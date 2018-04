Co přinese podzim aneb Nové telefony na trhu (1. část)

Přehled není rozlišen podle jednotlivých značek telefonů, ale podle jejich zaměření na cílovou skupinu zákazníků. První segment obsahuje levné telefony pro každého, které s největší pravděpodobností najdeme v předplacených sadách operátorů nebo jako nejlevnější dotované telefony. Druhý segment zahrnuje telefony určené pro pracovní využití, tedy takové přístroje, které mají solidní „kancelářskou“ výbavu a neměly by postrádat nějakou formu přenosu dat či synchronizaci s osobním počítačem. Další kategorií jsou stylové telefony, které bez ohledu na svou cenu mají především reprezentovat svého majitele. Poslední budou na řadě takzvaně chytré telefony, tedy přístroje, které kombinují mobilní telefon a osobní mikropočítač. Některé z těchto přístrojů se více blíží telefonům, jiné zase vypadají jako pravověrné PDA s možností telefonování. V první části najdete jen low-endové přístroje, kterých se očekává nejvíce a také se jich nejvíce prodává. V druhé části pak najdete zbývající kategorie.

Bohužel, nebo bohudík, mnoho telefonů se v dnešní době již nedá přesně zaškatulkovat. Je mnoho telefonů, které plují napříč běžně udávanými kategoriemi, a pro někoho může takovýto telefon skončit mezi levnými „doťáky“ a pro jiného to může být špičkový manažerský přístroj. Příkladem budiž Sony CMD-J5 (J6), který cenou spadá poměrně hluboko do kategorie low-endů, ale jeho výbava snese srovnání s mnohými telefony manažerské kategorie. Nebo třeba Nokia 3330, ne že by se jednalo o telefon, který diktuje pravidla módních trendů, ale jeho dnešní pozice a hlavně cena spadá právě spíš do kategorie stylových telefonů než mezi low-endy, kam patří svojí výbavou. Takže pokud najdete svého favorita v jiné kategorii, než kam jsme jej zařadili my, nevěšte hlavu a porovnávejte s těmi telefony, kam myslíte, že podle vás patří.

Na konci každé kategorie najdete telefony, které se buď oficiálně do ČR nedovážejí, nebo které oficiální dovozci nepředpokládají uvést na náš trh. Všechny uvedené ceny jsou pouze přibližné a jejich výše je stanovena podle informací od dovozců, nebo je odvozena od cen v zahraničí. Druhý případ ale může být velmi ošidný hlavně pro první kategorii low-endů, kde se nedotovaná cena a cena v předplacených sadách může dost výrazně lišit a taktéž dotační politika v zahraničí je velmi odlišná od té v České republice. Naopak v prvním případě platí, že mnoho dovozců nerado prozrazuje cenu ještě neprodávaných výrobků, protože právě cena může být jejich největší trumf. Přesto by se mělo dát podle uvedených cen alespoň přibližně orientovat.

Low-endy a nižší střední

Začněme hezky podle abecedy, první na řadě je francouzský Alcatel, který má pro letošní podzim hned dvě velmi žhavá želízka. První se za zákazníky vydá OT511, jehož prodej je v celé Evropě již na spadnutí. Alcatel 511 nebude mít, jak bylo donedávna uváděno, GPRS, přesto bude mít svým zákazníkům co nabídnout. EMS, hlasové poznámky, hlasové vytáčení čísel, vícevrstvý telefonní seznam rozdělený do tří skupin, a především hmotnost pouhých 75 gramů by mělo zákazníky přesvědčit, že on bude pro ně ten pravý. A kolik to bude stát? Z ceny dotovaného přístroje v SRN, která kopíruje telefony jako Nokia 3330, lze předpokládat cenu okolo 8000 Kč za předplacenou sadu. Alcatel OT511 by se měl začít prodávat ještě před Invexem, ovšem zpoždění nelze vyloučit.

Jen o pár týdnů později, tedy alespoň podle vyjádření výrobce, by se měl začít prodávat mladší a levnější bráška Alcatel OT311. Výbava má být jen o něco slabší než u OT511, váha vzroste na 99 gramů, ale podrobnosti jsou stále zahaleny rouškou tajemství, takže na detaily si budeme muset ještě počkat. Cenu OT311 lze zatím jen odhadovat, ale podle vzoru jeho starších sourozenců lze očekávat velmi příznivou cenovou hladinu. Podle vyjádření výrobce by při uvedení obou modelů na trh měla být k dispozici i česká varianta slovníku Zi (obdoba T9).

