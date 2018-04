Co předcházelo mobilům: holínky, vysílačky, tranzistorová rádia a chladničky

Deset let uplynulo jako voda a v Evropě se rozpoutala druhá světová válka. Americká armáda se ještě před svým vstupem do boje na počátku čtyřicátých let začíná poohlížet po nových vysílačkách. Její dosavadní mají totiž nepřiměřenou velikost a ani další technické specifikace nejsou oproti ostatním světovým armádám dostačující.



Bratři Galvinové, doposud majitelé jedničky ve výrobě autorádií, se rozhodli pro výrobu několika testovacích kusů vysílačky, jejíž dosah se pohyboval tehdy okolo ohromující jedné míle. A s rozměry, za které by se nikdo nemusel stydět ani desítky let po válce. Armádě se tehdy tento prototyp natolik zalíbil, že s firmou podepsala kontrakt a do konce války bylo vyrobeno více než sto tisíc kusů.





Nejenže se ze společnosti vyrábějící autorádia stal i výrobce vysílaček pro vojáky, ale firma - tehdy už vystupující pod obchodní značkou Motorola - se stala předním technickým dodavatelem americké armády.

Pokud bychom se podívali do tanku, džípu či jiného amerického armádního vozidla ze čtyřicátých let, je vcelku pravděpodobné, že by se zde nacházel alespoň jeden přístroj bratří Galvinů.

Poválečný svět kvůli bojům po všech stránkách utrpěl. To se však nedá říci o technických výrobcích. Finsko, které muselo Sovětskému svazu splácet válečné reparace, kupovalo od Nokie techniku. Motorola, ze které se stal díky kontraktům s americkou armádou opravdový gigant, se pustila do výroby televizorů, procesorů, co nás však zajímá nejvíce - do telekomunikací.

Licence na tranzistor upevnila Motorole přední pozici

Na začátku padesátých let se už Motorola může označovat za jednoho z "technických vládců světa". Spoustu financí investuje do vývoje obousměrných vysílaček, tedy jakýchsi předchůdců dnešních telefonů. Firma se také soustředí na rozvoj bezdrátových komunikací v mikrovlnném pásmu a díky propracované strategii po několika letech vlastní celých sedmdesát procent ze všech mikrovlnných systémů v USA.

U Motoroly se od padesátých let nehraje na desetiletí, ale na roky. Prakticky každý nový rok představuje nový vynález. Některé se uchytí více, některé pochopitelně zkrachují po pár měsících. Firma takových rozměrů si však pokusy může dovolit.