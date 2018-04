Co přinese podzim aneb Nové telefony na trhu (dokončení)

Stylové telefony

Horkou novinkou mezi stylovými telefony je čerstvě představený Ericsson T66. Rekordně nízká váha telefonu spolu s jeho kolibřími rozměry z něj dělají potenciálního šampióna jeho kategorie. I další parametry severské novinky vypadají velmi nadějně, takže soupeři budou mít hodně práce udržet své pozice. T66 by se měl začít prodávat ještě letos, ale je otázkou, zda tomu tak bude i v České republice. Cena zatím také nebyla stanovena, lze však předpokládat, že v přepočtu na koruny to nebude méně než 20 000 Kč.

Motorola své novinky v nejprestižnější kategorii představila již před několika měsíci. O první z nich, Motorole V66, jste si již mohli přečíst v našem preview. Jak je u Motoroly zvykem, jedná se o rozvírací telefon velmi malých rozměrů s množstvím nejrůznějších funkcí, kterým vévodí rychlá data GPRS v zatím rekordní konfiguraci 4+1 timeslot. V66 se již na západ od našich hranic prodává, a to za cenu v přepočtu na Kč atakující dvacetitisícovou hranici. U nás se V66 začne prodávat na konci října a cena by se podle předběžných informací měla pohybovat okolo 18 000 Kč.

Na druhou novinku od Motoroly si budeme muset počkat o pár týdnů déle, ale do Vánoc bychom se měli dočkat. V60 – exkluzivní rozvírací telefon se dvěma displeji bude mít velmi podobnou výbavu jako V66, ovšem hmotnost telefonu bude o něco vyšší. V60 se zatím prodává jen v Asii a již tamní cena naznačuje, že cena u tohoto přístroje se alespoň na začátku jeho tuzemské kariéry pod 20 000 Kč nedostane.

Nokia také svou novinku pro letošní podzim představila s velkým předstihem. Model 8310, přímý nástupce stále populární Nokie 8210, se začne prodávat již v první polovině října. Cena telefonu na tuzemském trhu již byla naznačena a případný zájemce by si měl připravit sumu okolo 18 000 Kč. Oproti předchůdci nabídne 8310 rychlý přenos dat GPRS a několik dalších drobných vylepšení. Hlavní změnou však bude design telefonu, který nabízí odvážné barevné kombinace a celkově se přibližuje vzhledu asijské verze 8210, modelu 8250.

Z Koreje má na pulty našich prodejen namířeno další atraktivní véčko – Samsung A300. Tento telefon jsme pro vás již recenzovali, takže jen připomeňme, že se jedná o malý a velmi elegantní přístroj se dvěma displeji a solidní výbavou, která sice na evropské konkurenty nestačí, ale ve své kategorii je naprosto dostačující. A300 je v Asii na prvních příčkách prodejnosti a stejný úspěch by si Samsung jistě přál i v Evropě. K tomu by měla napomoci vcelku příznivá cena, která se v zahraničí pohybuje pod patnácti tisíci Kč a i u nás by se neměla od této sumy výrazněji odchylovat. Samsung A300 by se měl v ČR začít prodávat v říjnu. Další korejské véčko, A400, určené hlavně dívkám a ženám se začne s největší pravděpodobností u nás prodávat až v příštím roce. V SRN je již zakoupíte v přepočtu za 16 000 Kč.

Jednou nohou mezi stylovými telefony postává i již zmiňovaný Samsung N400. Vzhled telefonu jej směle řadí právě mezi stylové telefony, rozměry a funkční výbava zase naznačují ambice mezi přístroji manažerské kategorie. N400 by mohl zaujmout svojí cenou, která by nemusela přesáhnout 12 000 Kč.

Sony má v této kategorii dvě želízka v ohni. Jedno se již zhruba dva měsíce prodává v západní Evropě a jmenuje se MZ5. Již podle názvu je jasné, že telefon vychází z i u nás dobře známé Z5. Rozdíl je především v integrovaném přehrávači MP3 skladeb, díky kterému však telefon nepříjemně přibral v pase. Jestli se u nás bude MZ5 prodávat, je otázkou, problém by mohl být hlavně s cenou. V zahraničí stojí MZ5 v přepočtu neuvěřitelných 33 000 Kč, což je suma vpravdě přemrštěná.

Druhá novinka má také základ v modelu Z5, jmenuje se Z7, a na rozdíl od mateřského modelu má integrovanou anténu. Informace o tomto přístroji se značně rozcházejí, na podrobnosti si ještě nějaký čas budeme muset počkat. Stejně tak termín uvedení na trh a případná cena zatím nejsou známy. V případě ceny lze předpokládat podobnou cenovou hladinu jako u Z5, kterou Z70 nahradí.