Další na řadě je Ericsson. Nedávno představený model T65, který nikdo nečekal a který o to více překvapil, je právě spíš na rozhraní low-endů a manažerských telefonů. Cena tohoto severského elegána by se mohla vejít pod 10 000Kč, ale je otázkou, jestli se tento telefon dostane do předplacené sady a jestli se jej opravdu podaří prodávat do konce letošního roku.

Čistý low-end asi Ericsson letos již neuvede. Alespoň v Evropě se nepředpokládá prodej A2638, malého a lehkého telefonu s integrovanou anténou, pokračovatele dobře známého modelu A2628. A2638 se zatím prodává jen v Číně a okolních zemích a jeho cena je více než příznivá, v přepočtu do 4000 Kč. Na evropském trhu se spíš objeví jednodušší typ A3618, který nemá integrovanou anténu a také WAP. Jestli se to však podaří do konce roku, je otázkou. V Asii se však tento velmi lehký telefon již nějaký čas prodává a jeho cena se v přepočtu pohybuje okolo 4500 Kč.

Naopak Motorola má v kategorii levných přístrojů pro letošní podzim hned dva favority. Prvním je GPRS low-end T192, který má integrovanou anténu a množství atraktivních funkcí. Novinkou u Motoroly jsou výměnné kryty. Co všechno můžete od T192 očekávat, jsme vám nabídli již s předstihem v naší recenzi. T192 se již na některých západoevropských trzích prodává a její předností je velmi příznivá cena, která by se v přepočtu měla vejít do 6500 Kč za předplacenou sadu. Podle našich informací by T192 měla být na našem trhu dostupná v průběhu října.

Druhá novinka má označení T191 a na rozdíl od předchozího telefonu zas tak výjimečná není. Pokud se ovšem dá v kategorii low-endů považovat za běžnou hmotnost telefonu 80 gramů. T191 má standardní výbavu telefonů své kategorie, anténa není integrovaná, ale cenou by měla patřit mezi nejlevnější. Telefon se zatím běžně neprodává ani na západ od našich hranic, takže předpovídat, kdy a za kolik se začne prodávat i u nás, bude jen čirá spekulace. Stihne to Motorola T191 do Vánoc?

Světová jednička, finská Nokia, s největší pravděpodobností do konce letošního roku žádnou novinku v kategorii low-endů neuvede. Prodejnost současných modelů 3310 a 3330 je zatím stále velmi dobrá, a když bude nejhůř, stále je kam jít s cenou dolů. Dokonce i dnes již historické telefony 5110 a 3210 se stále prodávají velmi dobře, pokud ovšem ještě někomu zůstaly na skladě.

Panasonic již několik měsíců prodává svůj nový low-end GD35, ale bohužel nikoliv u nás. Na přístroji samotném není nic moc zajímavého, spíš se jedná o designovou modernizaci staršího modelu GD30. Cena v zahraničí je zatím spíš nad průměrem dané kategorie, v přepočtu okolo 5000 Kč za předplacenou sadu. Podle vyjádření českého zastoupení společnosti Panasonic zatím není rozhodnuto, jestli se GD35 bude u nás prodávat.

Zajímavější novinkou Panasonicu by měl být telefon s integrovanou anténou – GD75. I tento telefon jsme vám nedávno představili v preview, ale podrobné informace, kdy a za jakou cenu bude dostupný zákazníkům, zatím chybějí.

Nejpozději do konce listopadu bude Philips svým zákazníkům nabízet dvě novinky z kategorie levných telefonů. První z nich, Fisio 311, je opravdu pravověrný low-end, který v nabídce společnosti nahradí Azalis 238. Cena by měla být jeho největší devízou, lze předpokládat, že se bude jednat o jeden z nejlevnějších telefonů vůbec. Přesto by jeho výbava neměla být pro potenciální zákazníky zklamáním, posuďte v naší recenzi.

Významnější novinkou je však Fisio 318, po Motorole T192 další low-end s GPRS (oba 3+1 timeslot), a na rozdíl od konkurenta nejenom pro WAPování, ale i pro normální datové přenosy. 318 má však mnoho dalších předností, a to jak z pestrého rejstříku své výbavy (například 300 míst v paměti telefonu nebo nahrávatelné hry), tak především ve své předpokládané ceně, která by mohla být ještě o něco nižší než u konkurenta ze stáje Motoroly. Termín uvedení na náš trh by se měl shodovat s Fisiem 311.

