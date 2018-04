Co nás letos čeká a nemine v internetové telefonii?

Internetová telefonie dosáhla určitého stupně zralosti. Na rozdíl od dob před několika lety není důvodem pro naazení internetové telefonie (Voice Over Internet Protocol, VoIP) v první řadě úspora nákladů, ale spíše flexibilita a lepší schopnost integrace s informačními systémy. Podíl VoIP na trhu nezadržitelně stoupá a těší se nyní také zájmu velkých operátorů a regulačních orgánů. Zkusme si zaprorokovat, co internetovou telefonii potká v tomto roce.

- Nástup levných telefonů a routerů podporujících internetovou telefonii sníží pořizovací náklady a učiní z těchto zařízení komoditu. Internetové telefony půjdou na odbyt lépe než mobily pro sítě třetí generace. Jen malá část z nich však zvládne videokonference.

- VoIP se objeví na přenosných počítačích vybavených reproduktorem, mikrofonem a bezdrátovým síťovým adaptérem.

- Signalizační protokol SIP vytlačí protokol H.323, čímž se zvýší interoperabilita mezi produkty konkurenčních firem a prostupnost komunikace přes firewally. Vedle SIPu bude přežívat jen protokol Skinny společnosti Cisco.

- Internetová telefonie začne dominovat v nově otevíraných callcentrech, díky tomu budou telefony a telefonní hovory lépe integrovány do systémů podpory prodeje.

- Zvýší se podíl řešení ze světa open source, jako je softwarová pobočková telefonní ústředna Asterisk běžící na Linuxu. Proprietární funkce Asterisku přispějí k nové fragmentaci trhu.

- Internetovým telefonům budou vytýkány problémy s tísňovým voláním, u kterého policie, zdravotníci ani hasiči nedokáží dostatečně operativně určit geografickou polohu volajícího. Část telefonů a aktivních síťových prvků může být pro tísňová volání vybavena přípojkou do běžné telefonní sítě, státní orgány se však budou snažit prosadit vyšší míru sledování uživatelů internetu.

- Internetovou telefonii se úřady pokusí regulovat podobně jako klasickou, jako první navrhnou vybírat poplatek na univerzální službu. Staneme se svědky lobbování a v různých zemích se situace vyvine odlišně.

- Internetová telefonie začne být nabízena k internetu po kabelové televizi, zatím však pouze menší částí kabelových společností.

- Díky technologii Push To Talk se internetová telefonie vloupe zadními vrátky do mobilních telefonů. Trh však bude roztříštěn na vzájemně nekompatibilní systémy a tato situace potrvá podobně jako u počítačového instant messagingu nejméně několik let.

- Dojde ke konsolidaci operátorů a VoIP budou standardně nabízet i velcí telefonní operátoři.

- Objem datových přenosů vyvolaných internetovou telefonií předstihne web a přiblíží se objemu datových přenosů vyvolaných sítěmi pro sdílení souborů.

- Čísla některých internetových telefonů dostanou svá vlastní předčíslí podobně jako mobily, jako první zavedlo Japonsko kód 050.

- Stále se neprosadí standard ENUM pro integraci internetové telefonie s běžnými telefonními čísly a systémem DNS.

- Objeví se první případy spamu směřujícího na internetové telefony ve formě hlasového volání i textových zpráv.

Jaké jsou vaše názory na vývoj internetové telefonie? Jaký vliv bude mít na trh s technologiemi jako ISDN a ATM? Svoje názory můžete napsat do diskuse pod článkem.