Co nám přinesou bonusy u Oskarty?

Jako jediný operátor nabízí Oskar u své předplacené karty systém bonusů při zakoupení dražšího kupónu: u kupónu za 800 Kč nabízí možnost provolat 900 Kč, u kupónu za 1500,-Kč můžete provolat dokonce 1800 Kč. Odpověď na otázku, co tím získáme, je tedy zdánlivě jednoduchá: 100, respektive 300 Kč navíc. Což se může zdát někomu dost, někomu naopak málo. Možná vám při rozhodování, zda se to vyplatí, pomůžou následující tabulky a výpočty.

Můžeme se na to podívat ze dvou pohledů - jednak kolik volných minut nám bonusy přinesou nebo jak nám zlevní naše telefonování. Myslím, že pohled na následující tabulky je docela zajímavý:

Kolik volných minut nám přinese zakoupení kupónu s bonusem Cena kupónu [Kč] 800 1500 Bonus [Kč] 100 300 Minuty navíc zdarma do Oskara 31 95 Minuty navíc zdarma do ostatních sítí 15 47

Jak se sníží ceny za naše telefonovaní při využití bonusu (ceny včetně DPH) Cena kupónu [Kč] 400 800 1500 Bonus [Kč] 0 100 300 Cena hovorného do sítě Oskar [Kč/min] 3,15 2,8 2,63 Cena hovorného do ostatních sítí [Kč/min] 6,3 5,6 5,25 Hlasová schránka [Kč/min] 2,63 2,34 2,19 SMS [Kč/zprávu] 2,1 1,87 1,75 Celková úspora v procentech [%] 0 11,1 16,7

Z tabulek je celkem zřetelně vidět, že úspora je až překvapivě velká. Zvláště u kupónu za 1500 Kč. Málokdo si asi uvědomí, že při jeho zakoupení získá více než 1,5 hodiny volání do sítě Oskar zdarma. A ani 47 minut do ostatních sítí není k zahození. Při pohledu na snížení ceny je zase velice lákavé zjištění, že volání do ostatních sítí se v tomto případě zlevní o více než korunu. Cena 5,25 Kč je dokonce nižší než u Original Go ve všech časových pásmech včetně volání z EuroTelu na EuroTel (5,50 Kč), a téměř se vyrovná volání z Paegasu na Paegas ve špičce u Twistu (5,- Kč). Rovněž tak cena 1,75 Kč za SMS je velice příjemná a v předplacených sadách nemá konkurenci. Ani úspory u kupónu za 800 Kč nejsou zanedbatelné. Půlhodina volání navíc do Oskara nebo pokles ceny na 5,60 Kč při volání do ostatních sítí rozhodně stojí za pozornost.

Z pohledu cen se tedy zakoupení dražšího kupónu rozhodně vyplatí. Pochopitelně je tady ještě problém s délkou doby po kterou je možné kredit čerpat. Ta stoupá mnohem pomaleji než cena kupónů, takže je pak třeba v průměru provolat více peněz. Následující tabulka ukazuje, kolik je třeba měsíčně provolat, abychom kredit vyčerpali ve stanovené době.

Cena kupónu [Kč] 400 800 1500 Bonus [Kč] 0 100 300 Doba čerpání [měsíce] 6 9 12 Průměrná částka, kterou je třeba provolat za měsíc [Kč] 67 100 150

Pokud tedy provoláte alespoň 100 Kč měsíčně a nehodláte v dohledné době přejít k jinému operátorovi, rozhodně se vám vyplatí koupit dražší kupón s bonusem. A v mnoha případech bude dokonce nejlepší koupit rovnou kupón za 1500 Kč. V případě, že ho neprovoláte, lze prodloužit platnost kreditu do dalšího období zakoupení kupónu za 400 Kč. I tím lze dosáhnut jistých slev. Smůlu máte pouze v případě, že provoláte méně než 67,- Kč měsíčně. Pak by se vám kredit stále jen hromadil. Poslední tabulka ukazuje některé z možných kombinací při zakoupení různých kupónů a nutné měsíční částky k provolání a úspory při těchto kombinacích.

Ceny kupónů [Kč] 800 + 400 1500 + 400 + 400 1500 + 400 800 + 1500 Bonus [Kč] 100 300 300 400 Celková doba čerpání [měsíce] 15 24 18 21 Průměrná částka, kterou je třeba provolat za měsíc [Kč] 87 108 122 129 Cena hovorného do sítě Oskar [Kč/min] 2,91 2,79 2,72 2,68 Cena hovorného do ostatních sítí [Kč/min] 5,82 5,57 5,44 5,37 Celková úspora v procentech [%] 7,7 11,5 13,6 14,8

I zde je vidět, že slevy nejsou nijak zanedbatelné a již při nejnižší kombinaci (400 + 800) ušetříme 7,7%, což je téměř 50 haléřů na každý hovor do ostatních sítí. A kombinací je samozřejmě daleko více. To si musí každý uživatel propočítat a sám se rozhodnout.

Úspory při využití bonusů jsou tedy značné a jejich výhoda je naprosto zřejmá. Myslím, že zakoupení dražšího kupónu lze většině uživatelů Oskarty jen doporučit.