Další hráč pochází opět z Francie a v poslední době se mu u nás příliš nedaří. Sagem momentálně na našem trhu nabízí pouze nový model MW3020, a to ještě jen přes nezávislého distributora. I nasazená cena okolo 8000 Kč je nepřiměřeně vysoká. Jaká bude budoucnost Sagemu v České republice je ve hvězdách, přestože mu na Kladně ve středních Čechách vyrábí telefony kanadská společnost Celestica.

V zahraničí můžete koupit i některé další nové Sagemy, například MW3026 lze ve Francii pořídit okolo 4500Kč včetně předplacené karty. Problém však může být s odblokováním. Další možností je Sagem MW3022, který je podobný u nás prodávanému MW3020, ovšem s decentnějším designem. Jeho cena je velmi příznivá, v předplacené sadě stojí v přepočtu do 3000 Kč, ale bohužel opět jen ve Francii.

Naopak Samsung by jednu hvězdu low-endových hitparád ve své nabídce měl. Je jím model R200, který má aktivní flip a po vzoru svých sourozenců velmi detailní a kontrastní displej. Telefon se již prodává například ve Francii a jako nedotovaný (!) stojí v přepočtu velmi solidních 5000 Kč.

Jestli se R200 bude prodávat u nás, je zatím nejisté, i když jeden z operátorů o jeho nasazení aktuálně jedná. Ovšem nakonec se novou akvizicí Samsungu v předplacených sadách může stát model R210, tentokrát bez flipu, ale zato s rozšířenou výbavou, zahrnující například EMS nebo nahrávatelné hry. Do listopadu by mělo být jasno.

Siemens představil svou low-endovou novinku před několika dny a již nyní je jisté, že C45 zaútočí na přední příčky hitparády telefonů v předplacených sadách. Výměnné kryty, množství detailů uzpůsobujících C45 vkusu uživatele a celkově solidní výbava by mu k tomu měly napomoci. Jak to bude s cenou, ještě není jasné, a to samé platí i pro termín uvedení na trh. Česká republika by za ostatními evropskými zeměmi v tomto směru neměla zaostat, spíš naopak by měla patřit k těm, ve kterých se C45 začne prodávat nejdříve. Cenu lze zatím jen odhadovat, ale podle zatím dostupných informací by se mohla vejít do rozmezí 5000 až 6000 Kč za předplacenou sadu s tímto telefonem.

Velmi očekávaný odolný Siemens M45 se zatím asi na trhu neobjeví, alespoň do konce roku je to téměř vyloučeno. Informace o tomto telefonu se značně rozcházejí, některé zdroje tvrdí, že se do výroby vůbec nedostane, jiné naopak tvrdí, že se mají příznivci značky na co těšit. Vyberte si.

Poslední v abecedě, z u nás etablovaných značek, je Sony. Designově lehce přepracovaný telefon J6, vycházející z nadále prodávaného J5, se hned po uvedení stal hitem našeho trhu. Velmi příznivá cena a výbava přesahující kategorii low-endových přístrojů zapříčinila nedostatek Go sad se Sony J6, což je v dnešní době věc málo vídaná. A co nástupce?

Před několika dny představené novinky japonského výrobce se s největší pravděpodobností do prodeje v tomto roce již nedostanou. J7 a J70, které by měly být novinkami právě v kategorii low-endů, jsou svým předchůdcům velmi podobné, hlavní rozdíl je především u antény, která se schovala do těla přístroje a celkově se tvar telefonu příjemně zaoblil. Výbava J7 a J70 je zatím záhadou, těžko předjímat, některé zahraniční zdroje hovoří jen o mírném upgradu oproti stávajícím J5/6, jiné naopak mluví o větších změnách ve výbavě. Cena je zatím také velkou neznámou, ale právě s ohledem na současnou cenu J6 lze předpokládat její velmi příznivou hodnotu.

Pokud nejste odkázáni jen na nabídku tuzemského trhu, můžete vybírat i z několika dalších novinek v kategorii low-endových telefonů. Anglický nováček mezi výrobci, Sendo, má nový model S200, který se při troše štěstí dá zakoupit v některé ze západoevropských zemí. Cena v přepočtu okolo 6000 Kč je poměrně příznivá. Předností Senda je především nízká hmotnost a malé rozměry. O uvedení Senda na tuzemský trh se prý intenzivně jedná.

Trium