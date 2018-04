Co nového v GSM nám přináší firma Sagem?

Je to již dlouho, co jsme nepotěšili žádného příznivce mobilních telefonů firmy Sagem a tak, pro dnes jen zkráceně, přinášíme zajímavosti a novinky, které nás čekají.

V první řadě to bude mobilní telefon Sagem MC840 s Li-ION baterií. Testy tohoto telefonu s novou baterií vám přineseme v co nejkratší době. MC840 s Li-ION bateriemi bude na trhu k dostání již od 1.7., takže se budeme snažit přinést vám recenzi co nejdříve. Každopádně se máme na co těšit, jelikož telefon není přehnaně drahý, má HW modem, disponuje EFR, SIM tollkitem a je duální. Pro větší komfort disponuje navíc hlasitou handsfree sadou, plně grafickým displejem a vibračním zvoněním.

Nová baterie nahradí starší NiMH typ, se kterým měl telefon hmotnost 135 gramů, což naní moc. Uvidíme na kolik stlačí nové baterie hmotnost a eventuelně prodlouží pohotovostní dobu, či dobu hovoru. Hlasité handsfree na to pravděpodobně nebude mít tak markantní vliv, jelikož se například při testování RC820 projevilo používání hlasité handsfree tím, že po dvou dnech velmi častého provozu byla baterie večer vybitá více, než s používáním "klasického telefonování".

Ovšem je třeba poznamenat, že Li-ION baterie by měla být spíše samozřejmostí u telefonu podobné kategorie (samozřejmě, že nemluvím o Ericssonu).

Další novinkou, o které toho moc nevíme je Sagem RC825, který by měl vycházet z předchozího Sagemu RC820. O tomto telefonu přineseme krátké info společně s recenzí MC840 - tedy během přístího týdne.

Co se týká dalších telefonů zatím nevíme o dovozu jiných telefonů do naší republiky. Jsou sice i modely jakým je například MC850, který od MC840 odlišuje psaní SMS zpráv pomocí T9.