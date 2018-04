Co nás čeká po Cannes?

Vždy na konci února se v jihofrancouzském Cannes koná výroční kongres Asociace GSM. Jejími členy jsou mobilní operátoři, výrobci síťové infrastruktury, mobilních telefonů nebo firmy vyvíjející aplikace pro mobilní sítě. Po celou dobu probíhají paralelně přednášky, zatímco na poměrně velké ploše v malých stáncích vystavují stovky firem své produkty.

Běžný uživatel by mohl mít pocit, že to není nic pro něj. Ale na tomto kongresu většina výrobců představí mobilní telefony přinejmenším pro nejbližší měsíce. Světoví mobilní operátoři zase představují svou strategii a koncepty služeb, které od nich zbytek světa kopíruje. Stejný osud očekávají malé firmy – přestavit zajímavou službu, po které sáhnou ti největší.

Bude UMTS nebo nebude?

Sítě třetí generace (UMTS, označované u nás také jako 3G) jsou noční můrou mobilních operátorů a evropských vlád, které prodaly předražené licence. Nákup licencí totiž způsobil, že operátorům chyběly peníze na budování sítí. Nemohou si ale stěžovat jen na výdaje za licence – už když ty peníze platili, měli vědět, z čeho budou platit sítě.

Dnes už je jasné, že sítě UMTS jsou potřeba, protože kapacita současných sítí GSM/GPRS pro přenos dat je žalostně malá a příliš větší nebude ani díky technologii EDGE, do které teď operátoři po celém světě investují. EDGE jen oddálí potřebu investovat do UMTS a může posloužit tam, kde kvůli šíření signálu UMTS nebude, zatímco EDGE ano.

Je ale také jasné, že zákazníci po UMTS neskočí jen proto, že jde o sítě další generace. Operátoři musí využít UMTS k tomu, aby nabízeli levnější základní služby (telefonování) a ty současné služby nabízeli díky UMTS rychlejší a použitelnější. A teprve poté mohou snít o dalších službách, o kterých se v souvislosti s UMTS mluví.

Pro zákazníky to znamená, že zatím nemusí pokukovat po mobilech s UMTS. Výrobci totiž nešli logickou cestou, kdy by do současných mobilů UMTS jen doplnili, ale rozhodli se vyvinout nové mobily, které vyhoví spíše operátorům než jejich zákazníkům. Výsledkem jsou hybridy, které nic nevydrží, jsou neodladěné a nedají se rozumně používat. Pokud se tedy dnes mobil chlubí tím, že podporuje UMTS, raději od něj dejte ruce pryč. A zatím si kupte něco, co funguje už dnes a co třeba za rok vyměníte.

Push-to-talk – další díra na peníze?

Jedno z nových služeb, o které se v Cannes mluvilo, byla Push-to-talk (celý název je Push-to-talk over Cellular, označuje se jako PTT nebo POC). Jde o obdobu vysílačkové funkce, kdy stisknete tlačítko a okamžitě můžete mluvit. Všichni, kteří jsou na příjmu (u čistě analogových systémů) nebo ve stejné skupině (u digitálních systémů) pak slyší to, co říkáte. Totéž by měly umět i mobilní sítě a telefony.

Zatím to ale mobily v praxi neumí, existuje jen pár modelů, které se používají pro předvádění (nejčastěji Nokia 5140), s patřičným zdůrazněním, že jde jen o předvedení možností služby. Velcí výrobci mobilů a současně dodavatelé infrastruktury pro tento typ služeb se snaží přesvědčit operátory, že by do Push-to-talk měli investovat. Zdá se, že operátoři slyší na prognózy zvýšení tržeb z datových přenosů (Push-to-talk používá GPRS) a na americké statistiky o tom, že lidé pošlou více zpráv přes Push-to-talk (v některých sítích již tato služba funguje) než přes textové zprávy.

Je těžké odhadnout, jestli bude o Push-to-talk u nás zájem. Američané jsou totiž na vysílačky a jejich používání zvyklí, Evropané nikoliv. Navíc se v USA používají textové zprávy ve velmi omezené míře, zatímco v Evropě tato forma komunikace dominuje. Uvědomují si operátoři, že pokud se prosadí Push-to-talk, bude to na úkor textových zpráv, které v současnosti tvoří pro operátory zlatý důl?

V současnosti vůbec nikdo netuší, jak se vůbec za používání komunikace Push-to-talk bude platit. Mobilní operátoři ani nemají ponětí o tom, zda je o tento typu komunikace zájem. Jediný, kdo má jasno, jsou výrobci mobilů a dodavatelé infrastruktury, kteří vědí, že pokud oni na Push-to-talk vydělají, ať už o službu mezi koncovými zákazníky bude zájem či nikoliv.

Mobily pro firemní uživatele

Hitem Kongresu se staly dva komunikátory – Motorola MPx a Nokia 9500. Oba se začnou prodávat až před koncem roku, takže do té doby musíte vystačit s nějakým současným komunikátorem či chytrým mobilem, a nebo si koupit něco, co budete chtít později vyměnit. U obou mobilů je ale jasně vidět trend, ke kterému se kromě těchto dvou výrobců naposledy přihlásil i Sony Ericsson a který podle odborníků nastartovala společnost RIM se svým Blackberry.

Nejvíce mobilů si sice lidé kupují pro soukromou potřebu, ale existuje i poměrně silná skupina zákazníků z řad firem, kteří pořizují mobily svým zaměstnancům. Takzvané manažerské mobily jsou hodně drahé a firmy v současnosti nechtějí investovat do mobilů za deset a více tisíc korun (v zahraničí je ta hranice jiná, nicméně kategorie mobilů odpovídá), když nevidí přínos pro efektivitu a zvýšení produktivity práce. Barevný displej, polyfonní melodie a spousta dalších funkcí, které nikdo nepoužívá, totiž takové efekty nemají.

Firmy jsou navíc ochotné využívat i některé služby mobilních operátorů, o které by normální zákazníci neprojevili zájem, ale opět chtějí vidět přínos ve formě vyšší efektivity a produktivity práce. Dnešní mobily – a to ani ty chytré – tyto požadavky nesplňují. Jsou totiž určené individualitám a pokud se některý z takovýchto uživatelů pokusí přistupovat do zabezpečeného e-mailu nebo firemního systému, hodně tvrdě narazí (a nebo musí obcházet bezpečnostní pravidla ve firmě, což také není ideální).

Motorola MPx a Nokia 9500 mají podporovat zabezpečené přihlašování k informačním systémům. Cenou za tuto funkcionalitu je nižší otevřenost, pokud jde o různé platformy, ale firmy na to budou slyšet. Budou totiž moci po několika letech vybavit zaměstnance komunikátory a mobily, které budou znamenat větší přínos i pro firmu a ne jen pro ego zaměstnance, který se bude moci chlubit novým drahým mobilem.

Ať se to někomu líbí nebo ne, poslední skutečný přínos pro firmy totiž znamenala Nokia 6310 (kdo má 6310, skutečně nepotřebuje upgradovat na 6310i nebo cokoliv lepšího); v některých firmách přínos skončil u 6210, protože zjistili, že jim stačí i starší technologie rychlého internetu HSCSD.

Mobily představené v Cannes