V kategorii stylových telefonů má jednoho zástupce i německý Siemens. Odolný telefon ME45 je sice téměř identické dvojče S45, ale právě vzhled jej podle nás zařazuje místo do manažerské kategorie mezi stylové telefony. O ME45 platí to samé co o S45, i cena je velmi podobná, možná o trochu nižší, a měla by se pohybovat do 14 000 Kč. ME45 se již prodává i u nás, ale telefonů je prý zatím nedostatek, takže mějte při jeho shánění trpělivost.

Stylové telefony jsou velmi populární především v Asii, takže i nabídka místních – pro Evropany většinou naprosto neznámých výrobců, je velmi široká. Jenom korejští producenti nabízejí minimálně 9 rozvíracích telefonů, jejichž přehled najdete v tomto článku. Další desítku podobně řešených telefonů mají ve svém arzenálu výrobci z Tchai-wanu či z jiných asijských zemí a například dva displeje jsou v tamních podmínkách téměř samozřejmostí. V Evropě spíš zakoupíte Trium Cosmo, který zaujme především rozměry a netradičně řešeným flipem, který zakrývá i část displeje. Tento telefon již lze v některých zemích Evropy koupit a jeho cena je v přepočtu přibližně 17 000 Kč. Podobně řešený model Sirius s podporou GPRS je však zatím jen ve hvězdách.

Donedávna nejlehčí GSM telefon na světě, Sendo D800, již také lze v Evropě koupit. Jeho cena není nijak nízká, pod 14 000 Kč se nedostanete. Za tyto peníze dostanete opravdu miniaturní telefon s aktivním flipem a výbavou nijak nevybočující z dnešního průměru.

Chytré telefony

Poslední kategorií jsou „chytré“ telefony, přístroje kombinující mobil a osobní počítač. V současné době jsou na trhu tři rozdílné koncepce a pouze Nokia si může být jista, že její varianta je životaschopná. Nokia 9210, pokračovatel již legendární Nokie 9000 a 9110, má barevný displej a s ohledem na svoji koncepci s operačním systémem EPOC i rozličný výběr funkcí. Nevýhodou jsou však relativně velké rozměry přístroje a jeho váha. Zájem zákazníků o tento telefon i přes jeho vysokou zaváděcí cenu však naznačuje, že vyšší váha a rozměry nejsou u Nokie 9210 na překážku. Cena Nokie 9210 postupně směřuje dolů, z počáteční sumy přes 40 000 Kč (včetně digitálního fotoaparátu) dnes pomalu atakuje sumu o deset tisíc Kč nižší. Kdo si počká, ten zřejmě ušetří a možná se dočká i slibované podpory češtiny.

Motorola zvolila odlišný způsob řešení chytrého telefonu. Accompli 008 se ze všech těchto přístrojů nejvíce podobá mobilnímu telefonu. A008 je velmi podobná legendárnímu StarTacu. Telefon je rozvírací, místo klávesnice má dotykový displej a jeho hmotnost je 152 gramů. Platforma Java slibuje množství dalších aplikací, které rozšíří standardní funkce telefonu. Výhodou je i podpora GPRS, ale pouze v konfiguraci 3+1 timeslot. A008 je nástupce téměř identicky vypadajícího modelu A6188, který byl primárně určen jen pro Asii, ale přes neoficiální dovozce jej bylo možné koupit i v ČR. Cena by měla být velkou předností nového Accompli. Podle našich informací by neměla přesáhnout 25 000 Kč, čemuž odpovídají i cenové relace A008 v zahraničí, kde se již prodává. U nás by měla být chytrá Motorola dostupná koncem října.

Ericsson pro letošní podzim inovoval svůj již rok prodávaný smartphone s označením R380s. Tento telefon se nedočkal větší popularity, a to především kvůli nepříliš bohaté výbavě. Naopak kombinace dotykového displeje a flipu se standardní klávesnicí byla velmi zajímavým řešením. Vylepšený model se jmenuje R380e a o přízeň zákazníků by měl začít bojovat na začátku listopadu. Cena by měla kopírovat předchůdce. Do 20 000 Kč by se případný zájemce měl vejít.

Poslední řešení v kategorii chytrých telefonů nabízejí hned dva výrobci zároveň. Sagem WA3050 a Trium Mondo vypadají spíš jako PDA než jako mobilní telefony. Ani jeden z přístrojů se v ČR oficiálně neprodává, Mondo lze zakoupit od neoficiálních dovozců za přibližně 35 000 Kč a v podobné cenové hladině se pohybuje i Sagem, pro kterého si však budete muset zajet do zahraničí. Oba telefony svojí vahou atakují hranici 200 gramů, ale především jejich rozměry z nich nedělají přístroje, které by bylo možné nosit v kapse saka či kalhot. Výhodou je naopak obrovský displej, který nabízí rozhodně pohodlnější práci než třeba u Motoroly Accompli. Každému bude vyhovovat něco jiného. Výběr je teď již jen na vás.