Co přinášejí nové tarify Českého Telecomu (Analýza)

Volejte o víkendu, svátcích a mimo špičku zadarmo. To je nový slogan Českého Telecomu. Od prvního září jsou v nabídce Telecomu nové tarify Telefon Víkend a Telefon Volno. Dle hesla všech operátorů, kteří se řídí teorií „nenabízíme slevy zadarmo“, za tento tarif zaplatíte 429 a 479 korun.

Co přinesou nové tarify stávajícím zákazníkům Českého Telecomu? Uživatelům tarifů Home (Mini, Standard) nic, protože jim tato nabídka určená není. Využít volného volání mohou jedině při přechodu na nové tarify Telefon Víkend nebo Volno. Ty svou samotnou cenou přesahují standardní tarify Home. Zákazníci s tarify Telefon si mohou víkendové a mimošpičkové volání přibrat ke svému stávajícímu tarifu, a to za 99 nebo 149 korun.

Novinky vypadají dobře, ale mají i své mouchy. Volání je totiž zdarma jen pro hovory trvající třiceti minut volání. Každá další minuta je zpoplatňována, a to cenou 0,79 u místního hovoru a 1,70 u hovoru dálkového. Chce to prostě své hovory rozdělit na menší než půlhodinové části. „To proto, aby nám lidé u sluchátka neusínali,“ řekl marketingový ředitel Telecomu David Duroň. Volání zdarma také neplatí pro hovory do zahraničí a na mobilní telefony.

Volné minuty už Telecom zavedl v rámci svých nadstavbových balíčků, které představil již dříve. Za příplatek si mohou zákazníci připlatit volné minuty pro telefonování na mobilní telefony nebo pro vytáčené připojení na internet. Uživatelé by si ale měli dávat pozor na své běžné volné minuty. Při víkendovém volání zdarma vám totiž systém vyčerpává volné minuty z běžného placeného tarifu, které byste mohli využít i ve špičce během týdne. Může se tak stát, že všechny své volné minuty mimo volání zdarma provoláte již první víkend. Podle Telecomu to však až tak úplně neplatí. "Řekněme, že měsíc začíná víkendem, zákazník má Telefon 120 a k tomu balíček Víkend. Během tohoto víkendu provolá 120 minut do pevné sítě v rámci ČR. Z jeho volných minut se ve skutečnosti odečteno 60 minut za hovory mimo špičku, zatímco dalších 60 minut na hovory ve špičce mu zůstává. U tarifů řady Telefon jsou volné minuty dělené na polovinu, to znamená polovina ve špičce a polovina mimo špičku," řekl k problematice Vlastimil Sršeň z Českého Telecomu.

Kolem volných minuty u tarifů Českého Telecomu vzplanulo mnoho emocí, a to jak u alternativních operátorů, tak u sdružení, bránících spotřebitele. Spotřebitelé vidí jako velký problém to, že nemohou zjistit aktuální stav svých volných minut. Telecom proti tomu však namítá, že v současné době zákazníci možnost zjistit aktuální data o výši svého kreditu prostřednictvím placené služby e-účet. "U tří variant této služby probíhá pravidelná aktualizace dat, která jsou k dispozici zhruba čtyři dny zpětně," řekl nám k tomu mluvčí Telecomu Vladan Crha.

Časový limit volání není u Telecomu novinkou. U internetového připojení jsou zákazníci Telecomu odpojováni po dvaceti minutách v případě, že se připojují na linky se zvláštním tarifem. Tím se snaží bojovat proti podvodným dialerům a preventivně chránit zákazníky před překvapivě vysokými telefonními účty.

„S podobnými nabídkami se můžeme již delší dobu setkat u mobilních operátorů,“ řekl ČTK analytik Wood & Company Jan Slabý. Naši tři mobilní operátoři nabízí samozřejmě také zvýhodněné víkendové volání.

T-Mobile má v rámci volání T-Mobile víkend+ volání za šedesát haléřů při paušálu pětatřicet korun. U Oskara můžete v sobotu a v neděli volat zdarma. Stačí si jen vybrat si z jejich Dárkového koše balíček Moje víkendové hovory a přidat ho ke svému tarifu. Samotný balíček je zdarma, a platíte k tomu jenom svůj tarif. Eurotel pro změnu nabízí za necelých 180 korun 100 volných víkendových minut a k tomu 50 volných SMS. Na závěr ale nutno uvést, že levné a volné volání poskytují operátoři jenom u hovorů do vlastních sítí.

Alternativní operátoři podobné služby nechystají, protože by to pro ně bylo ztrátové. Podle jejich zástupců platí Telecomu propojovací poplatky podle provolaných minut a ne paušálně. Díky tomu by od určitého počtu minut na službu dopláceli. „K paušálně zpoplatňovaným hovorům nabízeným dominantním operátorem by se však měly, podle našeho názoru, vyjádřit především regulační a antimonopolní úřady,“ řekl nám k tomu Pavel Kaidl z Aliatelu.

Podle mluvčího Contactelu Pavla Rusého jsou nové tarify dalším případem zneužití monopolního postavení dominantním operátorem, neboť současné nastavení propojovací smlouvy znemožňuje konkurenčním operátorům přijít na trh s obdobnou nabídkou. K tomu dodal, že vzhledem k propojení v tranzitní úrovni platí operátoři 12 korun za hodinu, což nenabízí prostor k přípravě srovnatelného tarifu.



Český Telecom přišel, stejně jako někteří mobilní operátoři s novými balíčky, aby tím rozšířil stávající nabídku svých služeb. Všechno se opět točí kolem oblíbené volné minuty, která se čím dál tím více prodražuje. Telecom však cestou zjednodušování tarifů, jako Oskar a T-Mobile, ale spíš směrem ke kombinování tarifů, a jejich individualizaci, což ve výsledku dělá nabídku ještě složitější.

Jaké jsou podle vás nové tarify Českého Telecomu?