím konference byl osobně Dr. Ivan Laška, výkonný ředitel GTS CZECH NET s.r.o.

Mezi řečníky, kteří ve svých vystoupeních předali své zkušenosti s provozováním mobilních sítí GSM v okolních zemích a se stavem regulace v oblasti mobilních telekomunikací byli zástupci Ministerstva dopravy a spojů ČR, ČTÚ, Ministerstva pošt a telekomunikací z Polska, představitelé společností TeleDanmark, One2One, Nokia, Ericsson, SI.MOBIL (Slovinsko), BALTCOM GSM (Litva), GOLDEN TELECOM (Ukrajina), ABN AMRO (Londýn, UK), AT KEARNEY (Polsko) a DELOITTE & TOUCHE.

Mezi velice zajímavé příspěvky bych zařadil přednášku pana Torbena V. Holma, Senior Vice Presidenta společnosti TeleDanmark A/S. Kromě velice zajímavého obsahu přednášky na téma příležitosti, které skýtá pro mobilní operátory dynamicky se rozvíjející trh mobilní telefonie se dotkl aktuálního tématu - budoucího splývání fixní a mobilní služby v jednu jedinou telekomunikační službu.

V Dánsku již podobnou službu pod názvem DUÉT nabídli zákazníkům. Ze zkušenosti z jejího provozování lze potvrdit, že sklidila značný ohlas zákazníků, protože nabídla jednoduchou universální mobilně/pevnou službu: s jedním telefonním číslem, s jedinou hlasovou schránkou, s jediným podrobným účtem a přitom s atraktivními pevnými i časově závislými poplatky.

Ostatní konkurenti v Dánsku se však proti tomuto typu služby úspěšně ohradili jako proti zneužívání postavení dominantního operátora na trhu při nabídnutí služby, kterou ostatní společnosti nabídnout nemohli.

Je možná dohoda mezi různými operátory (nejsou-li akcionářsky propojeni), aby společně nabídli takovýto typ služby? Je, ale bývá velice komplikovaná. Také proto by se TeleDanmark rád zúčastnil výběrového řízení na třetího mobilního operátora v ČR sám, nezávisle na svém 20,8%-ním podílu v Českých radiokomunikacích .

Pokud by jednou z podmínek pro účast ve výběrovém řízení byla hranice přímého nebo nepřímého vlastnictví ve stávajícím GSM operátorovi pod 25% nebyl by to žádný problém. Pokud však tato hranice bude stanovena pod 10% zbývala by pro TeleDanmark jediná možnost - prodat své akcie (např. někomu, kdo je bude ochoten případně prodat nazpět pokud bude účast ve výběrovém řízení neúspěšná) nebo se pokusit dohodnout s RadioMobilem. Po dobrém nebo nakoupením většinového podílu od státu při doprivatizování Českých radiokomunikací, a.s.