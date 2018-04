Co přináší Juice Pay?

"Juice Pay je tady," ozývalo se před dvěma týdny. Dlouho očekávaná "virtuální peněženka", jež svůj image spojila s portálem Mobil Juice od EuroTelu, byla představena právě před čtrnácti dny. Trochu smutné překvapení padlo na nás, kteří jsem čekali velký boom na internetových obchodech ihned po jejím uvedení. Přes počáteční zadrhnutí se zdá, že Juice Pay se již rozšiřuje a velký zájem jak na straně obchodníků tak i zákazníků značí, že tato platební varianta zřejmě neupadne v zapomnění.

Po rozhovoru s viceprezidenty Citibank Tomášem Rycheckým a Petrem Klimešem jsme se dozvěděli několik zajímavých informací, které osvětlují mnoho z otázek týkajících se Juice Pay. Začněme však novými skutečnostmi, na které může každý narazit při svém putování po českém internetu.

Po Vltavě, která byla v prvním týdnu jediným internetovým obchodem, který akceptoval platbu pomocí Juice Pay, začlenila již do svých stránek Payment Gateway od Citibank i firma Ticketpro. Funguje bez problémů a Ticketpro tak splnit to, co slíbil.

Pokud mluvíme o Ticketpro, dodejme ještě, že avizované placení pomocí Juice Pay přímo na WAPu se konat nebude, alespoň ne v on-line podobě. Petr Klimeš jasně prohlásil, že zabezpečení, které umožňuje protokol WAP, a to i verze WAP1.2, naprosto nevyhovuje nárokům na bezpečnost pro on-line platby. Dále Petr Klimeš dodal, že teprve protokol WAP1.3 by mohl splňovat jejich požadavky. Jinou možností, jak ještě před nástupem tohoto standardu dosáhnout on-line placení přes WAP by byla vlastní gateway Citibank. O jejím zřízení zatím Citibank pouze uvažuje.

Abychom však my, vlastníci Juice Pay karty, nebyli touto skutečností příliš rozladění, dodejme, že možnost off-line placení je vhodným řešením pro případ "vzdálené" platby. Tento způsob placení funguje téměř stejně prostě, jako přímý on-line převod. Pokud si například právě u Ticketpro rezervujete vstupenky, můžete zadat číslo své Juice Pay karty (ať už na WAPu nebo ústně operátorce) a na váš Juice Pay účet bude zaslána takzvaná "elektronická složenka". Ve chvíli, kdy se připojíte pomocí internetu k serveru Citibank a přihlásíte se ke svému Juice Pay účtu, objeví se vám na obrazovce "složenka" na zaplacení požadované částky od Ticketpro. Máte možnost ji potvrdit či zamítnout. Pokud platbu potvrdíte, peníze jsou z vašeho účtu odeslány a vaše vstupenky jsou zaplacené.

Dle zástupců Citibank je o Juice Pay karty velký zájem a tak je jen logické, že většinu zájemců zajímá, kde na internetu budou moci své karty k placení použít. Jak nám sdělil Tomáš Rychecký, zájem mezi obchodníky o zařazení kompletního platebního řešení od Citibank (Citibank Payment Gateway) je velký. A to jak mezi těmi, kteří již mají své obchody zavedené a fungující, tak mezi těmi, kteří chtějí s obchodováním na internetu teprve začít. Kolik jich však nakonec skutečně na svých stránkách platbu pomocí Juice Pay bude mít se rozhoduje během procesu, ve kterém se Citibank ujišťuje o kvalitě služeb obchodu svým zákazníkům. Citibank tak chce zaručit svým klientům kvalitní služby nejen ze své strany, ale i ze strany spolupracujících obchodníků. Požadavky, jež jsou součástí tohoto "kodexu" jsou například maximálně třítýdenní dodací lhůta, záruka na zboží a podobně.

V blížící se "okurkové sezóně" lze očekávat znatelné zpomalení v používání internetu a také v rozmachu Juice Pay. Ovšem již od září by se v nové vlně měl zájem o Juice Pay obnovit, podpořen několika novými obchody. Po prázdninách se tak snad dočkáme podstatně širší nabídky zboží, které si budeme moci pořídit přes internet a platit přitom kartou Juice Pay od Citibank.