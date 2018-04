Co nám připravili k Vánocům operátoři?

Jako vždy, dřív než se dostanou ke slovu svátky klidu a míru, nastane čas šílenství a boje o dárky. Předvánoční čas poznamená snad každého, ať už se mu to líbí nebo ne. Mobilní operátoři nemohou stát mimo, stejně jako všechny firmy se snaží prodat své zboží. Při této příležitosti nabízejí nejrůznější slevy, výhodná balení, dárky a bonusy. Jako již pravidelně jsou nejvíce zasaženou oblastí mobilní telefonie předplacené sady, které umožní za cenu relativně nízkou pořídit mobil i se SIM kartou. Operátoři tedy tímto způsobem snadno zvednou počty zákazníků. Ale co je důležitější, my si můžeme snadno a celkem výhodně pořídit telefon i s číslem. Takže, hurá do vánoční vřavy a začneme tím, o co a jak můžete letos operátory obrat.





Eurotel

(vánoční stránky - www.gojezisek.cz)

Zvýhodněné sady

Jedna ze speciálních vánočních nabídek jsou Go sady, jež jsou určené jenom současným zákazníkům Eurotelu, kteří dostanou poštou od svého operátora kupón na koupi těchto zvýhodněných sad. Konkrétně jde o balení s telefony Siemens C35i a M35i. Cena sad je 2 995 korun a v balení vedle mobilního telefonu najdete dvě karty SIM. Jedna je nabita na 50 Kč, druhá je bez kreditu.

SIM karta navíc

Druhá karta s nulovým kreditem je ostatně přidávána do každé vánoční Go sady (tedy sady nyní prodávané). Pokud ji chcete používat, musíte ji poprvé nabít a uskutečnit alespoň jeden hovor do 31. března 2002. V opačném případě je karta vyřazena z databáze a již nikdy znovu neožije. Na této kartě je aktivovaný tarif Quatro Go a obsahuje služby Juice.

Dárky v Go sadách

V každé vánoční Go sadě naleznete také dva dárky. Ty se skrývají ve dvou stíracích polích na přiloženém vánočním kupónu. Jedno vždy obsahuje čtrnáctimístný kód pro dobití kreditu v hodnotě 100 Kč. Druhé pole skrývá překvapení. Po jeho setření hned zjistíte, co dalšího jste vyhráli. Dárek získají všichni, neboť i ve druhém stíracím poli je vždy výhra.

Kód, podle něhož zjistíte svou výhru, je prostý. Pokud pod druhým stíracím polem najdete text STO, TRI nebo TIS, vyhráváte kredit a může si okamžitě dobít Go telefon (100, 300 nebo 1000 Kč). Pokud druhé stírací pole skrývá text, jako například GoMINID, a identifikační kód, stačí zavolat na „Ježíškovu Go linku“ 0602 93 94 95, nahlásit svůj ID kód a po potvrzení výhry se dozvíte podrobnosti o jejím doručení.

Seznam hlavních výher (a text v poli):

3x Automobil VW New Beetle (GoAUTO)

15x zájezd pro 2 osoby dle vlastního výběru v hodnotě 30.000,- Kč (GoZAJEZD)

20x Sony Playstation 2 (GoPLAY2)

100x Sony MiniDisc Walkman (GoMINID)

200x kredit v hodnotě 3000 Kč (Go3000K)

300x Sony CD Walkman (GoCDISK)

I paušál se teď vyplatí

Pokud chcete využívat služeb Eurotelu, ale předplacená karta vám není vhod, můžete ušetřit na aktivaci paušálního tarifu. Od 15. listopadu do 31. prosince je cena aktivačního poplatku jen 2620 Kč (včetně DPH), musíte si však vybrat zvýhodněný mobilní telefon a uzavřít smlouvu na 24 měsíců. Oproti normální ceně aktivace za těchto podmínek ušetříte 500 Kč.

Vánoce na displeji a v reproduktoru

V databázi log, obrázkových SMS a zvonění, které si můžete nechat od Eurotelu poslat, nyní naleznete vánočně laděné galerie plné stromečků, ježížků a rolniček. Stačí se podívat sem.

Paegas

(vánoční stránky - www.odvazse.cz)

Ahoj, tady Ježíšek

Paegas je pokrokový a je mu jasné, že v dnešní době psát Ježíškovi dopis je poněkud zastaralé. Proto mu dal svůj mobil, aby se mu dalo volat. Jak to funguje?

