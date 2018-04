Co nového na vlnách Ermesu?

Multitone CZ opět posunuje start své ERMES sítě, tentokráte raději na neurčito. Připomeňme, že i on je dle licence povinen pokrýt do konce tohoto roku 80% naší populace. Jmenovatel problému je jednoduchý - zatím stále nedošlo k dohodě s SPT Telecom o dělbě a hlavně výši poplatků, které mají platit ti, kdož hodlají zanechat zprávu na pageru.

Zajímavostí je, že Multitone se také snaží o to, aby každý pager měl svoje unikátní telefonní číslo, které by začínalo standarní předvolbou pagingové služby a končilo číslem volaného pageru. To by značně zjednodušilo proces předávání zpráv, jednak by se tím odstranila možnost přeslechnutí se operátorky, jednak by se tím i psychologicky zjednodušilo odesílání vzkazů ze strany zadavatele vzkazu - a v neposlední řadě by se tím ušetřilo místo na vizitkách. I zde je problém - Telecomu se toto řešení (na západě obvyklé), příliš nelíbí.

Radiokontakt OPERATOR zatím rozjel speciální akci slev, kdy vám po 3 měsíce odpustí platbu paušálů (u placených služeb), pokud se stanete jeho zákazníky do 30.7.1998. Zároveň připravují zajímavé spojení pageru a PalmPilota. Modul pro PalmPilota, jež přijímá signál ERMES je již vyvinut a čeká se jen na jeho implementaci a odzkoušení v našich podmínkách. Díky tomuto modulu je možno šířit i regionálně určené datové pakety, což je patrně jedna z cest, kterou hodlají pagingové služby jít - představte si, že byste takto mohli každé ráno pagery rozeslat ceníky do všech vašich poboček...

Nicméně propojení s PalmPilotem, to je ta správná kombinace pro Jindru Kláska, která nás dozajista zpraví o zkušenostech, jen co se mu zařízení dostane na dosah.