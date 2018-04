Co nového představuje světový kongres GSM?

Letošní 3GSM kongres v Cannes by měl být, alespoň dle trojky v názvu, především o sítích třetí generace. Především se zde však mluví o tom, jak přilákat uživatele pokročilých služeb, založených na bázi technologie GPRS (General Packet Radio Service – technologie rychlého paketového přenosu). Přitom GPRS patří jen do tzv. 2,5 generace, tedy do generace, která by pro světový kongres GSM měla být již jen okrajovým tématem. Přestože se téměř každý vystavovatel chlubí svými úspěchy a smlouvami, které uzavřel, nenajdete v celém kongresovém areálu jediný funkční mobilní telefon třetí generace (UMTS).

Budoucnost vás ovane pouze u stánku japonského operátora NTT DoCoMo. K vidění a vyzkoušení jsou zde skutečně funkční přístroje s velkými barevnými displeji, kterým k dokonalosti třetí generace chybí jen vyšší přenosová rychlost. (Novinky s označením P503I a F503I nabízejí dokonce i download javových aplikací, a to díky zcela nové funkci iappli).

Včera jsme v aktuálních zprávách přinesli informaci o novém mobilu Panasonic. Má velký černobílý displej s parametry 16x10 znaků plus dvě řádky na ikony a nastavení. Marketingové oddělení mu zatím bohužel nevymyslelo žádné označení.

Kromě Panasonicu si návštěvníci mohli prohlédnout Sendo Z100, které je založené na platforme Stinger (která je, podle Microsoftu, schopna fungovat již na 60 MHz procesoru ARM). Na této platformě bude své nové produkty řady Trium vyrábět i společnost Mitsubishi.

Další novinkou je Microsoft Mobile Explorer 3.0, který zde předvádí společnost Samsung. Explorerem disponuje mobil Samsung SGH-N350, který by se měl na světovém trhu objevit v květnu letošního roku. Podle prvního dojmu je pěkný, jen by pro funkce Page Up a Page Down nemusel používat tlačítka * a #. Jsou přece jen trochu “z ruky”. Samotný telefon Samsung SGH-N350 váží jen 85 gramů a disponuje displejem s rozlišením 128x128 pixelů. Další novinkou Samsungu je model s GPRS s označením SGH-Q100. Jeho váha a displej jsou stejné jako u typu SGH-N350.

Nove modely s GPRS představuje i Philips a Sagem (jde o modely MW 979 GPRS, MW 959 GPRS a MW 939 GPRS, Sagem MW 3020 navíc nabízí extrémně velký grafický displej s 8 řádky textu). Všechny představované mobilní telefony již samozřejmě umějí prohlížet wapové stránky.

Můžeme konstatovat, že letošní 3GSM kongres je především o řešeních. Jde zde především o možnosti, jak díky stávajícím technologiím nabídnout zákazníkům nové platební služby (Motorola m-Wallet, Siemens pay@once, Cellpay, Nokia), případně zábavu (Motorola spolu s CodeOnline nabízí i u nás známou hru Chcete byt milionářem?). Vystavovatelé zde prezentují i možnosti převodu webového obsahu na hlas (PipeBeach, Jinny Software) apod.

Celým kongresem se však nese otázka, zda zákazníci vůbec budou sítě UMTS (3G) chtít.

Pro Mobil.cz Petr Mandík, ComputerWorld