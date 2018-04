Co přinese PalmOS ve verzi 5?

Zařízení s PalmOS 4 se ještě neprodávají a přesto jsem vám v minulém článku věnovanému právě PalmOS 4 slíbil podívat se pod pokličku nové verze PalmOS 5. Zařízení s ní by se měla objevit na trhu v roce 2002 a ve výkladu jejích vlastností vycházím především z přednášky Davida Fedora na loňském Palmsource.

Proč PalmOS 5 zároveň s PalmOS 4?

Asi vám neušlo, že PalmOS ve verzi 5 se dostane na trh jen o málo později než PalmOS 4 (zařízení s PalmOS 4 mají být na trhu tak v květnu letošního roku). Proč ten spěch a proč se vůbec ještě zabývat verzí 4?

Smyslem takřka souběžného vývoje verze 4 a 5 je plná kompatibilita a zároveň přiblížení nových možností. PalmOS 5 se totiž odpoutává od procesorů Dragonball firmy Motorola a směřuje k ARM procesorům. To je ale dosti podstatná změna, která dá konstruktérům jednotlivých výrobců řádně zabrat, než se s ní vypořádají. Jenže Palm platforma už nutně své proměny potřebuje, a tak je tu rychle doplněná verze PalmOS 4, která mnoho převratného nepřináší, jen kodifikuje to, co si jednotlivé firmy do PalmOS s vědomím Palm Computingu doflikovaly.

PalmOS 5 oproti tomu přináší mnoho zásadních změn. Kupodivu ale většina lidí zřejmě pocítí více změn ve verzi 4, nežli ve verzi 5 - ta má většinu změn pod kapotou.

Sbohem Dragonballe, vítej ARM

Jak již jsem naznačil, verze 5 opouští procesory Dragonball firmy Motorola a vrhá se na osvědčenou a výkonnější procesorovou řadu ARM - konkrétně na procesory ARM9 i XScale (původně StrongARM). Ale pokud máte firmu Motorola rádi, nezoufejte - už si koupila licenci na ARM procesory a zájemcům je bude rovněž prodávat. Procesory ARM jednak nabízí více výrobců, jednak jsou výkonnější a vývojově bohatší, takže volba vývojářů PalmOS je bezesporu rozumná. ARM umožní implementovat pod PalmOS funkce na stávajících Palmech těžko nebo vůbec dostupné - přehrávání MP3, video a další výkonově náročnější funkce.

Zdá se, že PalmOS 5 ale procesory řady 68k (Dragonball) podporovat bude - nakolik, to zatím není jasné. Mluví se ale o tom, že určitý hardwarový překryv i u PalmOS 5 bude - že bude možno aplikace překompilovat do kódu obou procesorů. V praxi s tím ale bude podobný problém, jako byl u WinCE, kde také existuje více procesorových platforem. Uživatelé budou muset dávat pozor, jaký program instalují - lépe na tom budou majitelé ARM, kteří budou moci využívat emulátor 68k procesorů.

Co si od ARM slibovat?

Lepší podporu multimédií

Snížení nároků na napájení při potenciálu vzrůstu výkonu

Menší a variabilnější zařízení

Robustnější zabezpečení

ARM je vedoucí platforma hlavně v bezdrátových zařízeních

Větší diferenciace PalmOS zařízení nejenom co do funkcí, ale i co do výkonnosti

PalmOS 5 se přidrží stejného aplikačního rozhraní jako stávající verze PalmOS, odstraní ale historické limity deklarované architekturou procesorů 68k. Především bude odstraněna hranice 64 KB pro záznam. Bude možno použít více jak 16 kategorií. Bude ale také zpohodlněna práce tím, že bude možno online při synchronizaci konvertovat jednotlivé formáty - například DOC Wordu do DOC Palmu. Totéž bude platit pro beamování.

Displej

PalmOS přinese asi největší změnu do práce s displeje. Omezení na 160x160 bodů rozlišení definitivně padne a bude možno používat prakticky libovolné rozlišení displeje. Pro pořádek připomínám, že některými vylepšeními umožňuje PalmOS již dnes interpolovat rozlišení na 320x320 - tedy na přímý násobek 160x160 bodů - používá se to v Sony Clié 700 a údajně to bude použito i v Palm m505.

Pro starší aplikace nový PalmOS jednoduše nabídne znásobení zobrazovacích bodů, takže aplikace poběží beze změn, jen bude kostrbatější.

Další změna se dotkne Graffiti plochy. Ta napříště nebude pevně definovaná, ale bude možno ji využívat jako plovoucí, tedy podobně jako na WinCE a PocketPC, kde není plocha pro psaní přísně definovaná, ale používá se plocha na displeji, kterou si může uživatel zvolit. To ušetří místo, psaní to někdy může znepřehlednit.

Více informací zatím není

To je zatím vše, co se dá o PalmOS 5 s jistotou říci. Jak už jsem prohlásil na začátku - změny se budou týkat především portace na jiný procesor a variability, kterou nový PalmOS pro jednotlivá zařízení nabídne. Přeci jenom se dnes na první pohled zle poznávají jednotlivé modely od sebe a liší se zpravidla jen velikostí paměti. To by u PalmOS 5 mělo být minulostí a tento operační systém slibuje natlačit PalmOS i do pozice systému chytrých telefonů, což jeho předchůdce při vší úctě není schopen příliš dobře zvládnout.