Co od 1.července přinese volba operátora?

Počátkem července bude spuštěna služba volby operátora, na kterou již dlouho čekají alternativní operátoři i uživatelé telefonních služeb. Podívejme se na tento dílčí krok v postupné liberalizaci českého telekomunikačního trhu nejprve z pozice zákazníka Českého Telecomu (ČT). Pro něho se konečně otevírá prostor pro využívání služeb ostatních operátorů, i když zatím má pouze přípojku od Českého Telecomu. Volbou čtyřmístného čísla se zákazník ocitne v "síti" jiného operátora, jehož služeb může využívat. Podmínkou ovšem je předchozí uzavření smlouvy s tímto operátorem (většina operátorů si podle jejich slov za uzavření smlouvy poplatek účtovat nebude). Zákazník tak bude nadále platit měsíční paušální poplatky za telefonní stanici Českému Telecomu, ale odchozí hovory bude platit jeho konkurenci.

Každého napadne, že tento další krok k liberalizaci telekomunikačních služeb povede i k nižším cenám hovorného. Je ovšem užitečné se podívat, jaký prostor pro snižování cen vůbec alternativní operátoři mají. Vše totiž závisí na propojovacích poplatcích, které si Český Telecom bude moci účtovat od alternativních operátorů za poskytnutí své sítě a dále pak poplatků přímo za službu volby operátora.

Maximální propojovací poplatky za místní hovory stanovené Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) zatím činí CZK 0,6/min ve špičce a CZK 0,3/min mimo špičku. Telekomunikační regulátor navíc rozhodl, že Český Telecom si bude moci účtovat příplatek CZK 0,06/min, který má kompenzovat část nákladů ČT spojené se zavedením služby volby operátora.

Předpokládejme, že zákazník Českého Telecomu využije alternativního operátora k uskutečnění hovoru s jiným zákazníkem ČT. Za dané situace by alternativní operátor musel ve špičce Telecomu zaplatit 2x CZK 0,6/min (za originaci i terminaci hovoru v síti ČT)+ CZK 0,06/min (příplatek za volbu operátora)= CZK 1,26/min. Toto je však pouze poplatek alternativního operátora Českému Telecomu, nikoli konečná cena pro koncového zákazníka. Za situace, kdy se průměrná cena jedné minuty místního hovoru pro zákazníky Českého Telecomu pohybuje kolem CZK 1,5-1,6/min (a očekáváme, že s postupující liberalizací Telecom zavedením dalších volných minut průměrnou cenu ještě trochu sníží) neexistuje pro snížení tarifů alternativních operátorů velký prostor. Z výše uvedených důvodů se domníváme, že při současné výši propojovacích poplatků se alternativním operátorům příliš nevyplatí poskytovat službu pro ty zákazníky Telecomu, kteří volají opět zákazníkům Telecomu (těchto hovorů je zatím valná většina). Domníváme se proto, že opravdová liberalizace telekomunikačního trhu může nastat pouze poté, když ČTÚ sníží propojovací poplatky tak, aby alternativní operátoři byly opravdu schopné konkurovat Českému Telecomu, aniž by se museli pohybovat v červených číslech.

Celkové řešení podmínek zpřístupnění místních sítí bývalého národního operátora, tzv. local loop unbundling (laicky poslední míle), by neměly sledovat zájmy toho či onoho poskytovatele telekomunikačních služeb. Nastavení podmínek by mělo vytvářet prostor pro konkurenci, z níž by samozřejmě nejvíce profitoval zákazník.

Názor analytiků Wood & company podporuje i Petra Kemrová, mluvčí Aliatelu, který novou službu zavede od 2. července. Ta dnes pro Mobil.cz a Český rozhlas řekla, že Volba operátora je při současných podmínkách skutečně výhodná jen pro ty, kteří provolají více než tisíc korun měsíčně v místním telefonním styku nebo těm, co volají především dálkové (meziměstské a mezistátní) hovory či hovory do sítí mobilních telefonů. Těm, kteří provolají méně než 1000 korun podle Kemrové samozřejmě Volba operátora přinese méně znatelné úspory. Kdo provolá méně než 500 korun měsíčně, nemusí s Volbou operátora vlastně ztrácet čas.

Další komplikaci spojenou s novou službou představuje nutnost uzavřít smlouvu se všemi operátory, jejichž sítě chce zákazník využívat pro volání.

V pondělí přineseme přehled podmínek a cen, které se Volby operátora týkají u jednotlivých společností.