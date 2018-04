Co nás čeká a nemine

Na konci prvního čtvrtletí roku 2000 se počet GSM mobilních telefonů na celém světě vyšplhal na 285,4 milionů. Pokud budeme počítat s množstvím lidí na celé zeměkouli okolo 6,3 mld., potom celosvětová penetrace vychází na slušných 4,53%. V porovnání s penetrací žití pod hranicí bídy je sice zatím GSM pozadu, ale předpovědi do budoucna hovoří o výrazném nárůstu.

Konkrétně v regionu, o který se nejspíš budeme zajímat nejvíce, tedy v Evropě, dosáhl počet vlastníků telefonů sítí GSM v prvním čtvrtletí 2000 189,7 miliónu. Oproti stejnému období minulého roku jde o nárůst o neuvěřitelných 77%. Aby jste měli možnost porovnat celkový trend za poslední rok a to nejen v Evropě, zde je přehledná tabulka:

1. čtvrt. '99 2. čtvrt. '99 3. čtvrt. '99 4. čtvrt. '99 1. čtvrt. 2000 Celkem 160.9 187.4 215.0 254.8 285.4 Arabské státy 2.8 3.2 3.7 4.4 5.0 Pacifická Asie 41.4 49.5 55.9 66.3 73.9 Afrika 3.8 4.6 5.1 5.6 6.3 Východní a střední Asie .60 .7 .79 1.0 1.1 Evropa 107.3 123.7 143.1 169.4 189.7 Indie 1.2 1.2 1.3 1.6 1.8 Severní Amerika 3.6 4.1 4.6 5.8 6.8 Jižní America .24 .36 .43 .71 .86

A teď tedy k oněm předpovědím. Už z laického pohledu na předešlou tabulku asi musí být každému jasné, že půjde o nárůst, a to nemalý. Pokud se budeme opět blíže věnovat Evropě, zjistíme, že již na konec roku 2000 je předpokládáno 217,1 miliónu uživatelů, což je 28 procentní nárůst vzhledem ke konci roku 1999. Nešlo by tedy o takový boom jako v roce uplynulém, ale své zákazníky si GSM rozhodně i dál bez problému najde.

Ovšem pokud se ještě víc přiblížíme našim podmínkám a omezíme se na Evropu východní, uvidíme důvěru ve stálý růst místního trhu nad standarty západu. To je způsobeno pozdějším a pomalejším startem GSM zde "na východě", protože jak je vidět, máme stále ještě hodně co dohánět. Odborníci předpokládají, že nárůst do roku 2004 bude ve Východní Evropě 274%, v Západní Evropě "jen" 182%. Nárůst na Středním Východě (535%) a v Jižní Americe (587%) je výrazně větší z důvodu ještě menší rozvinutosti trhu. Tato závislost z následující tabulky vyplývá poměrně jasně. Nízké stavy v této době znamenají výrazný nárůst, protože GSM se bude prosazovat stejně razantně jako v Evropě.

Leden 2000 Leden 2001 Leden 2002 Leden 2003 Leden 2004 Celkem 331.9 435.3 537.3 631.3 715.0 Afrika 10.4 16.9 25.4 35.0 45.0 Jižní Amerika 1.5 2.9 4.7 6.7 8.8 Pacifická Asie 87.7 112.8 138.4 163.5 188.7 Východní Evropa 24.5 38.3 50.5 59.9 67.1 Západní Evropa 192.6 241.8 285.9 322.3 349.9 Střední Východ 6.6 10.8 17.3 26.2 35.3 Severní Amerika 8.6 11.9 15.0 17.7 20.2

GSM má tedy budoucnost, jak odborníci předvídají. Věc nikterak nová, kterou tuší většina z nás. Co s tím vším udělá blížící se UMTS a případní další následovníci, to lze těžko odhadnout. S chutí se za několik let podívám na tyto předpovědi a porovnám je se skutečným stavem. Nedivil bych se, kdyby se čísla velmi podobala.

(Zdroj EMC World Cellular Database a GSM World)