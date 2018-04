Co přinese podzim aneb Nové telefony na trhu (pokračování)

Výrobci mobilních telefonů se nechtějí nechat zahanbit ani v kategoriích manažerských, stylových a „chytrých“ telefonů. Novinek sice není v každé z kategorií tolik jako u low-endů – které jsme vám představili v prvním části našeho přehledu, ale některé z nich jsou očekávány s velkým napětím. Co totiž výrobci předvedou u svých vlajkových lodí letos na podzim, to můžeme očekávat napřesrok i u levných telefonů v předplacených sadách. Jako zářný příklad může posloužit rychlý přenos dat GPRS, který byl loni touto dobou popelkou u jednoho komerčně prodávaného telefonu (Motorola P7389i). Letos již najdeme GPRS telefony i v kategorii low-endů, sice jen první vlaštovky (Motorola T192 a Philips Fisio 318), ale příští rok lze očekávat masový nástup této technologie i u těch nejlevnějších telefonů.

Letos se sice tak významná novinka jako GPRS neočekává, přesto se výbava telefonů vyšší kategorie stále více rozšiřuje. Vícepoložkový telefonní seznam se již stává naprostou samozřejmostí, stejně jako velmi detailně propracované profily či nejrůznější kancelářské aplikace. Jako houby po dešti se množí třípásmové telefony, donedávna výhradní specialita Motoroly. Na rozdíl od některých low-endů a většiny stylových přístrojů není u manažerských telefonů nejdůležitějším měřítkem jejich váha. Ustálená hmotnost okolo 100 gramů a pokus o co nejlepší ergonomii nenutí výrobce soutěžit o světové rekordy v rozměrových parametrech a váze.

Znovu musíme upozornit, že termíny uvedení telefonů na trh nejsou většinou pevně stanovené a výrobci je rádi oddalují, často z důvodu softwarových chyb. Stejně tak uvedení na evropské trhy se nemusí rovnat uvedení telefonu v České republice. U některých přístrojů jsou již známy i ceny, a to včetně těch tuzemských, u jiných modelů lze vycházet z ceny v zahraničí, ovšem pouze s dostatečnou rezervou. Cena manažerských, stylových a „chytrých“ telefonů se většinou uvádí jako nedotovaná, protože tyto telefony najdeme v předplacených sadách jen zřídka a i jako dotované nemají cenu výrazně nižší než ve volném prodeji – toliko alespoň na domácím trhu, v zahraničí je situace velmi odlišná. Dodejme, že pokud nebudete u některého telefonu souhlasit se zařazením do příslušné kategorie, srovnávejte s konkurenty z kategorie, do které by podle vás měl patřit. Rozdíly ve výbavě se smazávají a některé stylové telefony se hravě vyrovnají manažerským a často je i předstihnou. Naopak jiné by svojí výbavou stěží obstály v kategorii low-endů.

Manažerské telefony

Alcatel zřejmě do konce roku nástupce současného manažerského telefonu OT701 nepředstaví, takže můžeme rovnou přejít na druhého v pořadí, kterým je Ericsson. Jeho první novinku, model T65, jsme vám představili již v prvním díle, jelikož jeho cena by ještě měla atakovat horní mez kategorie low-endů, ačkoliv výbavou by naprosto s přehledem zapadl o kategorii výše. Tam ale bez jakýchkoliv sporů patří další novinka Ericssonu, dlouho očekávaný T68. Největší bombou by měl být barevný displej, doplněný GPRS, všemi třemi GSM pásmy a velmi rozsáhlou výbavou. Bohužel tento telefon je avizovaný již velmi dlouho, ale podrobností o finální verzi je zatím naopak velmi málo. Přes všechny nejasnosti a rozpory telefon existuje alespoň v podobě funkčních vzorků, takže do konce roku by se měli příznivci švédské značky dočkat. Cena nebyla zatím ani naznačena, ale pod 20 000 Kč se s největší pravděpodobností nedostane.

V první části přehledu chyběla další novinka Ericssonu, R600, představená teprve na začátku tohoto týdne. Jelikož R600 je podobně jako T65 na hraně kategorie low-endů a manažerských telefonů, můžeme jej směle zařadit i do dnešní části přehledu. Předpokládaná cena by mohla být velmi příznivá a výbava zahrnující GPRS (3+1 timeslot), kalendář, profily nebo 200 míst pro kontakty v telefonu jistě uspokojí i zájemce o manažerský telefon. R600 by měl být na našem trhu do konce letošního roku. Cena by se měla vejít do 8000 Kč za předplacenou sadu.

O novém zástupci Motoroly mezi manažerskými telefony je již jasno poměrně dlouho. Timeport P280 se již v některých zemích prodává a jeho zaváděcí cena v přepočtu atakuje dvacetitisícovou hranici (Kč). Výbava je maximální, vzhled atraktivní a rozměry jsou na úrovni dané třídy. GPRS Motorola umí, takže nový Timeport je spolu s„véčkem“ 66 zatím nejrychlejší GPRS telefon na trhu. Konfigurace 4+1 timeslot slibuje v příštím roce další zrychlení u telefonů následující generace. Ještě aby krok s výrobci drželi i provozovatelé GSM sítí. Pro P280 by měla být k dispozici i bluetooth baterie, takže kabely pomalu zavírejte do šuplíků, budoucnost je bezdrátová. P280 by se měl u nás začít prodávat začátkem listopadu, ale určité zpoždění není vyloučeno. Do Vánoc by ale měl být v prodeji stoprocentně. Cena by se podle našich informací měla pohybovat okolo 17 000 Kč.