Po zavolání na telefonní číslo 0603 12 24 12 se volajícímu ozve Ježíšek, který zazpívá koledu a slíbí vyřídit přání osobě, které patří tento telefon. Za třicet minut se na stejném telefonu objeví SMS zpráva od Ježíška. Ta vyzve majitele mobilního telefonu, aby z téhož telefonu volal na číslo 0603 12 25 12. Tady opět promluví Ježíšek a sdělí volajícímu, že mu někdo z jeho blízkých zanechal vzkaz s přáním pod stromeček, který následně přehraje.

Ježíškova linka je založena na principu hlasové schránky. Jednotlivé schránky jsou identifikovány pomocí telefonního čísla volajícího a jsou vzájemně nezaměnitelné. Znamená to, že každý telefon má přidělenu pouze jednu schránku a nemá přístup do žádné jiné. Do schránky lze uložit neomezený počet zpráv. Maximální délka jedné zprávy je 3 minuty. Systém umožňuje opakovaný poslech zprávy, zprávu lze smazat či přejít na další zprávu. Zprávy jsou ve schránce řazeny chronologicky, od nejstarší k nejnovější. Podrobnosti o této službě nejdete v tomto článku.

Vesta pro každého

Paegas je už svými textilními dárky proslavený. Jednou rozdává fotbalový dres, jindy obyčejné tričko, tentokrát je na řadě vesta, a to značková - Reebok. Když si do Vánoc koupíte libovolnou Twist sadu nebo zaktivujete jakýkoliv tarifní program, dostanete jako vánoční dárek vestu Reebok v hodnotě 1690 Kč.

Slevy pro věrné

Zvláštní vánoční nabídka je připravena také pro stávající zákazníky sítě Paegas. Všichni uživatelé s paušálním tarifem a také zaregistrovaní majitelé Twist karet obdrží do svých schránek poukázku na zakoupení Twist sady s telefonem Alcatel OT302 za 1499 Kč nebo na aktivaci tarifu Paegas Start spolu s telefonem Alcatel OT302 za 1999 Kč.

Vánoce na displeji a v reproduktoru

Není zkrátka nad to, dívat se i na displeji mobilního telefonu na rolničky a poslouchat melodii nějaké pěkné koledy, když vám někdo volá. Proto teď můžete na vánočních stránkách Paegasu najít i loga a melodie vhodné pro tento čas.

Oskar



Oskar svou sváteční nabídku omezil na jediný produkt, který však stojí za to. Vychází z oblíbené Oskarovy strategie, vydávání zvláštních SIM karet se zvýhodněnými cenami za služby. Do konce roku máte možnost pořídit si Vánoční Oskartu, která stojí 400 Kč a umožňuje využívat všechny služby v rámci sítě Oskar za korunu. Stejně jako normální Oskarta. Zároveň je přednabitá na 400 Kč a v případě její aktivace do konce roku dostanete navíc ještě 200 Kč kreditu jako dárek (bude vám připsán nejpozději do pěti dnů od prvního dobití).

Vánoční Oskartu si ovšem nemůžete koupit jen tak. Buď si k ní musíte pořídit také mobilní telefon, nebo libovolný paušální tarif. Možnost využívat zlevněných služeb trvá do 28. února 2002. Po tomto datu bude už vše účtováno jako na klasické Oskartě.

U kterých služeb se platí koruna?

Volání 1 Kč/min. na číslo v síti Oskar SMS 1 Kč/SMS na číslo v síti Oskar WAP 1 Kč/min. na číslo v síti Oskar SMS Chat 1 Kč/SMS na číslo v síti Oskar SMS E-mail 1 Kč/SMS na číslo v síti Oskar Aktivní SMS 1 Kč/SMS Hlasová schránka 1 Kč/min. Data/Fax 1 Kč/min. na číslo v síti Oskar

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, s daní 5 % tedy zní 1,05 Kč.

Vánoce na displeji a v reproduktoru

Stejně jako předešlí dva operátoři, i Oskar podporuje atmosféru Vánoc, která by rozhodně měla zasáhnout i displeje mobilních telefonů. Proto i v Oskarově nabídce log, obrázků a melodií najdete sekce s vánoční tematikou.

Závěr

Jestli chcete v nejbližším půl roce pořídit sobě něbo někomu ze známých mobilní telefon, neváhejte a využijte výhod předvánočního trhu. Sice budete muset vystát nějakou tu frontu a přežít určitý čas mezi ostatními nakupovači dárků, ale většinou se vám to výrazně vyplatí. Zvláště pro pořízení předplacené sady je prosinec tím nejlepším měsícem v roce.