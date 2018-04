Co přináší Siemens nového

Dnes dopoledne se konala v paražském hotelu Don Giovanni tisková konference firmy Siemens. Jak je mým zvykem, i dnes jsem přišel o hodinu dříve, jelikož mi Patrick špatně přeposlal pozvánku. Na druhý pokus jsem se ovšem neomylně trefil.

Na tiskové konferenci tedy Siemens představil kompletně svou firmu a její plány do budoucna. Jedná se převážně o výstavbu sítě DCS1800, pokud si Siemens vybere jako dodoavatele budoucí třetí operátor v Čr.

Firma Siemens, jak jistě víte, měla donedávna v provozu základnovou stanici pro DCS1800 na Ruzyňském letišti. Dále představila postupy, které používá pro plánování sítě od plánování, přes návštěvu přímo míst na střechách až po jednání subkontraktorů s majiteli nemovitostí a zajišťování stavebního povolení.

Pro případnou výstavbu sítě plánuje Siemens zajistit práci českým firmám, které budou vlastně subdodavateli a budou se starat o výstavbu, či stavební práce při budování nových stanic. Tím by měl do naší republiky v průběhu 3 následujících let investovat přibližně 300 až 500 miliónů dolarů.

Soutěžení mezi dodavatelem technologie pro třetího operátora vrcholí právě v dnešní době a tudíž mají všichni soupeři ještě nějaký týden na to, aby zajistili stavební povolení a smlouvy o nájmu na objektech, kde ještě nejsou tyto věci zajištěny. Po té budou jen čekat, jakého z nich si třetí operátor vybere.

Dále byla kromě DCS technologie představena i další várka mobilních telefonů, které přijdou brzy na náš trh. V první řadě byl představen duální Siemens S25, jehož hmotnost bude 130 gramů a rozměry 117x47x27 mm. Tento telefon bude uveden na trh 1.8. 1999. Další novinkou bude telefon Siemens SL25, jehož hmotnost je opravdu muší - 75 gramů a rozměry jsou 102x45x19 mm.