Nokia, zatím nedostižný soupeř Motoroly a Ericssonu, má proti jejich útoku schovanou jednu novou zbraň, která by s ohledem na předchůdce mohla být velmi účinná. Nokia 6310 vychází ze stále velmi populární Nokie 6210. Vzhled, váha a rozměry jsou téměř identické, výbava se však rozroste o několik zajímavých funkcí v čele s rychlým přenosem dat GPRS. Vzhled telefonu, známý z fotografií již několik měsíců, vyvolal zatím rozporuplné reakce, přeci jen se aplikace v odstínu bronzu na telefonech příliš často nevidí. Na výsledné přijetí Nokie 6310 veřejností si však ještě nějaký čas budeme muset počkat. Jestli se 6310 podaří uvést na trh ještě letos, tak dříve než těsně před Vánoci to nebude, výrobce oproti plánům nabral mírné zpoždění. Cena zatím není známa, ale lze předpokládat, že by se mohla vejít do hranice 16 000 Kč.

Na novinky evropských výrobců musí zareagovat i asijští soupeři. Panasonic již dlouho avizuje svoji novinku v manažerské kategorii, model GD95. Tento telefon s přímo obřím displejem, na který se pohodlně vejde celá SMS zpráva, se již v některých zemích prodává za cenu okolo 13500 Kč, pro srovnání současný GD93 uvedený ve stejném ceníku stojí přesně polovinu. Z toho lze odvodit i případnou cenu na českém trhu, pokud se však na něm GD95 vůbec objeví. Před nedávnem se objevily informace o trochu jiném modelu, označeném jako GD96, který by měl navíc umět i GPRS. Ovšem v tomto případě si s největší pravděpodobností budeme muset počkat až do příštího roku.

Philips letos žádný telefon vyšší třídy nepředstaví. Novinky v této kategorii si schovává až na příští rok, ale podle předběžných informací je rozhodně na co se těšit. Před nedávnem téměř na dně, vstal Philips z mrtvých a již novinky v kategorii low-endů dávají jasnou naději na lepší časy. V Asii bude ještě letos uveden Philips Xenium 969+ bez antény a s neaktivním flipem, bohužel do Evropy nedorazí.

Podobně je na tom Sagem. Zatím představené novinky spadají do kategorie low-endů a vyšší měřítka by mohl splňovat s přimhouřením obou očí snad jen model MW3042, ale ten svojí cenou spadá jasně mezi low-endy. Naopak WA3050 naleznete mezi chytrými přístroji.

Více jasno je u Samsungu. Útok na světovou elitu nutí tohoto korejského výrobce chrlit jednu novinku za druhou. Nejinak je tomu i v kategorii manažerských přístrojů. Samsung Q100 je prvním telefonem Samsungu s podporou GPRS a i jeho další vlastnosti z něj dělají velmi nadaného pracanta. Dalším manažerem z jihu Korejského poloostrova by měl být model N400, který jsme vám nedávno představili v preview. Tento telefon by se s klidným svědomím dal zařadit i mezi stylové přístroje, design pochází z dílny renomovaného italského designéra Sergia Pininfariny. Především systém vystřelovací antény je naprosto originální. I v tomto případě výbava telefonu nezaostává za konkurencí, ale výkonu svého kolegy nedosahuje. Q100 se již prodává v Německu a jeho cena v přepočtu činní 15 000 Kč. N400 je již také nějakou dobu na trhu a cena by se mohla vejít v přepočtu do 12 000 Kč. O uvedení obou novinek v ČR se zatím jedná. Více šancí však dáváme N400.

Velkou obměnu svých produktů připravil na letošní podzim Siemens. S45 se již prodává i u nás a s cenou pod 15 000 Kč představuje velmi atraktivní nabídku. Výbava je na úrovni a i zakulacený vzhled telefonu s integrovanou anténou přijali zákazníci pozitivně. S45 by se měl objevit jako dotovaný v nabídce všech tří tuzemských operátorů, takže jeho cena by měla postupně klesat. Další novinkou, která se začne prodávat během několika týdnů, bude Siemens SL45i. Již podle názvu je zřejmé, z kterého že modelu vychází. Ano, SL45i je pouze inovovaný top model Siemensu SL45, který se prodává již několik měsíců. Rozdíl spočívá v implementaci Java protokolu, pomocí kterého bude možné do telefonu nahrávat množství aplikací včetně těch, které připraví externí výrobci. SL45i bude stát stejně jako současný SL45, který se proto již dále nabízet nebude. Třetí novinkou by měl být i model střední třídy, SL42, který ale s největší pravděpodobností do konce roku k dispozici nebude.

Ze zahraničí si budete moci přivést i některé další telefony spadající do kategorie manažerských přístrojů. Pokud vynecháme asijské „exoty“ jako OKWAP, GVC, DBTEL a podobné, které v Evropě nekoupíte, opět zbudou jen Trium a Sendo. První z nich již delší dobu láká zákazníky na model Eclipse, který by měl být zajímavý především díky rozměrnému barevnému displeji. Jako správný manažerský telefon bude mít i GPRS, IrDA, kancelářské aplikace a množství dalších funkcí. Bohužel stále platí, že o Eclipsu lze mluvit jen v čase budoucím. Telefon zatím na trhu není a ani přibližná cena zatím nebyla stanovena. Sendo nabízí mimo low-endů jeden telefon vyšší kategorie. Jmenuje se D800, ale ten si popíšeme v kategorii stylových přístrojů.

Výčet očekávaných telefonů dokončíme v zítřejším vydání.